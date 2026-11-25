התוכניות כוללות שדרוג של אולם הספורט הקיים, חידוש מגרשי הספורט במתחם, הוספת מתקני פעילות ופנאי ושדרוג כולל של הפארק. זאת כדי להתאים את המרחב הציבורי לגידול הצפוי באוכלוסייה וליצור מוקד קהילתי המשלב פעילות ספורטיבית, תרבות, פנאי ומפגש בין תושבים. לצד זאת מקודמות תוכניות הנוגעות למתחם בית הספר הישן בשכונה, מתוך הבנת הצורך בהרחבת המענה החינוכי ובהיערכות להקמת מוסדות לימוד נוספים עבור המשפחות שיתגוררו באזור.

התוכניות כוללות שדרוג של אולם הספורט הקיים, חידוש מגרשי הספורט במתחם, הוספת מתקני פעילות ופנאי ושדרוג כולל של הפארק. זאת כדי להתאים את המרחב הציבורי לגידול הצפוי באוכלוסייה וליצור מוקד קהילתי המשלב פעילות ספורטיבית, תרבות, פנאי ומפגש בין תושבים. לצד זאת מקודמות תוכניות הנוגעות למתחם בית הספר הישן בשכונה, מתוך הבנת הצורך בהרחבת המענה החינוכי ובהיערכות להקמת מוסדות לימוד נוספים עבור המשפחות שיתגוררו באזור.

התוכניות כוללות שדרוג של אולם הספורט הקיים, חידוש מגרשי הספורט במתחם, הוספת מתקני פעילות ופנאי ושדרוג כולל של הפארק. זאת כדי להתאים את המרחב הציבורי לגידול הצפוי באוכלוסייה וליצור מוקד קהילתי המשלב פעילות ספורטיבית, תרבות, פנאי ומפגש בין תושבים. לצד זאת מקודמות תוכניות הנוגעות למתחם בית הספר הישן בשכונה, מתוך הבנת הצורך בהרחבת המענה החינוכי ובהיערכות להקמת מוסדות לימוד נוספים עבור המשפחות שיתגוררו באזור.