הסך הכולל של הנסיעות יעמוד על 112 שקלים בלבד - חיסכון של כ-30% לעומת מחיר החופשי החודשי. לתלמידים שאינם לומדים בימי שישי ידרשו להגיע לבית הספר צפויים 12 ימי לימודים בלבד - והפער גדול יותר. עלות הנסיעות המצטברת תהיה 96 שקלים בלבד - חיסכון של כ-40% לעומת המנוי החודשי.

יש לציין כי בחודשים מלאים, כמו אוקטובר שבו מתקיימים בין 19 ל-23 ימי לימוד, חוזה החופשי החודשי חוזר להיות משתלם יותר.