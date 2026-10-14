מאבק חריף מתנהל בקרב חברי ועד עובדי בנק הפועלים, שאחדים מהם מבקשים להביא להדחת יו"ר הוועד הארצי של הבנק, רוני גרפונקל, בעוד שהוא טוען כי חברים אלה נמנעו מלהצטרף למאבק שהוא מנהל נגד חתימה על הסכם עם הנהלת הבנק "שיפגע אנושות בביטחון התעסוקתי של העובדים".

מאבק חריף מתנהל בקרב חברי ועד עובדי בנק הפועלים, שאחדים מהם מבקשים להביא להדחת יו"ר הוועד הארצי של הבנק, רוני גרפונקל, בעוד שהוא טוען כי חברים אלה נמנעו מלהצטרף למאבק שהוא מנהל נגד חתימה על הסכם עם הנהלת הבנק "שיפגע אנושות בביטחון התעסוקתי של העובדים".

מאבק חריף מתנהל בקרב חברי ועד עובדי בנק הפועלים, שאחדים מהם מבקשים להביא להדחת יו"ר הוועד הארצי של הבנק, רוני גרפונקל, בעוד שהוא טוען כי חברים אלה נמנעו מלהצטרף למאבק שהוא מנהל נגד חתימה על הסכם עם הנהלת הבנק "שיפגע אנושות בביטחון התעסוקתי של העובדים".

במכתב נאמר, כי "אנו, החתומים מטה, חברי המועצה הארצית, המהווים למעלה משליש מחברי המועצה, פונים בזאת בדרישה רשמית לכינוס המועצה הארצית שלא מן המניין, לצורך דיון דחוף ומהותי לסיום כהונתו של יו"ר ארגון העובדים, רוני גרפונקל, ולהביא להכרעת המועצה את העמדתו להדחה מתפקידו, בהתאם לסמכויותיה ולהוראות התקנון".

במכתב נאמר, כי "אנו, החתומים מטה, חברי המועצה הארצית, המהווים למעלה משליש מחברי המועצה, פונים בזאת בדרישה רשמית לכינוס המועצה הארצית שלא מן המניין, לצורך דיון דחוף ומהותי לסיום כהונתו של יו"ר ארגון העובדים, רוני גרפונקל, ולהביא להכרעת המועצה את העמדתו להדחה מתפקידו, בהתאם לסמכויותיה ולהוראות התקנון".

במכתב נאמר, כי "אנו, החתומים מטה, חברי המועצה הארצית, המהווים למעלה משליש מחברי המועצה, פונים בזאת בדרישה רשמית לכינוס המועצה הארצית שלא מן המניין, לצורך דיון דחוף ומהותי לסיום כהונתו של יו"ר ארגון העובדים, רוני גרפונקל, ולהביא להכרעת המועצה את העמדתו להדחה מתפקידו, בהתאם לסמכויותיה ולהוראות התקנון".

העובדים טענו היום כי חרף פרק הזמן הממושך שבו נמשך הסכסוך, לא הושגו הישגים מהותיים או תוצאות ממשיות שמצדיקים את המשך ההתנהלות הקיימת, בעוד העובדים נושאים במחיר המתמשך של המבוי הסתום .לדבריהם, "מצב זה מחייב בחינה רצינית, נוקבת ואחראית של תפקודו, הנהגתו ויכולתו להוביל את עובדי הבנק, להגן על זכויותיהם ולקדם את האינטרסים שלהם באופן אפקטיבי.

העובדים טענו היום כי חרף פרק הזמן הממושך שבו נמשך הסכסוך, לא הושגו הישגים מהותיים או תוצאות ממשיות שמצדיקים את המשך ההתנהלות הקיימת, בעוד העובדים נושאים במחיר המתמשך של המבוי הסתום .לדבריהם, "מצב זה מחייב בחינה רצינית, נוקבת ואחראית של תפקודו, הנהגתו ויכולתו להוביל את עובדי הבנק, להגן על זכויותיהם ולקדם את האינטרסים שלהם באופן אפקטיבי.

העובדים טענו היום כי חרף פרק הזמן הממושך שבו נמשך הסכסוך, לא הושגו הישגים מהותיים או תוצאות ממשיות שמצדיקים את המשך ההתנהלות הקיימת, בעוד העובדים נושאים במחיר המתמשך של המבוי הסתום .לדבריהם, "מצב זה מחייב בחינה רצינית, נוקבת ואחראית של תפקודו, הנהגתו ויכולתו להוביל את עובדי הבנק, להגן על זכויותיהם ולקדם את האינטרסים שלהם באופן אפקטיבי.