מאור אסור (38) עבר המון בקריירה. הוא גדל בהפועל ת”א, עבר לעירוני בת ים והחל לנדוד בין היתר במכבי נתניה בליגת העל ואז שוב חזר אחורה. "הייתי צריך לחתום בבית”ר ירושלים, אבל דוד אמסלם המאמן התפטר ויובל נעים מונה. הייתי צריך לעבור למ.ס אשדוד, אבל הפועל ת”א טרפדה את זה, אז עברתי לס.כ נס ציונה בליגה הלאומית, ואז העסק התחיל לדשדש עם מעבר לאשקלון. עברתי לראשון לציון, זכינו בגביע הטוטו, ואז קרעתי את הרצועה הצולבת ועברתי שיקום ארוך. אייל לחמן נתן לי גב והחתים אותי לעוד עונה בראשון לציון כשאני על קביים. בסיום העונה, אחרי שלחמן פוטר ומונה שרון מימר, עברתי למכבי קביליו יפו מליגה א’".

מאור אסור (38) עבר המון בקריירה. הוא גדל בהפועל ת”א, עבר לעירוני בת ים והחל לנדוד בין היתר במכבי נתניה בליגת העל ואז שוב חזר אחורה. "הייתי צריך לחתום בבית”ר ירושלים, אבל דוד אמסלם המאמן התפטר ויובל נעים מונה. הייתי צריך לעבור למ.ס אשדוד, אבל הפועל ת”א טרפדה את זה, אז עברתי לס.כ נס ציונה בליגה הלאומית, ואז העסק התחיל לדשדש עם מעבר לאשקלון. עברתי לראשון לציון, זכינו בגביע הטוטו, ואז קרעתי את הרצועה הצולבת ועברתי שיקום ארוך. אייל לחמן נתן לי גב והחתים אותי לעוד עונה בראשון לציון כשאני על קביים. בסיום העונה, אחרי שלחמן פוטר ומונה שרון מימר, עברתי למכבי קביליו יפו מליגה א’".

מאור אסור (38) עבר המון בקריירה. הוא גדל בהפועל ת”א, עבר לעירוני בת ים והחל לנדוד בין היתר במכבי נתניה בליגת העל ואז שוב חזר אחורה. "הייתי צריך לחתום בבית”ר ירושלים, אבל דוד אמסלם המאמן התפטר ויובל נעים מונה. הייתי צריך לעבור למ.ס אשדוד, אבל הפועל ת”א טרפדה את זה, אז עברתי לס.כ נס ציונה בליגה הלאומית, ואז העסק התחיל לדשדש עם מעבר לאשקלון. עברתי לראשון לציון, זכינו בגביע הטוטו, ואז קרעתי את הרצועה הצולבת ועברתי שיקום ארוך. אייל לחמן נתן לי גב והחתים אותי לעוד עונה בראשון לציון כשאני על קביים. בסיום העונה, אחרי שלחמן פוטר ומונה שרון מימר, עברתי למכבי קביליו יפו מליגה א’".