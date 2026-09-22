דניאל ורדיגר, לשעבר מנכ"ל "יש חסד" - רשת השיווק החרדית שבבעלות שופרסל - מרחיב את רשת הסופרים שהקים בשם "100 ומעבר", ורוכש 11 סניפים (עם אופציה ל-12) של "סיטי מרקט", מידי המייסד יוסי שוורץ, תמורת כ-35 מיליון שקל, כולל המלאי.
ורדיגר פוטר לפני כשנה וחצי מ"יש חסד", לאחר חילוקי דעות עם האחים אמיר, מבעלי שופרסל. הוא נחשב למומחה סחר: אף שהיה כפוף להנהלת שופרסל, הוא ניהל את "יש חסד" כחברה כמעט נפרדת, שמחיריה מוזלים ממחירי חברת האם.
לאחר פרישתו רכש ורדיגר באשדוד סניף ענק של נטו חיסכון, שהיה בבעלות האחים ספיר, והסב אותו לסניף הראשון של "100 ומעבר", לצד אתר אונליין למשלוחים. ורדיגר הדגיש בזמנו כי הרשת החדשה פונה לכלל הציבור ולא רק לקהל החרדי.
סניפי סיטי מרקט שרכש כעת ממוקמים בבאר יעקב, רמלה, כפר סבא, באר שבע, קריית אונו, רחובות, חדרה, אור יהודה, תל אביב וגדרה. כל הסניפים שנרכשו היו סגורים בשבת, גם תחת הבעלות הקודמת של רשת סיטי מרקט, שכ-70% מסניפיה דווקא פתוחים בשבת. במקביל למכירה, פתחה סיטי מרקט בשנה האחרונה 10 סניפים חדשים.
לדברי יוסי שוורץ, מייסד ובעלים של רשת סיטי מרקט: "אנו ממשיכים לפתח את רשת סיטי מרקט לפי הקונספט הייחודי שלנו. הייתה הצעה עסקית שהתאימה לנו, והכסף שהתקבל ילך לפיתוח הרשת. המכירה היא מהלך עסקי משמעותי, לצד התמקדות בחיזוק הפעילות של סיטי מרקט ובהתרחבות שלה ברחבי הארץ". לדבריו, כספי המכירה מיועדים לפתח את סיטי מרקט לרשת שתפעיל גם חנויות שכונתיות, גם דיסקאונט, גם מרלו"ג וגם יבוא עצמי.
שוורץ הוסיף כי במקביל לעסקת המכירה, הרשת פותחת שישה סניפים חדשים בתל אביב, ראשון לציון, נתיבות, חולון, באר יעקב ופתח תקווה, בהשקעה כוללת של 20 מיליון שקל. "יש לי אמונה ברשת וביכולת שלה להמשיך ולצמוח. אנחנו מסתכלים קדימה ומתכננים לפתוח כ-15 סניפים נוספים במהלך 2027", אמר.