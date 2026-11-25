במשך יותר משישה עשורים ג'יימס בונד הציל את העולם עשרות פעמים על המסך הגדול, אבל המשימה המוצלחת ביותר שלו הייתה במקום אחר לגמרי. מאחורי הטוקסידו המוקפד, שעוני היוקרה ומרדפי המכוניות, מסתתר מותג כלכלי ששווה כ-20 מיליארד דולר, והסוף עוד לא נראה באופק.

רוברט פטינסון, שנכנס לנעליים של הסוכן החשאי המפורסם בעולם, בוודאי ירוויח יותר משון קונרי שקיבל 16 אלף דולר על כיכובו בסרט "דוקטור נו" בשנת 1962, אבל הכסף הגדול הוא ממש לא תלוש המשכורת של הג'יימס בונד התורן. את עיקר הכסף עשו האולפנים מאחורי המותג כשהם מכרו אותו בעסקת ענק לאמזון בשנת 2022. במסגרת המהלך רכשה אמזון את אולפני MGM (שהחזיקו בזכויות הפצה וחלק מהזכויות על הסדרה) תמורת 8.45 מיליארד דולר.

גלריה דניאל קרייג ואסטון מרטין. המכונית האייקונית של בונד ( צילום: AP )

הסכום העצום הזה לא נתן עדיין לאמזון את מלוא הזכויות, מפני שמשפחת ברוקולי, היזמים מאחורי עיבוד ספריו של איאן פלמינג לקולנוע, שמרו בקנאות במשך יותר משישה עשורים על המותג כעסק משפחתי סגור וקבעו כל פרט, מהליהוקים ועד איך 007 שותה את המרטיני שלו.

בניגוד לאולפנים הוליוודיים שמנסים להוציא סרטים בקצב מסחרר, ברברה ומייקל ברוקולי דגלו בגישת "איכות על פני כמות". הם סירבו להפיק סדרות ספין-אוף לטלוויזיה, שמרו על פערים של כמה שנים בין סרט לסרט, והימרו על בחירות נועזות - כמו ליהוק דניאל קרייג לתפקיד בונד בלונדיני ומחוספס יותר בסרט "קזינו רויאל", מהלך שהזניק את הכנסות המותג לשיאים.

הפרק של משפחת ברוקולי הגיע לסיומו במרץ 2025 כאשר מיליארד דולר נוספים שכנעו אותה לתת לאמזון את רוב הזכויות ושליטה יצירתית על המשך פיתוח המותג והסרטים, כאשר הם נותרו בכל זאת שותפים רשמיים.

הסרט הרווחי ביותר

מאז שיצא "דוקטור נו" לאקרנים בשנת 1962, צברה סדרת ג'יימס בונד הרשמית 25 סרטים בלבד - קצב שחרור שמרני במיוחד ביחס למותגי-על הוליוודיים, אך כזה שהניב תוצאות חסרות תקדים. יחד גרפו 25 הסרטים כ-7.8 מיליארד דולר בקופות ברחבי העולם, נתון שמציב את 007 במקום החמישי ברשימת סדרות הסרטים הרווחיות בהיסטוריה, אחרי היקום הקולנועי של מארוול, מלחמת הכוכבים, הארי פוטר וספיידרמן.

שון קונרי ב"דוקטור נו". חליפות ושעון יוקרתי של רולקס ( צילום מסך )

הסרט הרווחי ביותר היה "סקייפול" (2012), בכיכובו של דניאל קרייג ובבימויו של סם מנדס. מדובר בסרט הראשון - והיחיד עד כה - בסדרה שחצה את רף מיליארד הדולר, עם הכנסות של 1.11 מיליארד דולר.

מיד אחריו ניצב "ספקטר" (2015) עם 880 מיליון דולר, ו"לא זמן למות" (2021) - פרק הסיום המדובר של עידן קרייג, שנדחה שוב ושוב בגלל מגפת הקורונה אך הצליח לגרוף 771 מיליון דולר למרות הגבלות התפוסה בבתי הקולנוע (מול תקציב הפקה מוערך של 250–300 מיליון דולר).

בעידן הרחוק יותר זכורים הסרטים "גולדפינגר" (1964), ו"כדור הרעם" (1965), שהפכו את בונד לתופעה עולמית והזניקו את שון קונרי לדרגת כוכב בינלאומי. הסרטים האלה רשמו הצלחה קופתית גדולה מאוד במונחים הכספיים של התקופה.

הפרסום הסמוי הטוב בעולם

הרבה לפני שכרטיס קולנוע אחד נמכר, סרטי ג'יימס בונד כבר מכסים חלק ניכר מעלויות ההפקה שלהם בזכות מודל הפרסום הסמוי המפורסם ביותר בתולדות הקולנוע. בעוד שבסרטים רגילים שילוב מותגים נתפס לעיתים כפרסומת בוטה, בעולם של 007 המוצרים הם חלק מהזהות של הדמות: הלקוחות לא רק קונים מוצר, הם קונים את הפנטזיה להיות סוכן חשאי.

הסוכן לרוב נוהג ברכבי היוקרה של אסטון מרטין וב.מ.וו. מלבד יוקרה הדדית, המותג הבריטי מספק להפקות רכבים ייעודיים בשווי מיליוני דולרים ושותף לקמפיינים. בשנות ה-90 הצליחה ב.מ.וו לחטוף את ההגה לשלושה סרטים ("גולדן איי", "מחר לנצח" ו"העולם אינו מספיק"), בעסקאות שיווק ופרסום שהוערכו בעשרות מיליוני דולרים - והקפיצו דרמטית את מכירות דגמי ה-Z3 וה-Z8 שלה.

אחרי שבעשורים הראשונים ענד בונד שעוני רולקס וסייקו, בשנת 1995 נכנסה לתמונה יצרנית השעונים השווייצרית אומגה - ונותרה על פרק ידו של 007 ברציפות כבר שלושה עשורים. אומגה משלמת סכומי עתק עבור הבלעדיות, מפיקה מהדורות מוגבלות של שעוני 007 (שנמכרות באלפי ועשרות אלפי דולרים ליחידה) ומממנת קמפיינים גלובליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים לכל סרט.

אחד המהלכים המדוברים ביותר בתחום התרחש לקראת "סקייפול" (2012), כאשר מותג הבירה ההולנדי הייניקן חתם על עסקת חסות ושיווק גלובלית שהוערכה בכ-45 מיליון דולר, ובסרטים הבאים הגיעה אף להשקעה שיווקית כוללת של כ-100 מיליון דולר סביב המותג, מה שגרם לסוכן שמזוהה עם מרטיני ללגום בירה על המסך. לצדה, בית השמפניה הצרפתי בולנז'ה נהנה ממעמד של "השמפניה הרשמית של בונד" מאז 1979.

בעוד שבסרטים רגילים שילוב מותגים נתפס לעיתים כפרסומת בוטה, בעולם של 007 המוצרים הם חלק מהזהות של הדמות: הלקוחות לא רק קונים מוצר, הם קונים את הפנטזיה להיות סוכן חשאי

מעצבי על כמו טום פורד (שהלביש את דניאל קרייג מאז 2008) ובריוני, לצד ענקיות טכנולוגיה כמו סוני ונוקיה, שילמו מיליונים כדי שסוכן 007 ילבש את החליפות שלהם או ישתמש בטלפונים ובמצלמות שלהם.

בסרטים האחרונים בסדרה, כמו "ספקטר" ו"לא זמן למות", שווי עסקאות הפרסום הסמוי וקידום המכירות המשותף הוערך בכ-100 מיליון דולר לסרט בודד.

רוברט פטינסון כג'יימס בונד. הסרט הראשון בכיכובו ייצא ב-2028

עכשיו נותר לאמזון אתגר אחד גדול: המתח בין יוקרה לבין נפח תוכן. במשך 60 שנה סוד הכוח של בונד היה הנדירות שלו - סרט אחד בכל 3–4 שנים, שמרגיש כמו אירוע קולנועי חד-פעמי. ענקיות סטרימינג כמו אמזון, לעומת זאת, נמדדות בצמיחת מינויים ובהיקף שעות צפייה בפריים וידאו. הרצון להרחיב את המותג לסדרות ספין-אוף או פרויקטים על דמויות משנה עלול להציף את השוק ולשחוק את הילה היוקרתית שמביאה למותג את חסויות הענק, ואת הקהל לאולמות הקולנוע.