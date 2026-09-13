חברת הביטוח ווישור גלובלטק, שבשליטת אמיל וינשל וצבי ברק, היא הרוכשת של השליטה בחברת ‏הפנסיה והגמל אלטשולר שחם פיננסים. לכלכליסט נודע כי העסקה צפויה להיחתם עד סוף השבוע, ועוד ‏לפני יום הכיפורים.‏

ווישור נסחרת בשווי של 2.5 מיליארד שקל, ואת העסקה, בהיקף של מיליארד שקל, תבצע יחד עם יאיר ‏לוינשטיין, שיגדיל את אחזקותיו ב-10% ל-25%, ואילו ווישור תחזיק ב-45% ממניות חברת הגמל ‏והפנסיה. מתוך סכום העסקה, ירכוש לוינשטיין מניות בהיקף של 180 מיליון שקל, ואילו ווישור תרכוש ‏מניות ב-820 מיליון שקל.‏

גלריה אמיל וינשל, בעל השליטה בווישור ( צילום: רמי זרנגר )

אלטשולר שחם פיננסים תהפוך לחברה בת של ווישור, לצד חברה בת אחרת, איילון, שפועלת בתחום ‏הביטוח. כך יהיו לווישור שתי זרועות – פיננסים וביטוח.‏

איילון נכנסה לתחום הגמל ביולי האחרון וגייסה קצת יותר ממיליארד שקל. אלטשולר שחם פיננסים מנהלת ‏‏112 מיליארד שקל, ולא ברור אם שתי החברות ימשיכו לנהל פעילות גמל במקביל.‏

ווישור מוחזקת בידי אמיל וינשל, המשמש גם כיו"ר החברה ומחזיק ב-29% מהמניות, בשווי של 706 מיליון ‏שקל, ובידי קיסריה אחזקות של צבי ברק, שמחזיקה ב-28.4%, בשווי של 687 מיליון שקל. האחזקה ‏העיקרית של ווישור היא בחברת הביטוח איילון (70%), בעוד עסקי ווישור עצמה, בתחום הביטוח ‏הדיגיטלי, מהווים 15% מפעילות הקבוצה.‏

עבור ווישור מדובר בקפיצת מדרגה משמעותית, ואמיל וינשל צפוי להפוך לאחד הגורמים המרכזיים בשוק ‏ההון. וינשל, לדברי מקורבים לעסקה, רואה בה הזדמנות עסקית חד-פעמית, לאור המחיר הנמוך שנדרשת ‏ווישור לשלם עבור אחד המותגים החזקים בישראל בשוק ההשקעות בשנים האחרונות. המותג נמצא ‏בירידה מתמשכת בתשואות ובאובדן משמעותי של 140 מיליארד שקל מהתיק המנוהל, אך בחודשים ‏האחרונים הצליח לבלום את המגמה.‏

מתחילת השנה זינקה מניית ווישור ב-22%, אבל התשואה המשמעותית שלה נרשמה בשלוש השנים ‏האחרונות – 1,100%. מנכ"ל ווישור הוא ניצ

ן צעיר הרים. ביוני 2022 רכשה ווישור את השליטה באיילון ‏מידי משפחת רחמני תמורת 448 מיליון שקל. איילון נסחרת בשווי של 5.25 מיליארד שקל.‏

גילעד אלטשולר ( צילום: כלכליסט )

הרקע להחלטה למכור את השליטה בפעילות הגמל והפיננסים – שנחשפה בכלכליסט בשבוע שעבר – הוא ‏העובדה שפעילות בית ההשקעות אלטשולר שחם מתנהלת בחברה האם, אלטשולר שחם בע"מ, שבה ‏מחזיקים גילעד אלטשולר וקלמן שחם לבדם. בחברת הגמל, אלטשולר שחם פיננסים, מחזיק המנכ"ל יאיר ‏לוינשטיין, שהוא גם האיש החזק בחברה, ב-14.8%.‏

הפעילות הנפרדת מנעה את מימוש הסינרגיה בין הפעילויות, שכן אלטשולר שחם בע"מ היא חברה פרטית, ‏וכל שיתוף פעולה עם בית ההשקעות הצריך אישור של אסיפת בעלי המניות כעסקת בעלי עניין. מכאן נולד ‏הצורך במיזוג, שאליו החלו הצדדים לפעול לפני שנה, אך ללא הגעה להסכמות, כך שהאפשרות השנייה ‏היתה מכירה. לוינשטיין החליט להישאר.‏