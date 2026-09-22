דניאל ורדיגר, לשעבר מנכ"ל "יש חסד" - רשת השיווק החרדית שבבעלות שופרסל - מרחיב את רשת הסופרים שהקים בשם "100 ומעבר", ורוכש 11 סניפים (עם אופציה ל-12) של "סיטי מרקט", מידי המייסד יוסי שוורץ, תמורת כ-35 מיליון שקל, כולל המלאי.

דניאל ורדיגר, לשעבר מנכ"ל "יש חסד" - רשת השיווק החרדית שבבעלות שופרסל - מרחיב את רשת הסופרים שהקים בשם "100 ומעבר", ורוכש 11 סניפים (עם אופציה ל-12) של "סיטי מרקט", מידי המייסד יוסי שוורץ, תמורת כ-35 מיליון שקל, כולל המלאי.

דניאל ורדיגר, לשעבר מנכ"ל "יש חסד" - רשת השיווק החרדית שבבעלות שופרסל - מרחיב את רשת הסופרים שהקים בשם "100 ומעבר", ורוכש 11 סניפים (עם אופציה ל-12) של "סיטי מרקט", מידי המייסד יוסי שוורץ, תמורת כ-35 מיליון שקל, כולל המלאי.

ורדיגר פוטר לפני כשנה וחצי מ"יש חסד", לאחר חילוקי דעות עם האחים אמיר, מבעלי שופרסל. הוא נחשב למומחה סחר: אף שהיה כפוף להנהלת שופרסל, הוא ניהל את "יש חסד" כחברה כמעט נפרדת, שמחיריה מוזלים ממחירי חברת האם.

ורדיגר פוטר לפני כשנה וחצי מ"יש חסד", לאחר חילוקי דעות עם האחים אמיר, מבעלי שופרסל. הוא נחשב למומחה סחר: אף שהיה כפוף להנהלת שופרסל, הוא ניהל את "יש חסד" כחברה כמעט נפרדת, שמחיריה מוזלים ממחירי חברת האם.

ורדיגר פוטר לפני כשנה וחצי מ"יש חסד", לאחר חילוקי דעות עם האחים אמיר, מבעלי שופרסל. הוא נחשב למומחה סחר: אף שהיה כפוף להנהלת שופרסל, הוא ניהל את "יש חסד" כחברה כמעט נפרדת, שמחיריה מוזלים ממחירי חברת האם.

לאחר פרישתו רכש ורדיגר באשדוד סניף ענק של נטו חיסכון, שהיה בבעלות האחים ספיר, והסב אותו לסניף הראשון של "100 ומעבר", לצד אתר אונליין למשלוחים. ורדיגר הדגיש בזמנו כי הרשת החדשה פונה לכלל הציבור ולא רק לקהל החרדי.

לאחר פרישתו רכש ורדיגר באשדוד סניף ענק של נטו חיסכון, שהיה בבעלות האחים ספיר, והסב אותו לסניף הראשון של "100 ומעבר", לצד אתר אונליין למשלוחים. ורדיגר הדגיש בזמנו כי הרשת החדשה פונה לכלל הציבור ולא רק לקהל החרדי.

לאחר פרישתו רכש ורדיגר באשדוד סניף ענק של נטו חיסכון, שהיה בבעלות האחים ספיר, והסב אותו לסניף הראשון של "100 ומעבר", לצד אתר אונליין למשלוחים. ורדיגר הדגיש בזמנו כי הרשת החדשה פונה לכלל הציבור ולא רק לקהל החרדי.

סניפי סיטי מרקט שרכש כעת ממוקמים בבאר יעקב, רמלה, כפר סבא, באר שבע, קריית אונו, רחובות, חדרה, אור יהודה, תל אביב וגדרה. כל הסניפים שנרכשו היו סגורים בשבת, גם תחת הבעלות הקודמת של רשת סיטי מרקט, שכ-70% מסניפיה דווקא פתוחים בשבת. במקביל למכירה, פתחה סיטי מרקט בשנה האחרונה 10 סניפים חדשים.

סניפי סיטי מרקט שרכש כעת ממוקמים בבאר יעקב, רמלה, כפר סבא, באר שבע, קריית אונו, רחובות, חדרה, אור יהודה, תל אביב וגדרה. כל הסניפים שנרכשו היו סגורים בשבת, גם תחת הבעלות הקודמת של רשת סיטי מרקט, שכ-70% מסניפיה דווקא פתוחים בשבת. במקביל למכירה, פתחה סיטי מרקט בשנה האחרונה 10 סניפים חדשים.

סניפי סיטי מרקט שרכש כעת ממוקמים בבאר יעקב, רמלה, כפר סבא, באר שבע, קריית אונו, רחובות, חדרה, אור יהודה, תל אביב וגדרה. כל הסניפים שנרכשו היו סגורים בשבת, גם תחת הבעלות הקודמת של רשת סיטי מרקט, שכ-70% מסניפיה דווקא פתוחים בשבת. במקביל למכירה, פתחה סיטי מרקט בשנה האחרונה 10 סניפים חדשים.