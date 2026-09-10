מנכ"ל הבנק הבינלאומי אלי כהן, שהגיע לאירוע הרמת כוסית לכבוד ראש השנה של עובדי מת"ף, חברת המחשוב של הבנק, לא ציפה לקבלת פנים כזו: העובדים קידמו את פניו בקריאות "תחזיר לנו את הכסף" ובשלטי מחאה בעקבות ניכויים שלטענתם בוצעו משכרם, ושהגיעו בחלק מהמקרים לאלפי שקלים.

עובדי מת"ף טוענים כי חלק מהכספים נוכו בגין שעות וימי עבודה שבהם עבדו בפועל, והם דורשים מהנהלת הבנק להשיב להם את הסכומים. לדבריהם, המחאה אינה נוגעת רק למחלוקות סביב ההסכם הקיבוצי החדש והליך מיזוג החברה לתוך הבנק, אלא גם לכספים שלטענתם נוכו עבור עבודה שכבר בוצעה.

מנכ"ל הבנק הבינלאומי אלי כהן ( צילום אייל טואג )

בהנהלת הבנק הופתעו מהמחאה במהלך האירוע, במיוחד מכיוון שהיא התרחשה ימים ספורים לאחר שהצדדים הגיעו להסכמות עם הסתדרות המעו"ף ועם ועד עובדי החברה, ובכך הביאו לכאורה לביטול סכסוך העבודה שהוכרז ביוני ולחזרת העובדים לפעילות סדירה ומלאה.

"מהלך המיזוג בבנק יצא לדרך והוא ינוהל באופן מקצועי, בוגר וענייני", נמסר מהנהלת הבינלאומי. "מי שמנסה להגחיך את עתיד העובדים יצטרך לעשות זאת לבד ולשאת בתוצאות. הנהלת הבנק מאחלת שנה טובה ופורייה לעובדי הבנק היקרים ולנציגות העובדים".

כאמור, בשבוע שעבר חתמו הנהלת הבנק הבינלאומי, חברת מת"ף, הסתדרות המעו"ף וועד עובדי מת"ף על הסכם הבנות, שהביא לסיומו הרשמי של סכסוך העבודה שהוכרז ביוני. במסגרת ההסכמות בוטלו סכסוך העבודה וההליכים המשפטיים שנפתחו בעקבותיו, והעובדים התחייבו להפסיק את הצעדים הארגוניים ולשוב לעבודה סדירה ומלאה.

במקביל, הצדדים סיכמו על תקופת הידברות ומשא ומתן מרוכז עד 31 באוקטובר. הדיונים אמורים להתמקד בהשלכות המהלך למיזוג מת"ף לתוך הבנק הבינלאומי, שעליו דיווח הבנק במסגרת צעדי ההתייעלות והסינרגיה הטכנולוגית בקבוצה.