במשך שנים נמדדה הצלחת ההתחדשות העירונית בעיקר במספרים: כמה תוכניות אושרו, כמה יח"ד יתווספו וכמה בניינים ותיקים יפנו את מקומם למגדלים. אלא שככל שתהליכי ההתחדשות מתקדמים, מתחדדת השאלה מה יקרה ביום שאחרי קבלת המפתח?
ברמלה, שבה מקודמות כיום 19 תוכניות התחדשות עירונית, מהן תשע שכבר אושרו ו־10 נוספות בשלבי קידום שונים, מבקשים לתת לשאלה הזו מענה כבר בשלבי התכנון. התפיסה שמובילה העירייה רואה בהתחדשות העירונית מהלך שנועד לשדרג את סביבת החיים כולה, תוך שמירה על התושבים הוותיקים ועל המרקם הקהילתי.
דירה חדשה וגם ביטחון כלכלי
אחד האתגרים המשמעותיים בהתחדשות עירונית הוא המעבר מבניין ותיק לבניין מודרני, הכולל מעליות, חניונים, מערכות מתקדמות ושטחים משותפים. לצד השיפור באיכות המגורים, המעבר כרוך לא פעם גם בעלייה בהוצאות התחזוקה השוטפות.
ברמלה ניתן לכך מענה, באמצעות מנגנון המעוגן בהסכמים, שבמסגרתו היזם מממן את דמי הניהול לתקופה של 10 שנים עבור התושבים המפונים הזכאים להסדר. המהלך נועד לאפשר לתושבים להסתגל למציאות החדשה, ליהנות מהשיפור באיכות החיים ולהפחית את הנטל הכלכלי הכרוך במעבר.
מאחורי ההסדר עומדת תפיסה חברתית ברורה: הצלחת ההתחדשות העירונית לא נמדדת רק בערך הדירה החדשה, אלא גם ביכולתם של התושבים הוותיקים להמשיך להתגורר בשכונה שבה חיו במשך שנים.
ההתחדשות כוללת פארק ובית הספר
את התפיסה הזו אפשר לראות בשכונת בן־גוריון, אחד ממוקדי ההתחדשות המרכזיים בעיר, שבה יצא לדרך בתחילת השנה הפרויקט הראשון עם הריסת המבנים הוותיקים. אלא שההתחדשות אינה מסתכמת בבניית בנייני מגורים חדשים. במקביל מקדמת העירייה תוכניות לשדרוג פארק עופר, המהווה עוגן ירוק משמעותי לשכונה המתחדשת.
התוכניות כוללות שדרוג של אולם הספורט הקיים, חידוש מגרשי הספורט במתחם, הוספת מתקני פעילות ופנאי ושדרוג כולל של הפארק. זאת כדי להתאים את המרחב הציבורי לגידול הצפוי באוכלוסייה וליצור מוקד קהילתי המשלב פעילות ספורטיבית, תרבות, פנאי ומפגש בין תושבים. לצד זאת מקודמות תוכניות הנוגעות למתחם בית הספר הישן בשכונה, מתוך הבנת הצורך בהרחבת המענה החינוכי ובהיערכות להקמת מוסדות לימוד נוספים עבור המשפחות שיתגוררו באזור.
האחריות העירונית מתחילה הרבה לפני הבנייה
נדבך מרכזי נוסף בתפיסה הרמלאית הוא הליווי הרציף של התושבים לאורך תהליך ההתחדשות. באמצעות המינהלת להתחדשות עירונית, העירייה מלווה את התהליכים משלביהם הראשונים, דרך קידום התכנון, ההתארגנות והביצוע ועד לאכלוס והתקופה שלאחריו.
הליווי מאפשר לזהות צרכים המתעוררים לאורך הדרך, לסייע בהתמודדות עם אתגרים וכן לשמור על קשר מתמשך בין התושבים לגורמים המקצועיים.
בעירייה מדגישים, שהאחריות הציבורית היא חלק בלתי נפרד מתהליך ההתחדשות כולו. ״התחדשות עירונית היא קודם כול אחריות כלפי האנשים שחיים בעיר", מסביר ראש העיר רמלה מיכאל וידל.
"מבחינתי, לא מספיק לבנות בניינים ולהוסיף אלפי יחידות דיור. האחריות שלנו היא להבטיח שהתושבים הוותיקים יוכלו להמשיך לחיות בשכונה שלהם בכבוד, בביטחון ובאיכות חיים גבוהה יותר. לכן אנחנו דואגים גם להיבטים הכלכליים והחברתיים, גם למוסדות החינוך, לפארקים ולמרחבים הקהילתיים וגם לליווי אישי לאורך כל הדרך. ברמלה אנחנו לא מתכננים רק את הבניינים של המחר, אלא את החיים שיתקיימו ביניהם. זו המשמעות האמיתית של התחדשות עירונית שרואה את התושב במרכז״.
המבחן האמיתי יגיע בעוד עשור
כאשר אלפי משפחות יאכלסו את השכונות המתחדשות, השאלה לא תהיה רק כמה דירות חדשות נבנו, אלא האם התשתיות עומדות בצרכים, האם מוסדות החינוך נותנים מענה, האם המרחבים הציבוריים פעילים ונגישים, והאם התושבים הוותיקים ממשיכים להרגיש בבית.
רמלה מתמודדת עם השאלות הללו כבר היום, באמצעות שילוב בין תכנון ארוך טווח, השקעה במרחב הציבורי, מנגנוני הגנה כלכליים וליווי קהילתי מתמשך. כי בסוף התחדשות עירונית מוצלחת אינה נמדדת רק בגובה המגדלים החדשים, אלא באיכות החיים שנוצרת למרגלותיהם.