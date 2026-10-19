פפסי, שהיו לה קשרים עם דירקטורים ומנהלים קודמים בימ! ברנדס, מנסה עכשיו לזכות בלקוחות חדשים, בהמשך להצלחותיה בשנים האחרונות בסאבוויי ובדאנקין. היא בוחנת גם שותפויות אחרות.