קופיילוט סטודיו היא פלטפורמה של מיקרוסופט לפיתוח סוכני בינה מלאכותית (AI Agents) ולאוטומציה של תהליכים עסקיים. היא מאפשרת לארגונים לבנות עוזרי AI שמבצעים משימות בפועל, ולא רק משיבים לשאלות.

קופיילוט סטודיו היא פלטפורמה של מיקרוסופט לפיתוח סוכני בינה מלאכותית (AI Agents) ולאוטומציה של תהליכים עסקיים. היא מאפשרת לארגונים לבנות עוזרי AI שמבצעים משימות בפועל, ולא רק משיבים לשאלות.

קופיילוט סטודיו היא פלטפורמה של מיקרוסופט לפיתוח סוכני בינה מלאכותית (AI Agents) ולאוטומציה של תהליכים עסקיים. היא מאפשרת לארגונים לבנות עוזרי AI שמבצעים משימות בפועל, ולא רק משיבים לשאלות.