גיל צלר בכלל הגיע לברא צמחים כמטופל. החיבור המיידי שלו עם המייסד שרון קוצר ז"ל, הוביל אותו לשותפות בחברה, וכיום, כשהוא שותף ומנכ"ל החברה, הוא לוקח אותה לאפיקים שלא הייתה בהם קודם כדי לממש את חזונה: להפוך את ברא צמחים מחברת תוספי תזונה מצמחי מרפא לכזו שתהפוך למקור לניהול בריאות. "אנחנו כבר יודעים שהעשור הקרוב יעסוק לא רק בטיפול במחלות, אלא בניהול בריאות. אנשים מחפשים כלים לקבל החלטות מושכלות, להבין את הגוף שלהם ולבנות שגרת בריאות אישית. זה המקום שבו אנחנו רוצים להיות".

לדברי צלר, אחת המשימות המרכזיות של התחום היא לשנות גם את האופן שבו הציבור תופס את רפואת הצמחים. "לא מעט אנשים עדיין חושבים על צמחי מרפא במונחים של מסורת בלבד, אבל המציאות השתנתה. רפואת הצמחים של היום נשענת על מחקר, על בקרת איכות ועל יכולת להוכיח כיצד צמחים ומיצויים פועלים. מבחינתנו, המסורת והמדע אינם מתחרים זה בזה - הם משלימים זה את זה".

הגישה הזו, הוא מסביר, היא שמאפשרת לרפואת הצמחים להשתלב יותר ויותר גם בשיח הרפואי המודרני, ומעודדת ציבור רחב לבחור בפתרונות טבעיים מתוך ידע וביטחון, ולא רק מתוך מסורת או אינטואיציה.

גיל צלר ( צילום: יח"צ )





ממטופל למנכ"ל

סיפורו של צלר בברא אינו מתחיל בחדר ישיבות אלא בחדר הטיפולים. בשנת 2006 הגיע אל שרון קוצר ז"ל, מייסד ברא צמחים, כמטופל שחיפש מענה טבעי למחלה כרונית. המפגש הפך במהרה לחברות עמוקה, שהובילה להצעה מקצועית ששינתה את פני החברה, וגם העבירה את צלר מעולם המחצבות והבטון - כמנהל ב"הנסון ישראל", השייכת לתאגיד התשתיות הגרמני הענק איידלברג צמנט - לעולם הצמחים. "שרון הציע לי פשוט לבוא לעבוד איתו, ונכנסתי מהיום הראשון כשותף בחברה. על פניו אלה שני עולמות שאין ביניהם שום קשר, אבל ניהול הוא ניהול", הוא מחייך. "בסופו של דבר, צריך לדעת לבנות אסטרטגיה, להוביל אנשים, לזהות הזדמנויות ולהוציא רעיונות אל הפועל".

כשנכנס לחברה הוא זיהה נכס יוצא דופן: "היה כאן ידע מקצועי ברמה שלא הכרתי קודם. אבל הוא נשאר בתוך קהילה קטנה יחסית של מטפלים". זו הייתה נקודת הפתיחה למהפכה שהוביל.

ההחלטה ששינתה את ברא

צלר, בן 53, חבר קיבוץ רמת השופט, אב לארבעה ילדים, מעיד על עצמו כבן אדם של "אול-אין". יזם בנשמתו שאוהב לקחת רעיונות ולהפוך אותם לארגונים חיים. לדבריו, אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שקיבל הייתה לשנות את האופן שבו ברא מגדירה את עצמה. "במשך שנים החברה פעלה כקליניקה מקצועית סגורה שפנתה רק לאנשי מקצוע במודל B2B. אמרתי לעצמי שאם הידע והמוצרים כל כך טובים אין סיבה שהם לא יגיעו לכל בית בישראל".

המהלך הזה הוביל לפתיחת רשת חנויות ברא צמחים, המציעות מגוון רחב של מוצרים צרכנים, ולהשקעה משמעותית בהדרכה, בליווי מקצועי ובהנגשת ידע.

במבט לאחור, זו הייתה החלטה ששינתה את מסלול הצמיחה של החברה. נפתחו חנויות, הורחבה הפעילות בשוק הקמעונאי והיא התרחבה גם מעבר לישראל. לאחרונה אף הוקם מרכז לוגיסטי חדש לצד המפעל ביקנעם, אבל מבחינת צלר, כל אלה הם תוצאה. לא המטרה.

"הצרכן של היום לא מחפש רק מוצר טוב יותר, אלא גוף שהוא יכול לסמוך עליו. לכן ברא משקיעה לא רק בפיתוח מוצרים אלא גם בהנגשת ידע, בהכשרת אנשי מקצוע ובהעלאת רמת השיח סביב רפואת הצמחים. המטרה אף פעם לא הייתה לפתוח עוד נקודת מכירה. החנויות הן אמצעי. המטרה הייתה ליצור מקום שבו אנשים יקבלו ייעוץ מקצועי ולא רק מוצר". לכן, לדבריו, הצוותים בחנויות אינם אנשי מכירות במובן המקובל. "אלה אנשי מקצוע שלמדו רפואת צמחים ויודעים להתאים פתרון לאדם שיושב מולם. זו תפיסה אחרת לגמרי של שירות".

הרשת מונה כיום 10 חנויות בפריסה ארצית מנהריה ועד גדרה, ומוצרי החברה נמצאים במעל ל-600 נקודות מכירה ברחבי הארץ.

להוביל ענף, לא רק חברה

"איכות מתחילה הרבה לפני שהמוצר מגיע למדף", אומר צלר. "זו הסיבה שאנחנו בוחרים לשלוט בכל שרשרת הערך. בניגוד לחברות רבות שרוכשות מוצרים מוגמרים, מתעסקות רק בשיווק ולא באמת מודעות למקורות ואיכות חומרי גלם שלהן, ברא צמחים מפתחת, מייבאת, משווקת ומייצרת הכל תחת פיקוח הדוק במפעל שלה בעיר יקנעם. אנחנו קונים חומרי גלם רק מספקים שאנו מכירים את איכות חומרי הגלם שלהם. ללא האיכות הגבוהה, המוצרים שלנו לא היו מספיק אפקטיביים". איכות זו נבחנת בבדיקות מעבדה קפדניות לבחינת איכות הרכיבים הפעילים, שאריות חומרי הדברה ומתכות כבדות, מה שמבטיח מוצר סופי בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

"אני לא מאמין שיש סתירה בין טבע ומסורת למדע. להפך - העתיד נמצא בדיוק בחיבור ביניהם".

כשצלר מדבר על תחרות, הוא כמעט שאינו מזכיר מתחרים. במקום זאת הוא מדבר על האחריות להוביל את התחום כולו. "אני לא חושב שחברה יכולה להסתפק בלמכור מוצרים. כדי שרפואת הצמחים תהיה חלק בלתי נפרד מהרפואה המודרנית, היא חייבת לדבר בשפה של המדע. היא חייבת להיות מבוססת ראיות, מחקר ואיכות בלתי מתפשרת." מבחינתו, מדע אינו בא להחליף את המסורת. הוא בא לתת לה תוקף.

לדבריו, החברה משקיעה במחקר, בפיתוח ובשיתופי פעולה עם בתי חולים, אנשי מקצוע וחוקרים. "עד היום ביצענו מחקרים משותפים עם בית החולים תל השומר ובית החולים כרמל בחיפה. בסוף, הממסד הרפואי נאלץ לקבל את זה מלמטה, מהמטופלים עצמם, שמבקשים אלטרנטיבות לרפואה המערבית שלא תמיד מספקת את הטיפול האופטימלי המלא. כיום ניתן למצוא רפואה משלימה ותוספי תזונה בכל מחלקה אונקולוגית בארץ כטיפול תומך".

מנהלים אנשים. לא רק מספרים

לאורך כל השיחה צלר חוזר שוב ושוב לנושא אחד: הקשבה. "אני תמיד אומר שאקסלים מספרים מה קרה. לקוחות מספרים למה". זו לא סיסמה. הוא מקפיד לבקר בחנויות, לפגוש עובדים, לשוחח עם מטפלים ולהיות נוכח בשטח. "אם מנהל מכיר רק את הדוחות שלו, הוא מפספס את העסק".

לדבריו, לא מעט מהמוצרים החדשים ומהשינויים שביצעה החברה בשנים האחרונות נולדו דווקא מתוך אותן שיחות. "חדשנות לא מתחילה תמיד במעבדה. לפעמים היא מתחילה בהקשבה".