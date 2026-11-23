בנק ישראל הודיע היום (שני) כי הוא מותיר את הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 3.25%, למרות שקצב האינפלציה השנתי ירד ל-1.1% בלבד - בגבול התחתון של היעד אותו הציבה הממשלה (1%-3%). ריבית הפריים תישאר ברמה של 4.75%.

ההחלטה תואמת את רוב הערכות הכלכלנים בבנקים ובבתי ההשקעות, שצפו כי בשל התחזקות הדולר והאירו, הצפי להעלאת ריבית בארה"ב ואי-הוודאות הפוליטית והתקציבית בישראל. החלטת הריבית הבאה תפורסם תחילת ינואר.

בנק ישראל ( צילום: שלו שלום )

ההחלטה התקלבה על רקע זעזועים בבורסות העולם. ביום שישי ננעל המסחר בוול סטריט בירידות חדות, בהובלת מניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית: הנאסד"ק צנח ב־5.28%, מדד S&P 500 ירד ב־3.7%, ומניית אנבידיה איבדה עוד 14%. במניות רבות נמחקו כמעט כל הרווחים שנצברו מתחילת השנה.

הפיחות בשקל הוא אחד השיקולים המרכזיים להמתנה. מאז ספטמבר נחלש המטבע המקומי מול המטבעות המובילים בשיעורים של 6% עד 8%. ההשפעה צפויה להתגלגל בחודשים הקרובים למחירי מוצרי היבוא, חומרי הגלם, הטיסות והשירותים. בבנק ישראל חוששים שהפחתת ריבית נוספת כעת תחליש את השקל עוד יותר ותחריף את הלחצים האינפלציוניים.

לכך מצטרפות ההתפתחויות בארה"ב, שבה הריבית צפויה לעלות. מהלך כזה יגדיל את פער הריביות לטובת הדולר ועשוי לעודד העברת השקעות לחו"ל. מבחינת בנק ישראל, המשמעות היא צמצום מרחב התמרון: הפחתת הריבית המקומית במקביל להעלאתה בארה"ב עלולה להגביר את הלחץ על השקל ולהקשות על שמירת היציבות הפיננסית.