מאבק חריף מתנהל בקרב חברי ועד עובדי בנק הפועלים, שאחדים מהם מבקשים להביא להדחת יו"ר הוועד הארצי של הבנק, רוני גרפונקל, בעוד שהוא טוען כי חברים אלה נמנעו מלהצטרף למאבק שהוא מנהל נגד חתימה על הסכם עם הנהלת הבנק "שיפגע אנושות בביטחון התעסוקתי של העובדים".
חברים במועצה הארצית של העובדים בבנק הפועלים שיגרו מכתב לחברי ארגון העובדים ולוועדת הביקורת, שבה העלו "דרישה רשמית ודחופה לכינוס המועצה הארצית שלא מן המניין לדיון בהדחת יו"ר ארגון העובדים הוותיק, רוני גרפונקל.
במכתב נאמר, כי "אנו, החתומים מטה, חברי המועצה הארצית, המהווים למעלה משליש מחברי המועצה, פונים בזאת בדרישה רשמית לכינוס המועצה הארצית שלא מן המניין, לצורך דיון דחוף ומהותי לסיום כהונתו של יו"ר ארגון העובדים, רוני גרפונקל, ולהביא להכרעת המועצה את העמדתו להדחה מתפקידו, בהתאם לסמכויותיה ולהוראות התקנון".
לדבריהם, "דרישה זו נובעת מכשל מתמשך בהתנהלותו כיו"ר ארגון העובדים, אשר בא לידי ביטוי בסכסוך עבודה הנמשך מזה כשנה וחצי, תוך גרימת פגיעה קשה בעובדי הבנק, החלשת מעמדו של ועד העובדים ופגיעה באמון וביכולת הארגון למלא את ייעודו".
העובדים טענו היום כי חרף פרק הזמן הממושך שבו נמשך הסכסוך, לא הושגו הישגים מהותיים או תוצאות ממשיות שמצדיקים את המשך ההתנהלות הקיימת, בעוד העובדים נושאים במחיר המתמשך של המבוי הסתום .לדבריהם, "מצב זה מחייב בחינה רצינית, נוקבת ואחראית של תפקודו, הנהגתו ויכולתו להוביל את עובדי הבנק, להגן על זכויותיהם ולקדם את האינטרסים שלהם באופן אפקטיבי.
בתגובה שיגר גורפינקל מכתב לכל 210 חברי מועצת העובדים בבנק הפועלים ובו כתב בין השאר: ”אני כותב לכם מדם ליבי, בכאב עצום ובזעם שקשה לתאר. אחרי תקופה ארוכה שבה אני נלחם ומגן באש ובמים על עובדי הבנק, סופג איומים, לחצים ופגיעות אישיות מצד ההנהלה, יש מי שהחליטו לתקוע לעובדים ולי סכין בגב, לחבור להנהלה ולפעול להדחתי. החטא שלי לטענתם הוא שסירבתי להיכנע לידין ענתבי (מנכ"ל הבנק) ולחתום על הסכם שיפגע אנושות בביטחון התעסוקתי של העובדים".
לדברי גורפינקל, הוא נאבק כבר מעל שנה על הביטחון התעסוקתי של העובדים ולא מוותר על פיצוי לכלל עובדי הבנק, על העומסים הבלתי נסבלים עקב תוכנית הקיצוצים, איסור על ניוד כפוי ושימוש בעובדים ככלי משחק, שמירה על תנאי הפרישה ועל רווחת העובדים וניהול מאבק בתוכנית מגשימים שנועדה לסמן עובדים ולפגוע בתנאי העסקתם רק בכדי לעמוד במכסות".
לטענת גורפינקל הוא עושה כן "בזמן שההנהלה עושה הכל כדי להרוס את תשתית יחסי העבודה הטובים בבנק פועלים".
לדברי יו"ר ועד בנק הפועלים "לחתום על הסכם היה המעשה הקל והנוח ביותר לעשות, גם עבורי. יכולתי לחתום מזמן, לסיים את המאבק ולחסוך מעצמי את כל הלחצים, האיומים והפגיעות האישיות. אבל אני בחרתי בכל יום מחדש בדרך הקשה, להמשיך להילחם, לא להיכנע ולא להוריד את הראש, גם כשהמחיר האישי כבד".
לדבריו, "ההסכם שמונח היום על השולחן הוא הסכם נוראי, שייתן להנהלה אישור לצמצם את זכויות העובדים, לפגוע בביטחון התעסוקתי וברווחת העובד, ולהפוך את מערכת היחסים בבנק למערכת של אדונים ומשרתים".
מהנהלת בנק הפועלים נמסר בתגובה: "מדובר בסוגיה פנימית של ועד העובדים, המתנהלת בין חבריו ובהתאם לכללים ולנהלים המסדירים את פעילותו".
יצוין כי בשלב זה אין השפעה מהמריבות בבנק הפועלים על השירותים שמקבלים לקוחותיו מהבנק.