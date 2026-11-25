על פי הדיווח של החברה לבורסה, כוכבי יהיה זכאי לגמול ההשתתפות ולגמול השנתי בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה, ובתוספת החזר הוצאות לפי אותן תקנות. לא מדובר בשכר משמעותי, והוא מוערך ב-80 אלף שקל לשנה, לצד קצת פחות מ-4,000 לכל ישיבה בה ישתתף.

על פי הדיווח של החברה לבורסה, כוכבי יהיה זכאי לגמול ההשתתפות ולגמול השנתי בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה, ובתוספת החזר הוצאות לפי אותן תקנות. לא מדובר בשכר משמעותי, והוא מוערך ב-80 אלף שקל לשנה, לצד קצת פחות מ-4,000 לכל ישיבה בה ישתתף.

על פי הדיווח של החברה לבורסה, כוכבי יהיה זכאי לגמול ההשתתפות ולגמול השנתי בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה, ובתוספת החזר הוצאות לפי אותן תקנות. לא מדובר בשכר משמעותי, והוא מוערך ב-80 אלף שקל לשנה, לצד קצת פחות מ-4,000 לכל ישיבה בה ישתתף.

אך בנוסף לגמול הדירקטורים, יקבל כוכבי, בכפוף למינויו, 21,946 אופציות, כשמחיר המימוש למניה נקבע ל-34.84 שקל, כ-103.4% משער הסגירה של המניה ביום המסחר שקדם להענקה. השווי המוערך שלהן עומד על 329 אלף שקל. האופציות יבשילו על פני שלוש שנים.

אך בנוסף לגמול הדירקטורים, יקבל כוכבי, בכפוף למינויו, 21,946 אופציות, כשמחיר המימוש למניה נקבע ל-34.84 שקל, כ-103.4% משער הסגירה של המניה ביום המסחר שקדם להענקה. השווי המוערך שלהן עומד על 329 אלף שקל. האופציות יבשילו על פני שלוש שנים.

אך בנוסף לגמול הדירקטורים, יקבל כוכבי, בכפוף למינויו, 21,946 אופציות, כשמחיר המימוש למניה נקבע ל-34.84 שקל, כ-103.4% משער הסגירה של המניה ביום המסחר שקדם להענקה. השווי המוערך שלהן עומד על 329 אלף שקל. האופציות יבשילו על פני שלוש שנים.