רשת בתי הכלבו המשביר טוענת כי אתר שמתחזה לאתר הרשמי של המותג קנת' קול (Kenneth Cole) מנסה להפיל צרכנים בפח.

"האתר עושה שימוש בשם המותג ובאלמנטים המזוהים עימו, באופן שעלול להטעות צרכנים ולגרום להם לבצע רכישות או למסור פרטים אישיים ופרטי אשראי", כך נמסר.

קנת' קול באתר המשביר ( צילום מסך מתוך אתר המשביר )

כתובת האתר המתחזה היא https://kennethcoleonline.shop/, בעוד כתובת האתר הרשמי היא https://kennethcole.co.il. המותג נמכר גם באתר המשביר, שהיא היבואנית הרשמית שלו.

עוד סימנים לכך שמדובר באתר מזויף: בכתובת האתר המתחזה מופיעה המילה shop, שאופיינית לאתרים מתחזים. בנוסף, מופיעות בו ביקורות "צרכנים" על חוויית הקנייה, המשלוח והמותג, מה שלא נהוג באתרי אופנה. המחירים בו מופיעים בדולרים, הכיתובים בו לעיתים מטפסים על שם המותג, והוא גם עתיר תקלות.

אתרים מתחזים הם תופעה נפוצה, וכאלה קמו למותגים רבים, בהם קסטרו, אדידס ודלתא.

במשביר מסרו כי "האתר אינו קשור לקנת' קול או לרשת המשביר", וקראו לציבור שלא לבצע באמצעותו רכישות ולא להזין בו פרטים אישיים או פרטי תשלום. "החברה פועלת מול הגורמים הרלוונטיים להסרת האתר".