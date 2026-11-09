הצרכן הישראלי הגדיל קניות בשופינג איי אל (ShoppingIL), אך לא בהרבה: חג הקניות של גוגל ישראל שנחגג באלפי אתרי אינטרנט וזלג גם לחנויות הפיזיות, הציג מכירות של 3.492 מיליארד שקל ביומיים (רביעי וחמישי 5-4 בנובמבר), כך לפי נתוני חברת שבא, מנהלת ומפתחת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב. מדובר בעלייה של כ-8% לעומת ממוצע הקניות בימים "רגילים", אך לעומת חגי קניות אחרים אין פה התנפלות דרמטית.

כך למשל, אלה נתונים דומים ליום הבחירות שחל שבוע קודם לכן, בסוף אוקטובר, בו רכשנו בכ-1.6 מיליארד שקל. ייתכן שהישראלים קצת שבעו משופינג מוגזם, בשל סמיכות המועדים.

גלריה בקניות אונליין העלייה הייתה מאכזבת ( צילום: shutterstock )





לעומת שופינג איי אל 2025 זאת עלייה של 3.16%: רכשנו אז ב-3.385 מיליארד שקל, כלומר השנה חלה עלייה מינורית בקניות בשופינג איי אל של כ-107 מיליון שקל. לעומת שופינג איי אל 2022, אז הוצאנו 2.955 מיליארד שקל, זאת עלייה של 537 מיליון שקל: כ-18.17% בארבע שנים, כולל מלחמות באמצע.

במקור, שופינג איי אל מיועד לעודד קניות אונליין ודווקא שם יש עלייה מאכזבת בהוצאות בכרטיסי חיוב בתוך ישראל: כ-1.877 מיליארד שקל לעומת 1.851 מיליארד שקל אשתקד, עלייה של כ-1.4%.

בנוסף לריוויון מסמיכות ימי קניות, יתכן שהישראלים למדו לקנות חכם ולא מתפתים מכל מבצע (שכן לא כל המבצעים ביום הזה עמוקים באופן מיוחד). ייתכן גם שהם שומרים את הכסף להוצאות הגדולות של סוף החודש, במבצעי בלאק פריידיי.

יש ענפים שנהנו יותר ביומיים האלה: בענף המסעדות, בתי הקפה והמזון המהיר, היקף ההוצאות עלה ב-17.9% לעומת שופינג איי אל 2025 ועמד על סכום של 262.661 מיליון שקל, ככל הנראה משום שהצטרפו למבצעים. במעדניות, קצביות, קונדיטוריות ומאפיות חלה עלייה של 13.7% בהוצאות ל-144.442 מיליון שקל.

בענף המסעדות, בתי הקפה והמזון המהיר, היקף ההוצאות עלה ב-17.9% ( צילום: עידו ארז )

בתחום המלונאות וחדרי האירוח היקף ההוצאות הגיע ל-63.791 מיליון שקל, עלייה של 14.1% לעומת שופינג איי אל אשתקד. בסוכנויות הנסיעות חלה עלייה של 10.7% לעומת 2025: הוצאנו 89.869 מיליון שקל.

ההוצאות באשראי בענף ההלבשה וההנעלה עלו ב-3.9% והסתכמו ב-226.361 מיליון שקל. בתחום הביגוד וציוד הספורט היקף ההוצאות עלה ב-6.2% והגיע ל-29.182 מיליון שקל. בספרים, מוזיקה וצעצועים חלה עלייה של 2.87% בהוצאות מ-20.891 מיליון שקל בשנה שעברה ל-21.491 מיליון שקל.

ההוצאות בחנויות החשמל והאלקטרוניקה עלו ב-4.6% לעומת אשתקד ועמדו על 244.792 מיליון שקל. ההוצאות בענף הפארמה עלו ב-5.9% והגיעו ל-114.036 מיליון שקל.

את נתוני כלל חודש נובמבר, כולל קניות באתרים בחו"ל, יוכלו לספק רק חברות האשראי שכן שבא מנטרת את העסקאות בתוך ישראל בלבד.

בחברת הפינטק Hyp, המתמחה בפתרונות תשלומים טוענים שמחזור העסקאות בשבוע הראשון של נובמבר, בין 1 ל-7 בנובמבר 2026, עלה בכ-29% לעומת התקופה המקבילה ב-2025. מספר העסקאות גדל בכ-22%.