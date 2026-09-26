סין וארצות הברית הגיעו להסכמה על הפחתת מכסים הדדית בהיקף של 30 מיליארד דולר, ועל פתיחת דיאלוג בנושא בינה מלאכותית, במסגרת הסכמה בת שמונה סעיפים שגובשה בתום ביקור של נשיא סין שי ג'ינפינג בוושינגטון. ההודעה נמסרה מטעם משרד החוץ הסיני, זמן קצר לאחר ששי נחת בבייג'ינג בסיום ביקור בן שלושה ימים בארה"ב.

לפי משרד החוץ הסיני, שי ג'ינפינג ודונלד טראמפ הסכימו לבנות "יחסים קונסטרוקטיביים של יציבות אסטרטגית" בין סין לארה"ב, המבוססים על כבוד הדדי, הוגנות והדדיות. סעיף זה, הראשון מבין שמונת הסעיפים, נועד להציב מסגרת כללית ליחסים בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם, על רקע חודשים ארוכים של מתיחות סחר ותחרות טכנולוגית.

פגישת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינגפינג וושינגטון ( צילום: AP Photo/Jacquelyn Martin )

בליבת ההסכם עומד, כאמור, הסדר הפחתת מכסים הדדי בהיקף של 30 מיליארד דולר, החל על מוצרים המוגדרים "לא רגישים" משני הצדדים. הפחתות המכסים האמריקניות יחולו על מוצרים חקלאיים, פירות ים ומכשור רפואי, בעוד ההקלות הסיניות יחולו על מוצרים כגון צעצועים ומכשירי חשמל קטנים. הצדדים אישרו גם הקמה וקידום של מועצת סחר משותפת, והארכה של התוצאות שהושגו בשיחות הסחר הקודמות בקואלה לומפור.

ההסכמה מגיעה בהמשך ישיר להחלטה שהתקבלה בתחילת השבוע להאריך בחודשיים נוספים את "שביתת הנשק" המסחרית בין שתי המעצמות שהייתה אמורה לפוג ב-10 בנובמבר, כפי שמסר שר האוצר האמריקני סקוט בסנט ביום רביעי.

ההסכם יפחית את המתיחות בין המעצמות?

ההסכם הנוכחי בונה על ההסכמות שהושגו בפסגת בוסאן בדרום קוריאה באוקטובר אשתקד, שם הכריזו הצדדים על הסכמת בסיס בנוגע לסחר, ושהמשיכו להתגבש בשיחות נוספות שנערכו בבייג'ינג במאי השנה. כחלק מהעסקה החדשה, לפי הבית הלבן, סין התחייבה לרכוש לפחות 10 מיליון טון של פחם אמריקני בכל אחת מהשנים 2027 ו-2028, ושני הצדדים הקימו קבוצות עבודה משותפות שיעסקו בגישה לשוק החקלאי ובייצוב אספקת הנפט הגלובלית.

אחד הסעיפים הבולטים בהסכמה הנוכחית עוסק בהקמת ערוץ דיאלוג ייעודי - שכונה גם ערוץ "סופר-אינטליגנציה" - שבו יחליפו הצדדים דעות בנוגע לסיכונים וליתרונות הגלומים בטכנולוגיית הבינה המלאכותית. סבב הדיונים הראשון במסגרת הדיאלוג נקבע לנובמבר, ולצדו יוקם ערוץ תקשורת נפרד שיטפל באירועים הקשורים לבינה מלאכותית. הצעד מסמן את אחת ההכרות ההדדיות הראשונות בין וושינגטון לבייג'ינג בצורך בתיאום בינלאומי סביב הטכנולוגיה הרגישה.

בזירת מדיניות החוץ הרחבה יותר, המנהיגים הסכימו כי איראן צריכה לעמוד בהתחייבותה שלא לפתח נשק גרעיני - כאשר הבית הלבן ניסח זאת בחריפות רבה יותר, בקביעה שאיראן "לעולם לא תוכל" להחזיק בנשק גרעיני - וכי אין להטיל אגרות מעבר על נתיבי מים בינלאומיים. סעיף נוסף עוסק בשיתוף הפעולה בין רשויות אכיפת החוק של סין וארה"ב במאבק בסחר בסמים, שיתוף פעולה שהניב כבר, לדברי הצדדים, תוצאות מוחשיות, ובהן עשרות מעצרים.