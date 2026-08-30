כשהיה בן 15 עבד דוד גלפרין בחנות חליפות בבני ברק. הוא סידר את הבגדים לאחר שאנשים מדדו, הביא דגמים מהמחסן, ועשה כל מה שנדרש. כשהחנות התרוקנה ונוצר זמן פנוי, שלחו אותו לחלק פליירים. גם בשעות הלילה, כשאיש מטעם הלקוח לא עמד לידו, הקפיד להכניס פלייר לכל תיבה. ואז קרה דבר שהפתיע אותו. "אנשים עצרו אותי ואמרו לי ‘ראינו איך אתה מחלק, בוא תעבוד גם עבורנו’. הייתי בסך הכל נער צעיר, אבל עם הזמן הבנתי שאותם לקוחות ראשונים התפעלו ממוסר העבודה שלי. הם ראו שגם כשאף אחד לא מסתכל, אני עושה בדיוק את מה שהתחייבתי. שם למדתי שמילה היא מילה, ושלקיום ההבטחה יש ערך כלכלי אמיתי".

הלקח הזה הפך ליסוד שעליו בנה גלפרין את דרכו, וגם היום, על הקיר במשרדו, תלויים כמה משפטים שמבטאים את תפיסת עולמו:

OUR WORD IS OUR BOND; SERVICE IS OUR STANDARD; HARD WORK, GOOD ENERGY; DISCIPLINED EXECUTION — TOGETHER". בתרגום חופשי: המילה שלנו מחייבת אותנו, שירות הוא הסטנדרט, ועבודה קשה, אנרגיה טובה וביצוע ממושמע נעשים יחד. מבחינתו של גלפרין, זו אינה סיסמה, אלא דרך חיים ופעולות סדורות שמלוות אותו בדרכו העסקית.

דוד גלפרין ( צילום: פנחס עמנואל )





צוות מוביל וצמוד

דוד גלפרין (43) נולד בקייב, עבר לבדו בגיל 13 לטורונטו, ובגיל 15 עלה לישראל והספיק אף ללמוד בישיבה בבני ברק. "גיל גרופ - קבוצת תקשורת שיווקית" שהוא עומד בראשה מעסיקה כיום יותר מ־80 עובדים, ופועלת בתחומי ההפקות, הפרסום והאירועים. על פי נתוני הקבוצה, נכון לשנת 2026, המחזור השנתי של החברה עומד על כ-120 מיליון שקל, ושיעור הצמיחה השנתי הממוצע שלה מאז ראשית הדרך עומד על כ־20%. הקבוצה פועלת בשלושה תחומים מרכזיים: הפקות, פרסום ואירועים, ובהם דפוס, שילוט, מתנות ממותגות, מודעות רחוב (פאשקווילים), משרד פרסום המלווה לקוחות גדולים במשק מתחום הנדל"ן, פיננסים, צרכנות, לימודים ועוד, הפקת אירועים, כנסים ופרויקטים שעוסקים בתוכן.

לצדו של גלפרין פועלים האנשים שהיו שם בתחילת דרכו: אבינועם אלעזרא, כיום מנהל אזור ירושלים, שהתחיל עם גלפרין ב־1999. שושי יפה, שהצטרפה ב־2003 וכיום היא מנכ"לית ושותפה ב"גיל גרופ". מזל בן הרוש הצטרפה ב־2005 וכיום משמשת סמנכ"לית שיווק. "מבחינתי, הוותק הזה אינו רק נתון מרשים, הוא הוכחה לכך שמערכת יכולה לצמוח בלי לאבד את האנשים שבנו אותה", הוא מציין.

ב-2019 החלה גם פעילות הדיגיטל כחלק מעבודת משרד הפרסום המתמחה במגזר החרדי והדתי. "זה ציבור של למעלה מ־1.3 מיליון נפש, אבל הוא אינו קהל אחיד אלא עולם של קהילות ותתי-מגזרים", אומר גלפרין. "היכולת להבין כל קהל, לדייק עבורו את המסר ולבחור את הערוץ הנכון היא יתרון שאנחנו מביאים לכלל הפעילות".

איך עוברים מעבודה בחלוקת פליירים לקבוצת תקשורת רב־תחומית?

"אנחנו לא רודפים אחרי תחום רק משום שהוא חם. אנחנו בודקים איזה צורך חוזר אצל הלקוחות ואיזו פעילות משיקה אפשר לחבר למערכת שכבר בנינו. כך צמחנו לרוחב: לא אוסף מקרי של חברות, אלא תשתית שעליה יושבות פעילויות שמשלימות זו את זו. חברת הפקות האירועים - אולטרה, שאליה הצטרפנו ב־2023, אינה רכישה קלאסית. היא פעלה קודם כעסק עצמאי, ובהמשך התחברנו כשותפים והתאגדנו תחת מותג משותף וכיום אני מחזיק ב־50% מפעילות חברת אולטרה". גלפרין מספר על הפעילות העסקית שהתרחבה.

אנחנו פתוחים גם בהמשך לעסקאות, מיזוגים ושיתופי פעולה בעולמות ההפקות, הפרסום והאירועים - כשיש התאמה מקצועית, עסקית וערכית".

להכיר את הלקוח

גלפרין מתעקש שהצמיחה אינה מתחילה בשורת הרווח. "הכסף הוא תמיד רק התוצאה, אבל היעד הוא להבין מה הלקוח באמת צריך, לתת לו ערך ולעשות את זה שוב ושוב. לא המצאנו שום דבר. למדנו לראות את הצורך, לבצע היטב, ולבנות מערכת שיודעת לבצע היטב את המכרז שבו זכינו, ולעשות זאת שוב ושוב".

איך התמודדתם עם משבר הקורונה העולמי?

"מגפת הקורונה הייתה מבחן מעשי לתפיסת השירות שלנו. בשעה שחברות רבות עצרו פעילות וצמצמו כוח אדם, גיל גרופ בחרה שלא לפטר עובדים ולא להוציא לחל"ת, למעט מי שביקש זאת. הקבוצה המשיכה לפעול, צמחה גם באותה תקופה וב־2020 אף צירפה אליה את משרד הפרסום תוצאות אפקטיביות".

איך מקבלים החלטה כזאת כשאיש אינו יודע כמה זמן יימשך המשבר?

"מנהיגות אינה רק אופטימיות. היא גם הכנה. רוב הרווחים חוזרים לפיתוח החברה, אבל חלק מהם נשארים בתוכה בדיוק כדי שתהיה כרית ביטחון לתקופות משבר. כך אתה יכול לקבל החלטה שמסתכלת לא רק על החודש הבא, אלא על העובדים, הלקוחות והיום שאחרי. העובדים הם הנכס הטוב ביותר של חברה. אם אתה מוותר עליהם ברגע הראשון, קשה לצפות מהם להרגיש שותפים ברגע הבא".

גישה זו ליוותה את גלפרין גם במלחמת "חרבות ברזל". במקום לשקוע בזרם בלתי פוסק של חדשות, הוא ניסה לשאול היכן האירוע פוגש אותו כמנהל: מי מהעובדים צריך שיחה, איזה לקוח זקוק לעזרה, ואיזה צורך חדש נוצר בשטח. "הקבוצה נרתמה לצורכי הצבא וסיפקה מתנות למפונים", הוא מספר. "כלומר גם כשהמציאות קשה, תמיד יש פעולה שאפשר לעשות לטובת העסק ולטובת האנשים. לפעמים היא מתחילה פשוט בלהתקשר ולשאול מה צריך".

עבור גלפרין, דאגה לעובדים אינה מסתכמת בשמירה על המשרות, והקבוצה מסייעת בהלוואות במידת הצורך, מממנת קורסים ומייצרת אפשרויות קידום. רובם המוחלט של המנהלים הבכירים צמחו מתוך הארגון, ולדברי גלפרין, שושי יפה, מנכ"לית הארגון, היא הדוגמה המרכזית לכך. "מנהיגות היא דוגמה אישית. אף אחד לא חייב לך דבר, ולכן אתה צריך לקום בכל בוקר ולייצר מחדש את הזכות שיילכו איתך", הוא קובע.

להמשיך לצמוח

את החשיבה האנליטית שלו הוא מייחס לשנתיים בהן למד בישיבה בבני ברק. את הגישה והאנרגיה חיזק דרך טוני רובינס, הקואצ’ר האמריקאי הנודע עם השתתפות בארבעה כנסים, ארבע שנות האזנה כמעט יומיומית לתכנים של רובינס, ומדיטציה קבועה מאז 2018. "אנרגיה במקום עבודה אינה קישוט", הוא מסביר. "היא משפיעה על האופן שבו אנשים פותרים בעיות, משתפים פעולה, ומשרתים לקוחות".

לצד הפעילות העסקית, התרומה לזולת נחשבת בעיניו לערך קבוע, וגלפרין מפריש באופן שיטתי מהצלחתו לטובת אחרים. "כסף הוא אמצעי שמאפשר לבנות, לעזור ולצמוח. אם הוא הופך למטרה היחידה, קל מאוד לאבד את הדרך".

מאז 2017 החל גלפרין להשקיע גם במיזמים מחוץ ל"גיל גרופ". עם השנים, לדבריו, אנשים שהכירו את דרך הניהול וההשקעה שלו, ביקשו להשקיע לצדו. התהליך הוביל השנה להקמתה של קרן הגידור CENTENARIO CAPITAL LP עם אמיל גולדפרב. גלפרין משמש בקרן שותף-מייסד ומוביל את הפיתוח העסקי, קשרי המשקיעים, המעטפת העסקית ותשתית הצמיחה. ואילו גולדפרב מוביל את אסטרטגיית ההשקעות, המחקר וניהול הסיכונים.

מה השלב הבא של "גיל גרופ"?