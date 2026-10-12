מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח זימנה לשימוע לפני פיטורים עשרות עובדים במרכז הפיתוח בישראל. מדובר בכ-50 עובדים בקבוצת קופיילוט סטודיו, שלפי הערכות כמחציתם יישארו בתפקידם במרכז המחקר והפיתוח. המהלך נובע משינוי ארגוני במיקרוסופט העולמית, המשפיע גם על הקבוצה בישראל.
קופיילוט סטודיו היא פלטפורמה של מיקרוסופט לפיתוח סוכני בינה מלאכותית (AI Agents) ולאוטומציה של תהליכים עסקיים. היא מאפשרת לארגונים לבנות עוזרי AI שמבצעים משימות בפועל, ולא רק משיבים לשאלות.
מיקרוסופט מעסיקה כיום בישראל כ-3,000 עובדי מחקר ופיתוח. לאחרונה הודיעה החברה כי מנכ"לית המרכז זה שנים, מיכל בלומנשטיק-ברוורמן, פורשת מתפקידה ותוחלף על ידי אוהד יאסין.
דובר מיקרוסופט מסר בתגובה לכלכליסט: "אנחנו ממשיכים לבחון את פעילות החברה ואת המבנה הארגוני שלה, במטרה להתאים אותם לצרכים ולאתגרים המשתנים. התהליך הזה כולל שינויים במבנה הצוותים ובמקרים מסוימים גם החלטות קשות שמשפיעות באופן ישיר על עובדים בחברה. אנחנו מודעים למשמעות האישית של השינויים האלה, ונעשה כל שביכולתנו כדי ללוות את העובדים שיושפעו מהם בתקופה הזו ברגישות, בכבוד ובתמיכה".