ההיסטוריה הישראלית והיהודית רצופה בסיפורי מנהיגים שונים זה מזה. אחד כריזמטי, השני נחבא אל הכלים, יש כאלה שבכלל השתמשו בכוח הזרוע, יש מי שפעל בשכל, יש שהטיל מורא ויש כאלו שישבו על הכיסא וחיכו שהכל יקרה מאליו אחרי שקיבלו את התפקיד מאבא שלהם. על פני השטח צצים מדי יום כאלה שמשווקים עצמם מנהיגים בסדר גודל תנכ”י, אבל במציאות היום יומית מתגלה שהם בדיוק ההיפך.

בתקופת המשבר של השנים האחרונות מתחדדת השאלה מיהו מנהיג, מה התכונות הנדרשות ממנו, האם הוא צריך להיות עדכני, ואולי בכלל להתנהל על פי דפוסים ישנים ומוכרים כדי לפתור דילמות כאלה ואחרות. דומה שככל שעובר הזמן, התשובה על השאלה הזו אינה אחידה. כל אחד מאיתנו מצפה מהמנהיג שלו למשהו אחר, ייתכן אפילו מעמיד רף בלתי אפשרי.

עינת פרידמן ( צילום: סם יצחקוב )





כשיצאנו לבדוק מי הם המנהיגים של השנה בישראל, גילינו שהמנהיגות היא בעיני המתבונן. כל אחד שפגשנו הציג תפיסת עולם מגוונת, תובנות ממשברים שעבר וכיצד הוא מתכונן לאלו שעוד יבואו. איך מתנהלים ושומרים על העובדים, שחלקם עוד מגויסים למילואים, כיצד מתמודדים עם חרם בינלאומי, מה ההשלכות של המלחמות המתמשכות, האם יש לקחת סיכונים שהם בעצם הזדמנויות, ואיך מול כל זה, ממשיכים לשמור על יציבות כדי לשרוד עם הראש מעל המים עסקית וכלכלית.

פגשנו את מלי ביצור-פרנס יו”ר TEFEN שמצביעה על הצורך לאתחל את מערכת החינוך לצד הצלחות החברות הביטחונית. שמענו משרית סיון כיצד היא מנסה למשוך כמה שיותר נשים ללמוד הנדסה וטכנולוגיה במכללה האקדמית בראודה בכרמיאל. גילינו פרטים חדשים על בית החולים החדש והמתקדם שמוקם בבאר שבע בהובלתה של אורלי ווינשטיין משיבא נגב. עמית שקד הסביר כיצד הוא מתכוון להפוך את קצא”א לשער האנרגטי של ישראל. יואב תורג’מן מרפאל סיפר על הצורך להפריט את החברה כדי להעצים את בטחון ישראל. התרגשנו יחד עם בני אפורקי שהפך מאיש מחשבים פשוט למנהל של חמש חברות. שמענו מאולגה רובנובסקיה מחברת רקיט ישראל על הצורך בזיהוי היכולות של עולים חדשים ושילובים בשוק העבודה. גלית קופטש מנובו נורדיסק ישראל גילתה לנו פרטים מרתקים על המאבק הלאומי בהשמנה. רמי לוי, שהציע פתרונות מקוריים למאבק ביוקר המחיה, זיו ספיר שהוביל יחד עם הצוות שלו לעסקת ענק עם Meta ועוד רבים, טובים וטובות, שהובילו את החברה והארגון שלהם לחוף מבטחים וצופים קדימה.

אנו נרגשים גם השנה להציג בפניכם את כל מי שמעצב את חיינו ומניע את הכלכלה, התעשייה, הבריאות, המסחר, ההייטק והחינוך. להתפעל מהיוזמה והעוצמה הישראלית שעומדת איתן מול כל המשברים, ויכולה להם בזכות גברים ונשים שמסתכלים למציאות בעיניים ולא מפחדים.

אני מאחלת לכולנו שנה טובה, מתוקה. שנה של שקט, שלווה והצלחה בכל אשר נבחר לעשות. שנמצא את המנהיג שבתוכנו ונוביל קדימה אל עתיד טוב יותר עבורנו ועבור מדינת ישראל כולה.

חג שמח ישראל!

שלכם,