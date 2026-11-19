חבר הכנסת לשעבר וחבר מועצת העיר אריאל, אורן חזן, הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית בהיקף מוערך של מעל 2.5 מיליון שקלים נגד ענקית הקמעונאות הצרפתית Carrefour SA, הזכיינית הישראלית גלובל ריטייל (לשעבר יינות ביתן) וחברת אלקטרה מוצרי צריכה. זאת, בטענה כי החברות שנגדן הוגשה הבקשה מיישמות מדיניות מפלה של הדרה וחרם כלפי כחצי מיליון אזרחים ישראלים תושבי יהודה ושומרון.

לפי הנטען , בעוד סניפי הרשת ברחבי הארץ הוסבו למותג "קרפור", באזור יהודה ושומרון לא פועל אף סניף תחת המותג, ושני סניפי "מגה" בעיר אריאל, שבה מתגורר חזן, נמכרו לרשת "סופר ספיר". עוד נטען כי תושבי האזור הודרו בפועל ממיזם "הסל של המדינה" של משרד הכלכלה, מאחר שהרשת הצטרפה אליו בפורמט "קרפור" בלבד.

אורן חזן, קרפור ( צילום: שלו שלום, יאיר שגיא )

במסגרת הבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין ליאור להב והדר סטמפו, נטען כי מדובר "בהפליה גלויה ומוצהרת של אזרחי ישראל מחמת מקום מגוריהם, שיסודה בחרם. רשת הקמעונאות הצרפתית קרפור, אחת הרשתות הגדולות בעולם, הפורשת את מותגה, מוצריה ומחיריה בכל רחבי מדינת ישראל באמצעות זכיין מקומי, החליטה, הכריזה ואכפה כי המותג 'קרפור' לא יחצה את הקו הירוק. קרפור הודיעה לבעלי מניותיה, ברחל בתך הקטנה, כי לא ניתן לעשות שימוש במותג ב'שטחים הכבושים', וכי זכיין שיפר זאת ייחשף לפעולה מצד הקבוצה. מנכ"לה הכריז, שנה אחר שנה, כי 'לא היו ולא יהיו' חנויות קרפור בשטח כזה. זוהי הימנעות במתכוון מקשר כלכלי עם כחצי מיליון אזרחי ישראל, רק מחמת זיקתם לאזור הנמצא בשליטת המדינה, היינו 'חרם על מדינת ישראל' כהגדרתו בחוק, וכך פעלה קרפור שלא כדין".

עוד נטען כי הזכיין הישראלי, הוא גורם נפרד מקרפור, שהתחייב בהסכם הזיכיון לכבד את הוראתה ומיישם אותה בשטח. "הפגיעה בחברי הקבוצה מתממשת באמצעותו: אין ולו סניף אחד תחת המותג 'קרפור' מעבר לקו הירוק... תושבי האזור אינם זוכים למותג, למוצרי המותג הפרטי ולמחיריהם, ובמיוחד, מיזם 'הסל של המדינה' של משרד הכלכלה, שהרשת הצטרפה אליו בפורמט 'קרפור' בלבד, לא היה אפשרי כלל ביהודה ושומרון. אך לא רק בסל עסקינן, ואף לא רק במותג: הפגיעה בחברי הקבוצה היא פגיעת ההפליה הקלאסית: סימונם של אזרחים כמי שאינם ראויים, רק בשל מקום מגוריהם וההשקפה המיוחסת להם.", נטען.

צילום: רמי זרנגר

עוד נטען כי קרפור העולמית מספקת לרשת בישראל את מוצרי המותג הפרטי שלה, מכתיבה את תנאי השימוש במותג, ובכלל זה היכן אסור להשתמש בו, ומפקחת על יישומם. "היא שהורתה על ההדרה, והיא המחרימה".

מהבקשה עולה כי בשנת 2023 פורסם כי הזכיין הישראלי הגיב וציין כי "ההחלטות שלנו בקרפור בכל המדינות בהן אנו פועלים וכך גם בישראל הן החלטות עסקיות בלבד, ולא פוליטיות", ועוד ציינו על פי הבקשה שלא מכירים במדיניות כזו.

יחד עם זאת, בבקשה נטען כי "גם מפת הסניפים שמציגה הרשת עצמה ללקוחותיה ממחישה את הדברים. במפה, כפי שהיא מופיעה בעמוד 'סניפי הרשת' באתר האינטרנט של הרשת (Carrefour Online), בצילום מסך מיום 17.11.2026, מסומנים סניפים לאורכה ולרוחבה של המדינה, מאזור קריית שמונה שבצפון ועד אזור דימונה שבדרום, ואילו בשטחי יהודה ושומרון, שבהם מתגוררים כחצי מיליון אזרחים ישראלים, לא נראה במפה סימון של סניף כלשהו".

חזן מוסיף וטוען באמצעות עו"ד להב כי העיר אריאל, מקום מושבה של אוניברסיטת אריאל, יוצאת דופן אף לחומרה: "בעיר פעלו במשך שנים שני סניפים של רשת מגה. רשת מגה נרכשה בשנת 2016 בידי יינות ביתן, ולימים הפכה, יחד עמה, לרשת קרפור בישראל. ואולם, בעוד שסניפי הרשת ברחבי הארץ הוסבו למותג קרפור, את שני סניפיה באריאל מכרה הרשת לרשת סופר ספיר ויצאה מן העיר כליל. תושבי אריאל, ובהם אורן חזן , שהיו לקוחות הרשת, נותרו אפוא ללא סניף של הרשת, ללא המותג וללא שירות משלוחים".