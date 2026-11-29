בשיתוף FINQ

התחלתם עבודה חדשה, ובתוך זמן קצר נקבעה לכם שיחה עם הסוכן שמטפל בהסדר הפנסיוני של המעסיק. הוא שואל על המשפחה ועל המשכנתא, ותוך דקות מקבל גישה לחיסכון הגדול ביותר בחייכם, שלרוב שווה יותר מערך הדירה שתקנו. רוב האנשים יוצאים מהפגישה עם תחושת הקלה של "סימון וי" וחותמים איפה שאומרים להם. השאלה החשובה היא האם אנחנו מקבלים את האפשרות הכי טובה בשוק, ואת זה רוב האנשים לא שואלים.

הבעיה הראשונה: הקושי לראות את כל התמונה

בישראל פועלים היום כ-21 גופים שמנהלים מוצרי פנסיה וגמל, וכל אחד מהם מציע עשרות מסלולים שמשתנים מדי חודש. אפילו הסוכן המסור והמקצועי ביותר עובד בדרך כלל מול 3 עד 5 גופים מרכזיים, ולכן ההמלצה שתקבלו, מקצועית ככל שתהיה, ניתנת מתוך מדף חלקי. "בקרנות ההשתלמות, למשל, מנהלים כספים 14 גופים, ולמעטים מאוד מוצגת טבלה מלאה של כל האפשרויות המתאימות להם", מסביר ברק אונגר, מנכ"ל FINQ סוכנות לביטוח, חברת הפינטק והייעוץ הפיננסי.

הבעיה השנייה: שיטת התגמול שמשפיעה על המלצות הסוכן

"חשוב להדגיש - רוב הסוכנים עושים עבודה מסורה ומקצועית", מבהיר אונגר, "אבל המבנה הקיים בשוק מייצר דילמה מובנית. גם סוכן הגון פועל בתוך מערכת שמתמרצת העברת כספים בין גופים, ולפעמים קשורה בבעלות לחברות הביטוח הגדולות".

בעולם הביטוח והפנסיה חלק ניכר מהתגמול של הסוכן מגיע כמענק חד-פעמי מהגוף המוסדי שאליו הוא מעביר את הלקוח, סכום שיכול להגיע לאלפי שקלים על תיק ממוצע. אם הסוכן ממליץ לכם להישאר בגוף הקיים ורק לשנות מסלול השקעה, הוא לא מקבל על כך מענק נוסף.

אלדד תמיר, מייסד ומנכ"ל FINQ ובעל השליטה בבית ההשקעות תמיר פישמן, מוסיף כי "עשרות דוחות שפורסמו בשנים האחרונות מצביעים על אותה נקודה: שיטת התגמול המסורתית לא תמיד מתיישבת עם האינטרס של החוסך הקטן".

צילום: Bepo

2,000 שקל בחודש שהולכים לאיבוד

לפי נתונים שנאספו מאלפי תיקים שנבדקו, אונגר מצביע על שלושה דפוסים שחוזרים:

סיכון לא מותאם: 95% מבני 20 עד 40 נמצאים ברמת סיכון שמרנית מדי לגילם. עובד בן 28 עם שכר של 30 אלף ש"ח שנמצא במסלול "כללי" במקום במסלול מנייתי מותאם לגילו, עלול להפסיד עד הפרישה מאות אלפי שקלים.

המסלול ה"כללי": שמות המסלולים דומים, והתוכן שונה מאוד. מסלול "כללי" בחברה אחת יכול להחזיק 35% מניות, ובחברה אחרת 50%. בלי לבדוק את הנכסים עצמם אי אפשר באמת להשוות.

דמי הניהול: הפער בין קרן ברירת מחדל (כ-0.22% מהצבירה) לקרן ממוצעת (0.5%) נשמע זניח, אבל אחרי 40 שנות חיסכון הוא מסתכם ב-1,500 עד 2,000 ש"ח פחות בכל חודש בקצבת הפנסיה.

האלגוריתם ש"עיוור" לעמלות

כדי להתמודד עם המורכבות הזו פותחה מערכת טכנולוגית שמנתחת את כל השוק בבת אחת, בלי הטיות אנושיות. המערכת סורקת מדי חודש את כל הגופים והמסלולים בישראל, מדרגת אותם לפי עשרות פרמטרים (תשואה, עקביות, חשיפה אמיתית לנכסים ודמי ניהול) ומצליבה את הנתונים עם הפרופיל האישי של כל עובד "אנחנו פועלים ברישיון ומקבלים תגמול מהגופים המוסדיים בדומה לשוק, אבל האלגוריתם שלנו 'עיוור' לחלוטין לגובה העמלה", מסביר אונגר. "המערכת לא יודעת כמה החברה מרוויחה מכל גוף, ואנחנו לא משתתפים במבצעי מכירות. אם התיק שלכם מצוין כמו שהוא - המערכת תגיד לכם פשוט לא לגעת בכלום".

תנו לטכנולוגיה לסרוק עבורכם ( shutterstock )





אונגר ממליץ על 3 צעדים שיעזרו לשמור על כספי הפנסיה:

1. אל תרדפו אחרי כותרות: פנסיה היא חיסכון לעשרות שנים, ואין טעם להעביר כסף כל רבעון בגלל טבלת תשואות רגעית. ובכל זאת חובה לבדוק את התיק אחת לשנה או לשנתיים.

2. שאלו שאלה אחת פשוטה: יושבים מול סוכן שמציע לכם לעבור חברה? שאלו אותו מה החיסרון בלהישאר איפה שאתם, והאם בדק עבורכם את כל הגופים בשוק או רק את אלו שהוא עובד איתם.

3. תנו לטכנולוגיה לסרוק עבורכם: רוצים לדעת איפה הכסף שלכם עומד ביחס לכל השוק? אפשר להיכנס לשאלון הדיגיטלי של FINQ, לעבור זיהוי קצר של דקות ספורות ולקבל תמונת מצב אובייקטיבית על התיק שלכם, כולל בדיקה אם אתם משלמים יותר מדי או מפסידים תשואה.