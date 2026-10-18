אחרי שבספטמבר הורידה הלמ"ס את ההערכה לגבי הצמיחה ברבעון השני ל-14.9% בחישוב שנתי, כעת היא מחזירה את הערכתה לגבי הצמיחה ל-15.4% ברבעון השני. עם זאת, החדשות המשמעותיות יותר בפרסום המעודכן של הלמ"ס הן שהירידה בפעילות המשקית ברבעון הראשון, בעקבות שאגת הארי, הייתה נמוכה ממה שחשבו באומדנים הקודמים, ועומדת על 1.5% בחישוב שנתי, לעומת החישובים הקודמים שדיברו על ירידה של 1.7% ו-2.2%. כלומר, יש כאן שני עדכונים חיוביים: האחד, שהמשק צמח ברבעון השני יותר ממה שחשבנו, והשני, שהמשק נפגע ברבעון הראשון פחות ממה שחשבנו.

המשמעות היא שאם אנחנו מסתכלים על המחצית הראשונה של שנת 2026 לעומת המחצית השנייה של 2025, אנחנו רואים כעת את הנתון החיובי ביותר מבין שלושת האומדנים. כיום יש גידול של 3.7% בין המחציות, לעומת 3.5% ו-3.2% באומדנים הקודמים. אבל למרות שהצמיחה חזרה לנתון הראשוני שפורסם באוגוסט, הרי שהרכב הצמיחה השתנה מאוד. כך, באוגוסט הוערך שהיצוא, בלי חברות הזנק ויהלומים, זינק ב-25.2% בחישוב שנתי. באומדן השני הנתון הזה ירד ל-16.6%, ובאומדן הנוכחי הוא עלה מעט, ל-17.7%. סך היצוא, כולל חברות הזנק, עודכן מ-35.2% באומדן הראשון ל-26.6% כעת.

מבלים בבית קפה ( צילום: מוטי קמחי )

אם היצוא היה נמוך מהאומדן הראשון, אז איך הצמיחה זהה לאומדן הראשון? התשובה היא כמובן ההוצאה הממשלתית, שעודכנה בכיוון ההפוך: מ-19.5% באומדן הראשון ל-22.4% כעת. רוב העדכון מגיע מהצריכה הביטחונית. באוגוסט הוערך שהיא עלתה ב-14.7%, ועכשיו האומדן הוא שהיא עלתה, בקצב מהיר יותר, ב-20.4%.

חלק נוסף בכך שהצמיחה עודכנה כלפי מעלה קשור בכך שיש גידול באומדנים לגבי הייצור מחו"ל. או במילים אחרות: למרות שהלמ"ס החזירה את אומדן הצמיחה לאומדן הצמיחה הראשון, היא לא החזירה את אומדן הצמיחה המקומית לאומדן הראשון. ללא הייצור בחו"ל הצמיחה הייתה רק 13.8% בחישוב שנתי, לעומת 14.4% באומדן הראשון.

לומר, כשמסכמים את התמונה ומשווים בין מחצית אחרונה של 25 למחצית ראשונה של 26, הפער בין הצמיחה המקומית לבין הצמיחה שכוללת את חו"ל עומד עתה על 1.6%, כמו באומדן השני, בשונה מ-1% באומדן הראשון. כתוצאה מכך, הצמיחה המקומית, ללא הייצור בחו"ל, נמוכה יחסית בכל האומדנים: הצמיחה ללא חו"ל היא 1.3% באומדן זה, 1.1% באומדן השני ו-1% באומדן הראשון.

גם ההשקעות בנכסים קבועים נחלשו בעדכונים: מ-6.3% באומדן הראשון ל-4.1% באומדן השני ובאומדן הנוכחי. ההשקעה בענפי ה-ICT ממשיכה לבלוט, עם עלייה של כ-152% בחישוב שנתי, אבל גם היא עודכנה כלפי מטה, מ-181% באומדן הראשון. ההשקעה במכונות ובציוד אחר ירדה ב-6.5%.