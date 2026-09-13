חברת הביטוח ווישור גלובלטק, שבשליטת אמיל וינשל וצבי ברק, היא הרוכשת של השליטה בחברת הפנסיה והגמל אלטשולר שחם פיננסים. לכלכליסט נודע כי העסקה צפויה להיחתם עד סוף השבוע, ועוד לפני יום הכיפורים.
ווישור נסחרת בשווי של 2.5 מיליארד שקל, ואת העסקה, בהיקף של מיליארד שקל, תבצע יחד עם יאיר לוינשטיין, שיגדיל את אחזקותיו ב-10% ל-25%, ואילו ווישור תחזיק ב-45% ממניות חברת הגמל והפנסיה. מתוך סכום העסקה, ירכוש לוינשטיין מניות בהיקף של 180 מיליון שקל, ואילו ווישור תרכוש מניות ב-820 מיליון שקל.
אלטשולר שחם פיננסים תהפוך לחברה בת של ווישור, לצד חברה בת אחרת, איילון, שפועלת בתחום הביטוח. כך יהיו לווישור שתי זרועות – פיננסים וביטוח.
איילון נכנסה לתחום הגמל ביולי האחרון וגייסה קצת יותר ממיליארד שקל. אלטשולר שחם פיננסים מנהלת 112 מיליארד שקל, ולא ברור אם שתי החברות ימשיכו לנהל פעילות גמל במקביל.
ווישור מוחזקת בידי אמיל וינשל, המשמש גם כיו"ר החברה ומחזיק ב-29% מהמניות, בשווי של 706 מיליון שקל, ובידי קיסריה אחזקות של צבי ברק, שמחזיקה ב-28.4%, בשווי של 687 מיליון שקל. האחזקה העיקרית של ווישור היא בחברת הביטוח איילון (70%), בעוד עסקי ווישור עצמה, בתחום הביטוח הדיגיטלי, מהווים 15% מפעילות הקבוצה.
עבור ווישור מדובר בקפיצת מדרגה משמעותית, ואמיל וינשל צפוי להפוך לאחד הגורמים המרכזיים בשוק ההון. וינשל, לדברי מקורבים לעסקה, רואה בה הזדמנות עסקית חד-פעמית, לאור המחיר הנמוך שנדרשת ווישור לשלם עבור אחד המותגים החזקים בישראל בשוק ההשקעות בשנים האחרונות. המותג נמצא בירידה מתמשכת בתשואות ובאובדן משמעותי של 140 מיליארד שקל מהתיק המנוהל, אך בחודשים האחרונים הצליח לבלום את המגמה.
מתחילת השנה זינקה מניית ווישור ב-22%, אבל התשואה המשמעותית שלה נרשמה בשלוש השנים האחרונות – 1,100%. מנכ"ל ווישור הוא ניצ
ן צעיר הרים. ביוני 2022 רכשה ווישור את השליטה באיילון מידי משפחת רחמני תמורת 448 מיליון שקל. איילון נסחרת בשווי של 5.25 מיליארד שקל.
הרקע להחלטה למכור את השליטה בפעילות הגמל והפיננסים – שנחשפה בכלכליסט בשבוע שעבר – הוא העובדה שפעילות בית ההשקעות אלטשולר שחם מתנהלת בחברה האם, אלטשולר שחם בע"מ, שבה מחזיקים גילעד אלטשולר וקלמן שחם לבדם. בחברת הגמל, אלטשולר שחם פיננסים, מחזיק המנכ"ל יאיר לוינשטיין, שהוא גם האיש החזק בחברה, ב-14.8%.
הפעילות הנפרדת מנעה את מימוש הסינרגיה בין הפעילויות, שכן אלטשולר שחם בע"מ היא חברה פרטית, וכל שיתוף פעולה עם בית ההשקעות הצריך אישור של אסיפת בעלי המניות כעסקת בעלי עניין. מכאן נולד הצורך במיזוג, שאליו החלו הצדדים לפעול לפני שנה, אך ללא הגעה להסכמות, כך שהאפשרות השנייה היתה מכירה. לוינשטיין החליט להישאר.
תגובות ווישור ואלטשולר שחם יובאו כשיתקבלו.
פורסם לראשונה: 19:22, 13.09.26