הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי צפוי להתמנות לדירקטור בחברה הביטחונית ציבורית אר פי אופטיקל, שעוסקת בייצור ושיווק מוצרים אופטיים ואלקטרואופטיים בתחום ההדמיה התרמית לתעשיות הביטחוניות. מוצריה כוללים מצלמות הדמיה תרמית, עדשות ומערכות מרובות חיישנים. הלקוחות העיקריים הם גופי ביטחון וביטחון פנים, ולצידם שווקים רפואיים ומסחריים.
על פי הדיווח של החברה לבורסה, כוכבי יהיה זכאי לגמול ההשתתפות ולגמול השנתי בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה, ובתוספת החזר הוצאות לפי אותן תקנות. לא מדובר בשכר משמעותי, והוא מוערך ב-80 אלף שקל לשנה, לצד קצת פחות מ-4,000 לכל ישיבה בה ישתתף.
אך בנוסף לגמול הדירקטורים, יקבל כוכבי, בכפוף למינויו, 21,946 אופציות, כשמחיר המימוש למניה נקבע ל-34.84 שקל, כ-103.4% משער הסגירה של המניה ביום המסחר שקדם להענקה. השווי המוערך שלהן עומד על 329 אלף שקל. האופציות יבשילו על פני שלוש שנים.
כוכבי סיים את תפקידו כרמטכ"ל בינואר 2023, אך לא מיהר לאזרחות ובחר לנצל עד תומה את חופשת השחרור שקיבל מצה"ל, שנה שלמה. בתקופה הזאת הוא עסק בעיקר בפעילות ציבורית. במאי 2023 הוענקו לו תוארי דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר-אילן ומאוניברסיטת רייכמן, וגם הוציא לאור ספר המבוסס על הרצאותיו, שיחותיו ודפי המפקד שכתב לאורך שנות שירותו. הוא גם מונה ליושב ראש הוועד המנהל של מכון ברנקו וייס, העוסק בחינוך ובשוויון הזדמנויות, בתפקיד שמבוצע בהתנדבות.
בהמשך עבר בהדרגה לעולם העסקי וההייטק. הוא הצטרף לקרן ההשקעות הישראלית-קנדית עוז, שבצוותה נמנים גם בכירים ביטחוניים לשעבר, בהם המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך, וראש המוסד לשעבר תמיר פרדו. המהלך נתפס כחלק מהמעבר הטבעי של בכירי מערכת הביטחון אל שוק ההון והטכנולוגיה, שבו הניסיון המבצעי והקשרים הבין־לאומיים נחשבים לנכס. במקביל הוא צובר תפקידי דירקטור בחברות ציבוריות. כוכבי משמש דירקטור בחברת האנרגיה הציבורית זפירוס.
הונפקה לפי שווי של 685 מיליון שקל
את אר פי אופטיקל הקימו רן כרמלי ופאבל רשדיקו, ובהמשך נכנסה אליה קרן ההשקעות מנור כבעלת השליטה. החברה יצאה להנפקה ראשונה בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ־685 מיליון שקל, וכיום היא כבר שווה 2.5 מיליארד שקל.
החברה גם פועלת דרך חברות בנות. היא רכשה את ראדומטיקס, שהכנסותיה מהוות כ־11% מהכנסות אר פי אופטיקל, ולאחרונה דווח שאלביט תשקיע בחברה הבת כ־80 מיליון דולר, ובתמורה תקבל אופציות שיהוו עד 40% ממניותיה. המשמעות היא שותפות עם אחת מחברות הביטחון הגדולות בישראל, והיא נחשבת להצפת ערך משמעותית לאר פי אופטיקל.
מדובר בחברה ביטחונית עם חשיפה גבוהה לביקוש בעקבות המלחמה, ולכן מינוי של רמטכ"ל לשעבר לדירקטוריון נשען על הרקע הביטחוני ועל הקשרים הבינלאומיים שלו.