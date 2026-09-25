מה נדרש מחברה עסקית בעידן שבו הטכנולוגיה משנה את עולם העבודה, הצרכנים מצפים ליותר, והאתגרים החברתיים והסביבתיים נכנסים עמוק לסדר היום העסקי? בלוריאל ישראל התשובה נעוצה דווקא בחיבור בין העסק לפעילות החברתית והסביבתית.

התפיסה מתבטאת בתוכנית החברה הגלובלית L’Oréal for the Future, שהושקה בשנת 2020 ומגדירה יעדים עד שנת 2030 ואף 2050 בתחומי האקלים, הטבע, הכלכלה המעגלית והקהילות.

בישראל האסטרטגיה מתורגמת למפת דרכים מקומית המדגישה קידום והעצמת נשים, לצד פעילות סביבתית, חדשנות ומעורבות בקהילה. על פעילותה בתחום הקיימות והאחריות התאגידית דורגה החברה גם השנה, ובפעם החמישית ברציפות, בדירוג "פלטינה+" של מעלה ESG.

גלריה ביוטי בדרכים ( צילום: חן ווגשל )





כשמדע הופך להזדמנות

השאלה המרכזית ששואלים בלוריאל עוסקת במידת השינוי שהחברה מצליחה לייצר, וכיצד אפשר להשתמש ביכולותיה העסקיות כדי להרחיב את ההשפעה.

אחד החיבורים הבולטים הוא לתחום המדע והחדשנות, שנמצא בליבת האחריות התאגידית. תוכנית "קידום נערות במדע", המתקיימת בשיתוף "כל ישראל חברים, אליאנס", מלווה במשך שלוש שנים תלמידות מבית ספר תמר אריאל בנתניה. לצד חיזוק לימודי ואקדמי, הבנות זוכות למנטורינג, מפגשי השראה וחשיפה למדעניות ולמובילות בתעשייה. ב־2026 סיימו את התוכנית 31 תלמידות, וכ־85% מהן המשיכו למגמות מדעיות לבגרות. מבחינת לוריאל ישראל, זה בדיוק החיבור בין מומחיות החברה ליצירת הזדמנות עבור הדור הבא.

חיבור נוסף מתקיים בתוכנית Beauty Boost לקידום יזמות נשית, בשיתוף "יוזמות עתיד". בשנת 2026 נבחרו לתוכנית 30 נשים, בעלות עסקים קטנים בתחום הביוטי, שעוברות הכשרה ביזמות, שיווק ודיגיטל, ניהול עסקי ומנטורינג אישי. חיבור הנשים גם לקהילת בוגרות של כ־6,000 יזמיות נועד להפוך את התוכנית לרשת מקצועית של ידע, קשרים ותמיכה.

לצד אלה, פעילות החברה בקהילה כוללת התנדבות עובדים, תרומות מוצרים ותמיכה בעמותות. ב"ביוטי בדרכים" בשיתוף ארגון לתת, העובדים יוצאים לשטח ומעניקים שירותי טיפוח לנשים במצבי פגיעות ומשבר, בשיתוף עמותות. המתנדבים משתתפים בפעילות, שמגיעה למאות נשים ברחבי הארץ. אחת המשתתפות, אם יחידנית ל־3 מהדרום, סיפרה: "אני חיה בעומס תמידי, בין עבודה, גידול ילדים ודאגה לבית. כמעט אין לי זמן לעצמי. כשהגעתי לפעילות, הרגשתי שרואים אותי באמת. זה היה רגע נדיר שבו לא הייתי אימא, לא עובדת, פשוט אני. הרגע הזה, שבו קיבלתי תשומת לב אישית ופינוק קטן נתן לי כוח להמשיך".

עוד מיזם מרכזי הוא סלוני היופי ההתנדבותיים - ממרכז הסרטן בשיבא, דרך בית לוינשטיין ועד אוהל שרה, המנגישים טיפוח לנשים המתמודדות עם מחלה או שיקום. רויטל סלע, קוסמטיקאית ומתנדבת כבר עשור, מספרת: "טיפוח הוא מעבר לחומרים. מדובר בחיבור לעצמך, ביטחון ואיזון בין גוף לנפש. מטופלות נכנסות אליי שפופות, ואחרי חצי שעה יוצאות זקופות ומחייכות".

הקוסמטיקאית רויטל סלע במיזם סלוני היופי ( צילום: פרטי )





כשהאחריות הופכת לחדשנות

החיבור בין אחריות לעשייה עסקית מתבטא גם באג'נדות של מותגי הליבה של החברה: לוריאל פריז מוביל את תוכנית "סטנד אפ" להעלאת מודעות נגד הטרדות במרחב הציבורי, בשיתוף איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות/י תקיפה מינית; מייבלין ניו יורק מקדם חוסן נפשי בקרב צעירים בשיתוף ער"ן במסגרת "אמיצים ביחד"; ולה רוש-פוזה מקיים, בשיתוף העמותה הישראלית לסרטן העור, בדיקות עור ללא עלות לגילוי מוקדם.

בזירה הסביבתית החיבור מתבטא, בין היתר, במודל ה־Refill, שמאפשר לרכוש אריזת מילוי חוזר במקום אריזה חדשה, והופך את הכלכלה המעגלית לבחירה עם ערך סביבתי וכלכלי עבור הצרכן, לצד ערך עסקי לחברה. המודל מיושם במגוון קטגוריות ומותגים, והוא חלק מתפיסה רחבה של Reduce, Replace, Recycle, שבמסגרתה הציבה לוריאל יעד להפחית ב־50% שימוש בפלסטיק בתולי באריזות מוצרים עד 2030. אגב כבר היום 100% מהאנרגיה באתרי החברה בישראל הם ממקורות מתחדשים.

בהיבט החדשנות הטכנולוגית, החברה מקדמת את תחום ה־Beauty Tech המחבר בין ביוטי, AI, דאטה, מדע וטכנולוגיה, המאפשר לפתח פתרונות מדויקים ונגישים יותר. דוגמה לכך היא HAPTA של לנקום, מכשיר איפור חכם שמייצב את תנועת היד ומקל על אנשים עם מוגבלות בתנועת היד או הזרוע להתאפר.

החיבור בין חדשנות להשפעה מתחיל כבר בדור הבא של היזמים. בתחרות Brandstorm של לוריאל סטודנטים מתבקשים לפתח פתרונות עם היגיון עסקי, טכנולוגי ושיווקי בשילוב קיימות לעתיד עולם היופי. ב־2026 הצוות הישראלי הציע שימוש בסיבי פרחים שנותרו מתעשיית הבישום כחומר גלם עבור אריזת פרימיום.

מודדים את עומק ההשפעה

המצוינות בלוריאל מתבטאת באופן שבו נמדדת ההצלחה: לא רק בהיקף העשייה, אלא בעומק ההשפעה על על המוטבות/ים, צמיחת העסקים של היזמיות וחיזוק תחושת המסוגלות בקהילה.

צילום: פרטי באדיבות המצולמת