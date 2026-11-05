עובד בסניף רשת רולדין באיזור השרון כתב על פתק ההזמנה של שתי לקוחות צעירות תושבות טירה, "בנות ערביות", במקרה שעורר סערה. "הגענו לסניף והזמנו משקה, ולהפתעתנו גילינו שהעובד כתב על פתק ההזמנה 'בנות ערביות' במקום את השמות שלנו", סיפרה אחת מהן. "הרגשנו שמדובר בהתנהגות גזענית שנובעת משנאה, וזה דבר לא מקובל".
לדבריה, השתיים ניגשו לעובד ושאלו אותו למה נהג כך, "והוא התחיל להעלות תירוצים לא משכנעים. אפילו לקוחות שעמדו סביבנו תמכו בנו ואמרו שאנחנו צודקות. הוא יכול היה לכתוב את השמות שלנו, כמו שעושים עם לקוחות אחרים, במקום להשתמש בכינוי מעליב. על הזמנה של לקוחה יהודייה הוא לא כתב 'בנות יהודיות', אלא רשם את שמות הלקוחות.
"לא נשתוק על המקרה הזה, ונפעל בנחישות ובכל הכוח כדי להיאבק בגזענות", הוסיפה. "אנחנו לא מדברות על רשת רולדין כולה, אלא על התנהלות של עובד מסוים. אנחנו דורשות לפטר את העובד האחראי ולהעמיד אותו לדין משמעתי, כדי להעביר מסר ברור לכל מי שמעז לפגוע בערבים ולהשפיל אותם בכל מקום".
מרולדין נמסר: "אנו מתנצלים בפני הלקוחות על התחושות הקשות ומגנים בתוקף כל גילוי של גזענות ואפליה. אנו מחויבים ליחס שוויוני ומכבד לכל אדם, וכך נדרשים להתחייב גם כל זכייני הרשת. המקרה ייבדק לעומק מול הזכיין, ובהתאם לממצאים יינקטו צעדים מחמירים כדי למנוע את הישנותו".