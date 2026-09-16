הראל ויזל וקבוצת פוקס נמצאים במגעים לכניסה לשותפות ברשת סוהו, המתמחה בעיצוב הבית ומפעילה 12 חנויות. בין פוקס לסוהו קיימים כבר קשרי עבודה: סוהו, שהיא גם סיטונאית המשווקת לגורמים נוספים, מספקת לטרמינל X — שבשליטת פוקס — מוצרים בקטגוריית הבית והלייף־סטייל.

ברקע למגעים עומד רצונו של ויזל לחזק את תחום עיצוב הבית ולרכוש חברות נוספות בתחום. פוקס פועלת כיום בתחום הבית באמצעות פוקס הום, המתמקדת בעיקר במטבח, ורשת ג'מבו יוון, המפעילה גם קטגוריה של מוצרים זולים לבית, בעוד סוהו ממוצבת כמותג פרימיום. גם רשת קסטרו נכנסה לפני מספר שנים לקטגוריית העיצוב ופתחה רשת נפרדת בשם קסטרו הום.

ויזל. קיימים כבר קשרי עבודה בין הצדדים ( צילום: דימה טליאנסקי )

סוהו נחשבת לאחת הרשתות המובילות בישראל בתחומה. הרשת נוסדה ב-2003 על ידי משפחת פילץ, מבעלי דיזנגוף סנטר, שם פועלת גם חנות של סוהו בסמוך למשרדי הנהלת הסנטר. הרשת עברה שינויי בעלות, וכיום בעליה הוא עציון וולך, בוגר החוג למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, שהיה בעבר מנהל מוצר בהייטק לפני שעבר לתחום העיצוב וייבא מוצרים לחנויות במוזיאון תל אביב ולחנויות מעצבי אופנה. בהמשך נכנס כשותף בסוהו ב-50% מהבעלות, ולאחר מכן רכש את מלוא הבעלות ברשת.

סוהו רוכשת בעצמה מותגים נחשבים, כמו למשל מותג הדגל שלה "ג'וזף ג'וזף", המתמחה בפריטים למטבח, ומגזין טיימס בחר בה כאחת החברות המבטיחות בתחומה באנגליה. בנוסף, סוהו מייבאת את המותגים "סלטי" מאיטליה, אוברה הקנדית, גוזיני ועוד.

בעבר, בראיון שנתן, חשף וולך את שאיפותיו להתרחב לחו"ל. ויזל ופוקס מתמחים בהרחבת מותגים לחו"ל - החל מזיכיון נייקי שקיבלו לקנדה ולארצות נוספות, דרך מנגו ופוט לוקר. פוקס אף ניסתה להוציא לחו"ל את פוקס הום ופתחה סניפים באזור טורונטו בקנדה, אך הניסיון לא צלח והסניפים נסגרו, כשגורמים בענף טענו שלא הייתה מספיק ייחודיות במוצרים.

מפוקס נמסר בתגובה: "אנו לא מתייחסים לשאילתות מסוג זה. אין בכך כדי לאשר או להכחיש את המידע".