"הדרך לעשות זאת היא לא לבד", מסכמת מזור. "אנחנו עובדים בשותפות עם הרשויות המקומיות ועם ארגונים שמכירים את השטח ויודעים לייצר השפעה אמיתית. מבחינתנו, התפקיד של קרן 'פועלים לתקומה' הוא לא רק לסייע בהתמודדות עם מה שקרה, אלא ליטול חלק בבניית מה שיהיה כאן בשנים הבאות".