חרדים בכלכלה: אתגרים והזדמנויות ( צילום: אורי דוידוביץ, טל אזולאי וליאור שרון )

האתגר של שילוב החברה החרדית בשוק העבודה אינו מסתכם בשיעורי התעסוקה הנמוכים של הגברים ‏החרדים, אלא נוגע גם לפריון, להכשרה, למערכת התמריצים וליכולת להתקדם למשרות איכותיות. בוועידת ‏‏"זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ‏ynet‏ ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, ניסו ‏משתתפי הפאנל להבין מה מונע שינוי משמעותי - ומה המדינה יכולה לעשות אחרת.‏

בפאנל השתתפו ד"ר גלעד מלאך, עמית מחקר בתוכנית החרדים של המכון הישראלי לדמוקרטיה; אודליה ‏פרוש, מייסדת ומנכ"לית חברת הייעוץ החרדית ‏GOAPP‏; ופרופ' אודי ניסן מבית הספר פדרמן למדיניות ‏ציבורית באוניברסיטה העברית ולשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר.‏

מימין: פרופ׳ אודי ניסן, אודליה פרוש וד"ר גלעד מלאך בשיחה עם שילה פריד בוועידה ( צילום: יריב כץ )

מה המדינה צריכה לעשות כדי לעודד תעסוקת חרדים, והאם מה שנעשה כיום מספיק?‏ מלאך: "החברה החרדית מונה כ-14% מתושבי מדינת ישראל, ואנחנו יודעים שמחצית מהגברים החרדים לא ‏עובדים. גם אלה שעובדים, רמת ההכנסה והפריון שלהם נמוכים מאוד ביחס ליהודים לא חרדים. ‏כשהנתח של החרדים הולך וגדל, ושיעור התעסוקה עומד כבר עשור פחות או יותר במקום, האתגר למשק הוא ‏עצום. המדינה עושה המון - נפתחו מרכזי הכוון ומרכזי תעסוקה - אבל הבעיות השורשיות עוד לא נפתרו".‏

למה בכלל תעסוקה היא אתגר בחברה החרדית, כשלאנשים יש צורך בסיסי לפרנס את משפחתם?‏ פרוש: "אין גבר חרדי בעל משפחה שלא רוצה שהמשפחה שלו תתפרנס ותחיה בצורה מכובדת וטובה. אבל יש ‏הרבה סיבות היסטוריות שהביאו אותנו למקום הזה, מהקצבאות ועד הפטור מהצבא, שמנע כניסה לשוק ‏העבודה או חסם משלחי יד. גבר בן 30 עם 5-4 ילדים שואל את עצמו מה הוא הולך ללמוד ואיך הוא ‏יעשה את זה? היום פתרונות קוסמטיים פחות עוברים. זה לא עניין של לפתוח עוד מרכז תעסוקה. יש פה משהו ‏שורשי ועמוק".‏

מי שכבר נכנס לשוק העבודה מצליח גם להתקדם לתפקידים בכירים?‏ פרוש: "אנחנו רואים שכן, גם אם לא בהיקפים שהיינו רוצים. נשים נמצאות שני צעדים קדימה מגברים ‏בהקשרים של תעסוקה, ואנחנו רואים הרבה נשים מתקדמות ומתפתחות. אבל אין מספיק מוביליות ואין מספיק ‏מודלים שמראים שאפשר להתקדם לעמדות בכירות, להרוויח יותר ולהישאר עם זהות חרדית מחוברת ‏ועמוקה".‏

האם נכון לקשור הטבות רווחה, כמו סבסוד מעונות, לשירות צבאי או ליציאה לעבודה?‏ ניסן: "מדינת הרווחה, אם מסתכלים על זה במבט השוואתי לעולם, ירדה מהפסים אצלנו. כללי מדינת הרווחה ‏מסייעים היום בצורה לא שוויונית ולא הוגנת למשפחות שבחרו לא לעבוד. בגילי 25 עד 44 הפער בין משק בית ‏יהודי למשק בית חרדי במס ישיר נטו – מס ישיר פחות קצבאות – הוא כ-7,000 שקל בחודש. כללי הרווחה ‏צריכים להשתנות, לחייב מיצוי כושר השתכרות ולשנות את התמריצים".‏

לדברי ניסן, לצד שינוי התמריצים נדרש גם שינוי עמוק במערכת החינוך החרדית: "היום אין שוויון הזדמנויות לנער ‏החרדי והוא לא מקבל את הכלים המתאימים הדבר הזה צריך להישבר, וצריך לתת את הכישורים האלה. זה הכרחי ‏לשילוב איכותי של חרדים בתעסוקה לאורך זמן".‏

ומה יקרה אם המגמות הנוכחיות יימשכו עד 2050?‏ מלאך: "ב-2050 החברה החרדית תהיה קרוב לרבע מכלל האוכלוסייה בישראל. כבר היום, ברמת המקרו, ‏מדובר לדברינו בכ-35 מיליארד שקל בשנה של סבסוד משקי בית חרדיים בידי משקי בית לא חרדיים. ‏כשהאוכלוסייה הזאת תגדל, המצב הזה לא יהיה בר-קיימא לאורך זמן".‏