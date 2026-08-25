לאחר שנתקל בקשיים משפטיים, ממשל טראמפ מקדם שוב את התוכנית להטלת אגרה על ויזות לעובדים זרים בעלי מיומנויות גבוהות (H-1B). כך מדווחת סוכנות בלומברג.

ביוני, קבע בית משפט פדרלי בארה"ב כי תוכניתו של הנשיא דונלד טראמפ - שנחשפה בספטמבר 2025 ונעשתה באמצעות צו נשיאותי - לגבות סכום של 100 אלף דולר על הנפקת ויזות H-1B אינה חוקית, מאחר שמדובר במס שהקונגרס לא אישר.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ( צילום: Win McNamee/Getty Images )

לפי ההצעה הרגולטורית של הממשל שפורסמה אמש, חברות ישלמו כ-103 אלף דולר עבור כל מועמד שהן נותנות לו חסות לוויזה במסגרת תוכנית H-1B. בניגוד ליוזמה הקודמת, הצעה זו תחול על כמעט כל מי שמקבל ויזה חדשה, ולא רק על מי שנמצא מחוץ למדינה. לפי ההצעה, האגרה נחוצה כדי לקזז את עלויות הניהול של תוכנית הוויזות ושל אמצעי האכיפה בתחום ההגירה. הממשל מסר עוד כי האגרה החדשה עשויה לייצר כ-8.8 מיליארד דולר בשנה. עוד טוענים בממשל כי בעקבות האגרות, הכדאיות של המעסיקים לגייס עובדים זרים - ולא אמריקאים - תקטן.

בכל שנה מנפיקה ארה"ב 65 אלף ויזות מסוג H-1B, ועוד 20 אלף ויזות לעובדים עם תארים מתקדמים. הוויזות הללו תקפות למשך שלוש עד שש שנים. לפני השינוי שביקש לבצע טראמפ, מעסיקים שהיו מעוניינים להוציא ויזה מסוג H-1B לעובד זר שילמו בין 2,000 דולר ל-5,000 דולר.

התומכים בתוכנית טוענים כי ויזות H-1B פוגעות בעובדים האמריקאים. המתנגדים סבורים כי האגרה הגבוהה תפגע בגיוס של עובדים מיומנים בתחומי הטק, הרפואה והפיננסים - ואלה יפנו למדינות אחרות בעולם. "הם רוצים למנוע ממעסיקים בארה"ב להשתמש בוויזות H-1B. זה באמת עד כדי כך פשוט", אמר צ'ארלס קוק, עורך דין מאטלנטה ונשיא לשעבר של איגוד עורכי הדין להגירה בארה"ב. "הודו הולכת לאהוב את זה. סין הולכת לאהוב את זה. אירופה הולכת לאהוב את זה".

האגרות על הוויזות הן חלק מהניסיונות של ממשל טראמפ לצמצם את ההגירה לארה"ב. מאמץ זה החל בתוכנית מעצרים המוניים וגירוש שנועדה לפגוע במי שנמצאים במדינה באופן לא חוקי, אך התרחב מאז לכמעט כל תוכנית הגירה חוקית. נכון ליולי, ממשל טראמפ גירש כ-600 אלף בני אדם ועצר יותר מ-560 אלף זרים. מעצרים אלו כוללים, במידה גוברת, גם אנשים הטוענים כי ברשותם ויזות תקפות ובקשות הגירה תלויות ועומדות.

בבלומברג מציינים עוד כי האגרות עלולות גם להרתיע סטודנטים זרים מללמוד בארה"ב, מכיוון שתואר אמריקאי הגיע לעיתים קרובות עם אישור עבודה זמני והזדמנות לתושבות קבע לטווח ארוך באמצעות ויזת H-1B. מספר הסטודנטים הבינלאומיים המגישים מועמדות ללימודים במכללות ובאוניברסיטאות בארה"ב בסתיו הקרוב כבר צנח בכ-10% – הירידה הגדולה ביותר מזה לפחות עשור.