חברה אוסטרלית שהציגה עצמה כמוכרת קורסים מקוונים, שימשה למעשה כחזית להלבנת כספים עבור רשת הונאות השקעות בינלאומית שמקורה בתל אביב, כך עולה מחקירה של תאגיד השידור האוסטרלי ABC. הרשת, המכונה "Sapphire Network", פעילה לפי ההערכות מאז 2021 ופיתתה יותר מ-4,000 אוסטרלים באמצעות כתבות חדשות מזויפות, בין השאר של תאגיד השידור האוסטרלי, והבטחות שווא למסחר מבוסס בינה מלאכותית.

לפי חוקרי ארגון ה-OCCRP (ארגון חקירות עיתונאיות בינ"ל), הרשת גרפה מקורבנותיה מאות מיליוני דולרים, ופעלה ממוקדי שירות בבולגריה, אוקראינה, קפריסין, מקדוניה וישראל. שני קורבנות אוסטרלים, שכונו בכתבה ב-ABC רודג'ר וטובי, תיארו כיצד הועברו לפלטפורמות מסחר מזויפות דרך מתחזים שהציגו עצמם כברוקרים מקצועיים, ואיבדו יחד קרוב ל-625 אלף דולר.

אילוסטרציה ( נוצר באמצעות בינה מלאכותית )

רודג'ר, שהיה מאושפז והמתין לניתוח בעת שניסה להשיב את כספו, נאלץ אף לבקש הלוואה כדי לממן ציוד רפואי; טובי, שהופנה לאתר מזויף שחיקה במדויק את עיצוב אתר ה-ABC, שוכנע להעביר יותר מחצי מיליון דולר לאחר שהוצג לו לוח מסחר שהראה כביכול את כספו הולך וגדל, בעוד שבפועל לא בוצעה כל עסקה אמיתית.

החוט השני שהוביל את החוקרים החל בתשלום קטן יחסית, כ-350 דולר, ששולם כדמי הרשמה לפלטפורמת המסחר המזויפת - טקטיקה נפוצה שנועדה לקשור את הקורבן לתהליך בשלב מוקדם. הכסף הופנה לחברה בשם Trigo XO, הרשומה בפרבר טורק שבמלבורן, ומציגה עצמה כמוכרת קורסי מנהיגות עסקית. בבדיקת ABC התברר שהאתרים של החברה אינם מתפקדים בפועל: הטלפון שפורסם באתרים לא נענה, ותהליכי התשלום קרסו שוב ושוב.

קורבן נוסף ששילם לחברה קיבל בתמורה קובץ PDF בן 35 עמודים מלא בקלישאות גנריות על מנהיגות. רואה החשבון של Trigo XO אמר לחוקרים כי כבר הגיש תלונה לרשות להלבנת הון האוסטרלית AUSTRAC, לאחר שלא הצליח לאמת את החשבוניות שעברו דרך החברה; דובר הרשות מסר כי אינו יכול להתייחס לחקירות פרטניות. בעקבות פניית ABC ניתקו רואה החשבון, מנהל החברה ובעל המניות היחיד שלה את קשריהם עמה.

בדרום אפריקה הזהירו מפני ההונאה כבר ב-2021

מנהל Trigo XO הפנה את החוקרים לבעל השליטה האמיתי בחברה, לטענתו, הישראלי שפי גולדברג. בשיחה טלפונית הכחיש גולדברג כל קשר להונאה, ובהמשך מסר כי אין לו כל זיקה לחברה. עם זאת, בדיקת עסקיו הרחבים של גולדברג העלתה זיקות נוספות לרשת: הוא משמש כמנהל שותף בחברת GoBe Marketing, המפעילה מוקדי שירות בישראל, קפריסין, דרום אפריקה, ספרד והפיליפינים, ועוסקת בעיקר במכירת שירותי הגירה טלפונית לארה"ב ולקנדה. שלוחה דרום אפריקנית של החברה, MSG Marketing, נמצאה על-פי פסק דין בבית משפט דרום אפריקני כמעורבת בסליקת תשלומים עבור הונאת השקעות כבר ב-2021, ופעלה ללא רישיון פיננסי; הבנק שלה סימן את התשלומים כחשודים.

שתי קורבנות אוסטרליות נוספות, סוזן ואנה, שילמו סכומים קטנים לפלטפורמות מסחר בשם Finterex Capital ו-Ambit Capital, שתיהן נכללות ברשימת האזהרה של רשות ה-MoneySmart האוסטרלית. עיתונאי ABC איתרו את פרטי התשלומים המדויקים שלהן בגיליונות הפנימיים שדלפו מהרשת, לצד פרטיהם של כ-4,000 קורבנות אוסטרלים נוספים. סוזן קיבלה בסופו של דבר את כספה בחזרה לאחר שערערה על החיוב מול הבנק.