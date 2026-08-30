מנכ"ל רפאל יואב תורג'מן מותח ביקורת חריפה על משרד האוצר בעקבות עיכוב בתשלומים של המדינה לחברות הביטחוניות. בשנה האחרונה הצטבר במשרד הביטחון חוב של כ־15.5 מיליארד שקל לרפאל, לתעשייה האווירית ולאלביט מערכות בגין חוזים והזמנות שכבר אושרו, מתוכם כ־7 מיליארד שקל לרפאל. "מי שמייצג את תקציב המדינה הוא משרד האוצר, שאישר בעבר חתימות על חוזים איתנו אבל הוא לא משלם אותם, ולדעתי בניגוד להסכם ובניגוד לחוק", אמר תורג'מן בשיחה עם כלכליסט.

יואב תורג'מן ( צילום: אלעד גרשגורן )

"יש לנו מאות ספקים בכל רחבי הארץ, רובם מהצפון, ואנחנו עושים כל מאמץ לשלם להם במועד – אף שאני לא מקבל מהמדינה כסף", הוסיף תורג'מן. "בינתיים אנחנו מקבלים ממשרד האוצר אמפתיה אבל לא פתרונות. זה נושא שמחייב פתרון בבהילות וראוי שגם שר האוצר יתערב. מדינת ישראל היא הלקוח הכי גדול שלנו, וכשהוא לא משלם לנו אנחנו נאלצים לקחת הלוואות". עוד אמר תורג'מן כי חרף הימשכות החוב, משרדי הממשלה מתדיינים עם התעשיות הביטחוניות על מנגנוני פיצוי, הכוללים גם את מימון החוב בסכום של כמיליארד שקל בשנה.

בתוך כך, הימשכות הביקושים החזקים לנשק, מצד צה"ל ומצד צבאות רבים אחרים בעולם, ממשיכים לדחוף את פעילות החברה הממשלתית רפאל, שמסכמת את הרבעון השני של 2026 עם מכירות בהיקף של כ-5.68 מיליארד שקל, עלייה של 20% לעומת מכירות של כ-4.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

היקף ההזמנות החדשות שנכנסו לרפאל במהלך הרבעון הסתכם ב-6.92 מיליארד שקל, עלייה של 39% לעומת התקופה המקבילה. צבר ההזמנות שלה הסתכם בסוף יוני ב-75.8 מיליארד שקל, לעומת צבר הזמנות של 65.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, המשקף עלייה של 15%.

במחצית הראשונה של השנה הסתכמו מכירותיה של רפאל בכ-10.6 מיליארד שקל, עלייה של 13.6% לעומת מכירות בהיקף של 9.36 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2025. ההזמנות החדשות ממנה הסתכמו ביותר מ-15 מיליארד שקל, זינוק של 33% ביחס להזמנות שקיבלה בתקופה המקבילה, שהסתכמו בכ-11.3 מיליארד שקל.

עוד עולה מהנתונים כי הרווח הנקי של רפאל בחציון הסתכם ב-663 מיליון שקל, עלייה של כ-8% לעומת רווח נקי של 612 מיליון שקל שהציגה במחצית המקבילה. חישוב על בסיס נתוני המחצית והרבעון הראשון מעלה כי הרווח הנקי ברבעון השני לבדו הסתכם בכ-329 מיליון שקל, לעומת כ-340 מיליון שקל ברבעון השני של 2025. בכך ירד שיעור הרווח הנקי מתוך המכירות ברבעון מכ-7.2% אשתקד לכ-5.8% השנה.

רפאל מייחסת את המשך הגידול בפעילותה להימשכותם של הביקושים הגבוהים למערכות שהיא מפתחת ומייצרת עבור צה"ל ומערכת הביטחון ועבור לקוחותיה בעולם. בין העסקאות הבולטות שעליהן היא דיווחה באחרונה נמצאת עסקת הענק עם רומניה, שבמסגרתה היא תספק לה את מערכת ההגנה האווירית מסוג ספיידר בסכום כולל שהיקפו כ-2 מיליארד יורו. העסקה נחשבת לאחת העסקאות הביטחוניות הגדולות בתולדות ישראל.

עסקת הספיידר של רפאל עם משרד ההגנה הרומני נחתמה לפני כחודשיים, והחברה צפויה לספק את מערכות ההגנה האוויריות בשלוש השנים הקרובות. אספקות אלה כוללות מספר רב של סוללות הגנה אוויריות מסוג זה, אך בחברה לא פירטו את הכמות. העסקה כוללת משגרים, טילי יירוט, מערכות מכ"ם ומערכי הדרכה ותמיכה לוגיסטית לכוחות שיפעילו את מערכות ההגנה.

מחר תיחתם בישראל עסקת ענק אחרת, שהיקפה כ-3.6 מיליארד יורו, לאספקת מערכות הגנה אוויריות ליוון במסגרת תוכנית ההצטיידות שלה "מגן אכילס". בתוכנית זו, החברות הביטחוניות הישראליות, ובמרכזן תע"א ורפאל, יספקו ליוון מערכות הגנה אוויריות שיבססו את מערך ההגנה האווירית הרב-שכבתי שלה.