"מבדיקה במערכות הגבייה של העירייה עולה כי קיים בחשבונך חוב עומד שטרם שולם": אם קיבלתם הודעה כזאת מהעירייה: אל תלחצו על הלינק. עדיף שתיצרו קשר עם הרשות המקומית ותשאלו אם אכן קיים חוב על שמכם.

ההודעות האלה מתריעות מפני חוב בגין ארנונה כללית, אגרת פינוי פסולת, דו"חמ חניה, או חשבון מים ואז הפניה לקישור: "תשלום מקוון מהיר מכאן".

הודעת העוקץ שקיבלו תושבים

אחרי כן מופיעה אזהרה: "ההשלכות: אי תשלום חוב במועד גורר תוספת ריבית פיגורים יומית והצמדה למדד על פי חוק הכוללים הטלת עיקולים על חשבונות בנק, משכורות, או רכוש ופתיחת תיק בהוצאה לפועל, הכרוך בעלויות משפטיות נוספות. בכבוד רב מנהל אגף הגבייה".

עקב כך, מרכז השלטון המקומי הוציא אזהרה מפני הודעות בסמס המתחזות להודעות מטעם רשויות מקומיות".

נמסר כי "בשבועות האחרונים התקבלו דיווחים על תושבים ברשויות שונות שקיבלו הודעות בנוגע לתשלומי ארנונה, היטלים, חשבונות מים ותשלומים עירוניים נוספים. לחיצה על הקישור והזנת פרטי אשראי עלולות לחשוף את התושב לגניבת פרטים ולחיובים שלא ביצע.

"ההמלצה לתושבים: אל תשלמו באמצעות קישור שקיבלתם בהודעה. במקום זאת, היכנסו באופן עצמאי לאתר הרשמי של הרשות המקומית או לאזור האישי שלכם, ובדקו אם קיים תשלום פתוח. אין למסור פרטי אשראי או פרטים אישיים דרך קישור שהתקבל בהודעה, לפני שווידאתם שמדובר בערוץ התשלום הרשמי.

"לתושבים המשתמשים בארנק הדיגיטלי MuniBox, ניתן לראות באזור האישי ב-PayBox את התשלומים הפתוחים ואת התשלומים שכבר בוצעו, ולבצע את התשלום ישירות דרך האפליקציה - ללא צורך בקבלת קישור לתשלום בהודעה.

"בכל ספק לגבי הודעת תשלום שקיבלתם, אל תלחצו על הקישור. היכנסו בעצמכם לערוץ הרשמי של הרשות ובדקו את פרטי התשלום".