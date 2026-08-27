תכננתם רילוקיישן לארצות הברית? מחקר חדש בדק כמה תצטרכו להרוויח בשנה בשביל לחיות בנוחות בכל מדינה. כמעט מחצית מהמדינות בארה"ב דורשות כיום שכר שנתי של יותר מ-100 אלף דולר (כ-300 אלף שקל) כדי שמבוגר יחיד יוכל לחיות "בנוחות" - כך עולה מניתוח שביצעה חברת הפינטק SmartAsset.

הרף המינימלי לחיים נוחים עבור מבוגר יחיד עומד על שכר שנתי 80 אלף דולר (240 אלף שקל). ההגדרה מבוססת על הכלל התקציבי הבא: 50% מההכנסה לצרכי בסיס, 30% למותרות ו-20% לחיסכון, בהתבסס על נתוני מחשבון שכר המחיה של MIT.

בוסטון ( צילום: AP Photo/Michael Dwyer )

מסצ'וסטס מובילה את רשימת המדינות היקרות ביותר עבור משפחה: משק בית של שני מבוגרים עובדים ושני ילדים יזדקק שם ל-329,555 דולר בשנה (כמיליון שקל), בעוד מבוגר יחיד צריך להכניס 127,213 דולר (380 אלף שקל) בשנה. הוואי היא המדינה היחידה שיקרה יותר עבור מבוגר יחיד - 129,002 דולר . בתוך המדינה עצמה, בוסטון בולטת עוד יותר: מבוגר יחיד בעיר יזדקק ל-140 אלף דולר, ומשפחה בת ארבע נפשות ל-337,875 דולר.

קליפורניה היא המדינה השלישית היחידה שבה משפחה בת ארבע נפשות תזדקק ליותר מ-300 אלף שקל. ברוב המדינות הרף עומד על יותר מ-200 אלף דולר.

ואיפה הכי זול לגור?

בקצה השני של הסקאלה, מדינות הדרום והמערב התיכון מציגות תמונה שונה לגמרי. מיסיסיפי היא המדינה הזולה ביותר עבור משפחות, שיצטרכו הכנסה שנתית של 187,533 דולר (560 אלף שקל), ומערב וירג'יניה הזולה ביותר עבור יחידים, עם 81 אלף דולר.