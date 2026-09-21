הירידות במחירי הנפט מגיעות דווקא לאחר ההסלמה האחרונה בלחימה במזרח התיכון במהלך סוף השבוע. החות׳ים, הנתמכים על ידי איראן, מסרו כי תקפו בשבת את ערב הסעודית באמצעות טילים וכטב״מים. בהמשך אותו יום הזהיר משרד החוץ האמריקני את האזרחים האמריקנים לשקול מחדש נסיעות למזרח התיכון, על רקע חילופי איומים בין ארה״ב לאיראן בדבר חידוש התקיפות.

הירידות במחירי הנפט מגיעות דווקא לאחר ההסלמה האחרונה בלחימה במזרח התיכון במהלך סוף השבוע. החות׳ים, הנתמכים על ידי איראן, מסרו כי תקפו בשבת את ערב הסעודית באמצעות טילים וכטב״מים. בהמשך אותו יום הזהיר משרד החוץ האמריקני את האזרחים האמריקנים לשקול מחדש נסיעות למזרח התיכון, על רקע חילופי איומים בין ארה״ב לאיראן בדבר חידוש התקיפות.

הירידות במחירי הנפט מגיעות דווקא לאחר ההסלמה האחרונה בלחימה במזרח התיכון במהלך סוף השבוע. החות׳ים, הנתמכים על ידי איראן, מסרו כי תקפו בשבת את ערב הסעודית באמצעות טילים וכטב״מים. בהמשך אותו יום הזהיר משרד החוץ האמריקני את האזרחים האמריקנים לשקול מחדש נסיעות למזרח התיכון, על רקע חילופי איומים בין ארה״ב לאיראן בדבר חידוש התקיפות.