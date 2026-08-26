הורים, אל תמהרו לרכוש חופשי חודשי לילד לקראת פתיחת שנת הלימודים: רכישה של חוזה חופשי חודשי עבור התלמידים כבר בתחילת חודש ספטמבר עלולה לעלות להורים בעשרות אחוזים מיותרים - כך עולה מבדיקת Moovit-Pango.
מאות אלפי תלמידים שחוזרים בשבוע הבא ללימודים מתניידים למסגרות החינוכיות מדי יום באמצעות התחבורה הציבורית. עבור משפחות רבות, הסדרי הנסיעה של הילדים מהווים סעיף הוצאה קבוע בתוך תקציב החזרה לבית הספר. אלא שספטמבר השנה מתאפיין במיעוט ימי לימוד בפועל בשל עיתוי חגי תשרי. כך, יוצא שלתלמידים יש בחודש זה 14 ימי לימודים בלבד.
מבדיקה של אפליקציות התשלום בתחבורה הציבורית Moovit ו-Pango עולה כי יש פער משמעותי לטובת תשלום על נסיעות בודדות במהלך חודש זה. ילדים ונוער עד גיל 18 זכאים ל"פרופיל נוער", המעניק להם הנחה קבועה של 50% ממחיר נסיעה בודדת וכן מחוזים תקופתיים. מחירו של מנוי חופשי חודשי באוטובוסים עבור תלמיד עומד כיום על 157.5 שקלים, ועלותה של נסיעה בודדת עומדת על 4 שקלים.
הסך הכולל של הנסיעות יעמוד על 112 שקלים בלבד - חיסכון של כ-30% לעומת מחיר החופשי החודשי. לתלמידים שאינם לומדים בימי שישי ידרשו להגיע לבית הספר צפויים 12 ימי לימודים בלבד - והפער גדול יותר. עלות הנסיעות המצטברת תהיה 96 שקלים בלבד - חיסכון של כ-40% לעומת המנוי החודשי. יש לציין כי בחודשים מלאים, כמו אוקטובר שבו מתקיימים בין 19 ל-23 ימי לימוד, חוזה החופשי החודשי חוזר להיות משתלם יותר.
אייל זיו, מנכ"ל Moovit ו-Pango, אמר ל-ynet: "השימוש באפליקציות לתשלום בתחבורה הציבורית מאפשר לתלמידים להתנייד בנוחות וביעילות, בתקופת הלימודים ובחגים תוך מתן פתרון חסכוני ופשוט שמקל על הורים והתלמידים כאחד. השיטה החדשנית מציעה פתרון חכם ונוח המשלב חיסכון כספי עם שקט נפשי, ללא התעסקות חודשית מיותרת בהטענת כרטיסים, טיפול באובדנים או קבלת החזרים".