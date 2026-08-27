תכננתם רילוקיישן לארצות הברית? מחקר חדש בדק כמה תצטרכו להרוויח בשנה בשביל לחיות בנוחות בכל מדינה. כמעט מחצית מהמדינות בארה"ב דורשות כיום שכר שנתי של יותר מ-100 אלף דולר (כ-300 אלף שקל) כדי שמבוגר יחיד יוכל לחיות "בנוחות" - כך עולה מניתוח שביצעה חברת הפינטק SmartAsset.
הרף המינימלי לחיים נוחים עבור מבוגר יחיד עומד על שכר שנתי 80 אלף דולר (240 אלף שקל). ההגדרה מבוססת על הכלל התקציבי הבא: 50% מההכנסה לצרכי בסיס, 30% למותרות ו-20% לחיסכון, בהתבסס על נתוני מחשבון שכר המחיה של MIT.
מסצ'וסטס מובילה את רשימת המדינות היקרות ביותר עבור משפחה: משק בית של שני מבוגרים עובדים ושני ילדים יזדקק שם ל-329,555 דולר בשנה (כמיליון שקל), בעוד מבוגר יחיד צריך להכניס 127,213 דולר (380 אלף שקל) בשנה. הוואי היא המדינה היחידה שיקרה יותר עבור מבוגר יחיד - 129,002 דולר . בתוך המדינה עצמה, בוסטון בולטת עוד יותר: מבוגר יחיד בעיר יזדקק ל-140 אלף דולר, ומשפחה בת ארבע נפשות ל-337,875 דולר.
קליפורניה היא המדינה השלישית היחידה שבה משפחה בת ארבע נפשות תזדקק ליותר מ-300 אלף שקל. ברוב המדינות הרף עומד על יותר מ-200 אלף דולר.
ואיפה הכי זול לגור?
בקצה השני של הסקאלה, מדינות הדרום והמערב התיכון מציגות תמונה שונה לגמרי. מיסיסיפי היא המדינה הזולה ביותר עבור משפחות, שיצטרכו הכנסה שנתית של 187,533 דולר (560 אלף שקל), ומערב וירג'יניה הזולה ביותר עבור יחידים, עם 81 אלף דולר.
נתון מעניין שעולה במחקר הוא "נגישות כלכלית" - והוא מתאר את הפער בין השכר הנדרש לחיים נוחים לבין השכר הממוצע. באינדיאנה, למשל, יחיד יזדקק ל-90,646 דולר ומשפחה ל-241,696 דולר, אך היא ממוקמת במקום ה-33 מבחינת נגישות כלכלית, מכיוון שהשכר הממוצע בה עומד על 58,800 אלף דולר, וההכנסה החציונית למשק בית היא 71,957 דולר. בשש מדינות בלבד - טנסי, מרילנד, לואיזיאנה, צפון קרוליינה, מיסיסיפי וטקסס - השכר הנדרש לחיים נוחים ירד מאז 2025.