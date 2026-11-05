עובד בסניף רשת רולדין באיזור השרון כתב על פתק ההזמנה של שתי לקוחות צעירות תושבות טירה, "בנות ערביות", במקרה שעורר סערה. "הגענו לסניף והזמנו משקה, ולהפתעתנו גילינו שהעובד כתב על פתק ההזמנה 'בנות ערביות' במקום את השמות שלנו", סיפרה אחת מהן. "הרגשנו שמדובר בהתנהגות גזענית שנובעת משנאה, וזה דבר לא מקובל".

עובד בסניף רשת רולדין באיזור השרון כתב על פתק ההזמנה של שתי לקוחות צעירות תושבות טירה, "בנות ערביות", במקרה שעורר סערה. "הגענו לסניף והזמנו משקה, ולהפתעתנו גילינו שהעובד כתב על פתק ההזמנה 'בנות ערביות' במקום את השמות שלנו", סיפרה אחת מהן. "הרגשנו שמדובר בהתנהגות גזענית שנובעת משנאה, וזה דבר לא מקובל".

עובד בסניף רשת רולדין באיזור השרון כתב על פתק ההזמנה של שתי לקוחות צעירות תושבות טירה, "בנות ערביות", במקרה שעורר סערה. "הגענו לסניף והזמנו משקה, ולהפתעתנו גילינו שהעובד כתב על פתק ההזמנה 'בנות ערביות' במקום את השמות שלנו", סיפרה אחת מהן. "הרגשנו שמדובר בהתנהגות גזענית שנובעת משנאה, וזה דבר לא מקובל".