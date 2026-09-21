המסחר בוול סטריט ננעל היום (שני) בעליות חדות. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, מדד S&P 500 התחזק ב-1.5% ומדד נאסד"ק קפץ ב-2.3% לשיא. הנפט הגולמי מסוג WTI איבד 4% למחיר של 95 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט צנח ב-3% למחיר של 100 דולר לחבית.
הירידות במחירי הנפט מגיעות דווקא לאחר ההסלמה האחרונה בלחימה במזרח התיכון במהלך סוף השבוע. החות׳ים, הנתמכים על ידי איראן, מסרו כי תקפו בשבת את ערב הסעודית באמצעות טילים וכטב״מים. בהמשך אותו יום הזהיר משרד החוץ האמריקני את האזרחים האמריקנים לשקול מחדש נסיעות למזרח התיכון, על רקע חילופי איומים בין ארה״ב לאיראן בדבר חידוש התקיפות.
מניות שבלטו במסחר - אינטל קפצה ב-12.1%, מטא זינקה ב-11.4%, מניות ARM ו-AMD זינקו ב-17% וב-10% בהתאמה. וורנר ברדרס דיסקברי זינקה ב-10.8% ופרמאונט סקיידאנס ירדה ב-2.9%.
בשוק תולים את הזינוק של מניות חברות הטק בדיווח לפיו סוכן ה-AI החדש של מטא, Muse, שהושק רק ב-8 בספטמבר - טיפס למקום הראשון בדירוג האפליקציות החינמיות באייפון בארה"ב, בתוך כעשרה ימים בלבד מההשקה. לפי האתר Barron's, הקשר בין ההצלחה של Muse לקפיצה במניות האמורות נובע מכך שסוכני AI כמו Muse דורשים לא רק GPU לאימון מודלים, אלא כמות עצומה של עבודת CPU כדי להפעיל סוכנים לאורך זמן - ולפיכך הפופולריות שלו תייצר גל ביקוש למעבדים.
Muse הוא, כאמור, סוכן הבינה המלאכותית האישי החדש של מטא. בניגוד לצ'אטבוט רגיל, Muse אמור לבצע פעולות בפועל עבור המשתמש: לשלוח מיילים, להזמין טיסות ומלונות, לבצע רכישות, למלא טפסים ואפילו לנהל משא ומתן בשם המשתמש.