"המשטרה מתוחה כיום הרבה מעבר לקצה גבול היכולת שלה. חסרים לה באופן מיידי בין 9,000 ל-15,000 שוטרים, וגם אלה שנמצאים כיום נאלצים להקדיש את מירב מרצם וזמנם למשימות שאינן משטרתיות קלאסיות, החל מלחימה ישירה בטרור ופינוי נפלים, ועד לשמירה אינטנסיבית על הסדר הציבורי בהר הבית, בהפגנות בקפלן, מול המגזר החרדי ובמאבקי החקלאים בצפון. בזמן הזה, אירועי הפשיעה במדינה הולכים ומתעצמים מדי יום", כך מעיד יניר מלך (60), מנכ"ל ובעלי קבוצת "אביר מודיעין וביטחון", חברת המודיעין והביטחון הכלכלי המובילה בישראל.

מלך טוען כי המשטרה פועלת תחת חוקים מיושנים שאינם תואמים את קצב התקדמות הפשע המודרני. "במצב הנוכחי, נדרשת כניסה מיידית של שירות הביטחון הכללי (השב"כ) לתמונה, בייחוד בכל הנוגע למלחמה בנשק הבלתי חוקי, המהווה את הקטליזטור המרכזי לפשיעה האלימה בישראל. המחיר של היעדר פתרון שורשי זה מתבטא באירועים קיצוניים, דוגמת הרצח של מי שהוגדר כראש המאפיה הקווקזית, שנורה מטווח אפס בכניסה למסעדה מוכרת באזור קיסריה, לעיני משפחות שבילו במקום במהלך חופשת הקיץ. כאשר אירועים כאלה מתרחשים במרחב הציבורי, הם מטשטשים את הגבול בין פשיעה עבריינית ממוקדת לבין איום ממשי על תחושת הביטחון של כלל הציבור - ומקרבים את ישראל לדפוסי אלימות המוכרים מאזורים מוכי פשיעה בדרום אמריקה ובדרום אפריקה".

יניר מלך ( צילום: יח"צ )





"אביר מודיעין וביטחון" הוקמה לפני כ-30 שנה, ומוגדרת כארגון המודיעין והביטחון האזרחי הגדול ביותר בישראל. החברה פועלת בפריסה ארצית ותחת רישיונות וביטוחים מלאים. המייסד יניר מלך שירת כ-12 שנים בגופי הביטחון המוסדיים ובצה"ל, והקים את החברה שבה יישם את הידע שרכש בתחומי החקירות והפעלת המודיעין. הוא חיבר את הספר פשיעה בע"מ, ומרצה לארגונים וחברות על תחומי פעילותו המגוונים ועל הפשיעה בישראל.

ישראל של לפני 30 שנה הייתה מקום בטוח יותר?

"בהחלט, וקו פרשת המים היה פרשת 512 - המבצע המשטרתי רחב ההיקף שהביא לחיסולם המוחלט של ארגוני הפשיעה היהודיים הגדולים. הפגיעה הקשה בארגוני הפשיעה היהודיים הגדולים יצרה ואקום, שאליו נכנסו במהירות ארגוני פשיעה ערביים - שחלקם שימשו עד אז ככוחות ביצוע עבור אותם ארגונים. התוצאה הייתה לא רק שינוי בזהות השחקנים המרכזיים, אלא גם שינוי עמוק בקודי ההתנהגות של עולם הפשע. קווים אדומים נשחקו, והפגיעה בנשים, בילדים ובאזרחים חפים מפשע הפכה שכיחה יותר. לכך מתווספים שני מאפיינים חמורים: אכזריות קיצונית, ומניעים לאומניים. הלאומנות חודרת גם לפשע. דוגמה טובה לכך היא התקיפות המאורגנות והשיטתיות של ארגוני פשיעה מוסלמיים נגד בעלי עסקים ערבים-נוצרים בערים מעורבות ונוצריות דוגמת שפרעם, נצרת ועכו. כתוצאה ממסכת סחיטות זו, בעלי עסקים נוצרים גדולים נוטשים את הארץ ובורחים בהמוניהם".

מערך מבצעי כמו בשב"כ

אביר מודיעין וביטחון מעניקה כיום מערך גדול ורחב, שמספק מעטפת שלמה של ביטחון ארגוני לחברות הגדולות במשק. בידיעה שחלק גדול מהפשיעה מגיע מתוך עובדי החברה (ולעיתים תוך שיתוף עם גורמים חיצוניים), המעטפת מבוססת על שלושה תחומים עיקריים: הראשון, הסדרת הביטחון בארגון, הכולל קביעת נהלים ברורים של מותר ואסור, אכיפתם, ביצוע בקרות, הדרכות והעלאת מודעות בקרב העובדים. השני, מתמקד במניעת פשיעה ארגונית (מניעה מוקדמת של מעילות, גניבות, הונאות, חבלות, סחיטה ואירועים לאומניים בתוך החברות), והשלישי הוא מהימנות תעסוקתית, שנועדה לוודא כי המועמדים הנקלטים בארגון אינם מהווים סיכון לחברה, ואם קיים צורך להעסיקם - לגדר את הסיכון באופן שימנע פגיעה בארגון.

"פעילות זו מתבצעת תחת מגבלות חוקיות קשות המוטלות על המגזר הפרטי בישראל", מסביר יניר. "בעוד שלבנקים, למשרדי ממשלה, לגופים ביטחוניים ואף לגופים סמי-ממשלתיים כמו עיריות, מותר לקבל מידע על עברו הפלילי של אדם, הרי שלמעסיק פרטי הדבר אסור על פי חוק, גם אם המועמד ישב בכלא על מעילת כספים. כאן נכנס לתפקידו מערך המודיעין האזרחי שלנו, ששיטת עבודתו נגזרה ישירות ממתודולוגיית העבודה של השב"כ".

המבנה המבצעי של "אביר "זהה גם הוא למבנה השב"כ וכולל ראש אגף ביטחון, מנהלי מחוזות, מנהלי מרחבים ורכזי מודיעין ארגוניים הפרוסים בשטח, לצד חטיבות ייעודיות לטכנולוגיה, דסק מודיעין, מהימנות תעסוקתית, פוליגרף, תשאול, חקירות, בילוש והדרכה. "המטרה המרכזית היא יצירת הרתעה", קובע מלך, וממשיל את פעילות המודיעין האזרחי לשלט המתריע על מצלמת מהירות בכביש מהיר.

הפגיעות של ענף הבנייה

כיום עובדת החברה עם עשרות חברות מהגדולות במשק, בהן הבנקים המובילים וחברות בתחומי הפלסטיק, החקלאות, התובלה, הבנייה והברזל, ההתאחדות לכדורגל וקופת חולים כללית. "הסקטור הפגיע ביותר הוא ענף הבנייה", מחדד יניר. "הפגיעות שלו נובעת מכך שחברות הבנייה הגדולות מעסיקות קבלני משנה קטנים בעלי משאית בודדת או טרקטור אחד. קבלנים אלו פגיעים במיוחד לסחיטת פרוטקשן, ומאחר שאינם יכולים לממן שירותי ביטחון עצמאיים, המעטפת שמעניקה ‘אביר’ לחברת האם מגינה גם עליהם. במאבק זה, "אביר" פועלת ככוח משלים למשטרת ישראל, תוך שיתוף פעולה מלא עם התחנות, המרחבים והיחידות המרכזיות (ימ"רים), והעברת ראיות מוצקות המאפשרות הגשת כתבי אישום".

השילוב בין היכרות עמוקה עם אופן פעולת המשטרה ודרכי עבודתה, לבין הבנה מעשית של דפוסי הפשיעה הפוגעים במשק הישראלי, מאפשר ל’אביר’ לגשר בין העולם העסקי לעולם האכיפה, למקד את הטיפול בעבירות ולהביא לקידומן גם במקרים שבהם, ללא המעורבות המקצועית של החברה, היה קיים קושי ממשי להפוך את המידע הקיים לתשתית אפקטיבית לפעולה משטרתית.

במרוצת השנים חשפה "אביר מודיעין וביטחון" אין ספור מקרי פשיעה בחברות וארגונים, אשר חלקם הגיעו לכלי התקשורת. בין המקרים הבולטים שנחשפו ופורסמו, ניתן למנות חוליה של שישה עובדי ניקיון בחברת אוטובוסים גדולה אשר הגיעו מדי לילה ושאבו כ-50 ליטרים של סולר מכל אוטובוס, מה שהצטבר לגניבה של 1,000 עד 1,500 ליטרים ביום בשווי מוערך של כ-7,000 עד 9,000 שקלים מדי לילה (נזק מצטבר של כ-180,000 שקל בחודש בהערכה גסה). במקרה אחר, בחברת גלידה גדולה, פיתחו שני נהגים, מתווך ושלושה מפיצים, רשת הפצה פיראטית עצמאית שגנבה גלידות מדי בוקר. בפועל, הרשת מכרה בשוק את הגלידות שגנבו מהחברה, ויצרה נזק כפול: גם גניבה ישירה של סחורה וגם פגיעה בהכנסות, משום שלקוחות שהיו לקוחות החברה עברו לרכוש את המוצרים מהערוץ הפיראטי.

"במקרה בולט נוסף חשפנו קצין רכב של חברה מסחרית, שקיבל אישור למכור את רכבי הצי הישנים, נהג למכור את הרכבים לקונים פרטיים בסכום של 150,000 שקלים, לדווח לחברה על מכירה בסך 110,000 שקלים בלבד, ולשלשל לכיסו את הפרש 40,000 השקלים. בשיטה זו הצליח לגנוב כ-3.5 מיליון שקלים", מתאר מלך.

אתם בעצם מחליפים את המשטרה?

"ראשית, יש לציין שהמשטרה עושה עבודה מעולה בהתאם לכוח האדם המוגבל שלה. עם זאת, מפקד תחנת משטרה העסוק במקרי רצח, אונס, שוד ואלימות נוער, אינו פנוי לטפל בגניבת משטחי קוסמטיקה או מוצרי חלב, כך שהצורך בגוף מקצועי שיחשוף הונאות כאלו נובע מהעובדה הפשוטה שלמשטרה אין פנאי לעסוק בגניבות מסחריות".

הקמת את החברה לפני 30 שנה. מה מניע אותך כמנכ"ל ובעלי החברה?

"שמתי לי ליעד להגן על המגזר העסקי בישראל. החברות הגדולות והבינוניות הן אלו שמניעות את הכלכלה, משלמות משכורות ומעבירות מיסים לקופת המדינה - מיסים שמהם ממומנים המשטרה, הצבא ושירותי הציבור. כלומר, פגיעה בחברות אלו היא פגיעה ישירה בחוסנה הלאומי של ישראל. כך שאני רואה את תפקידה של החברה שלי לשמש להן מגן".

כיזם וכמנהל, יניר מלך מוביל את הארגון יחד עם אשתו, בודקת פוליגרף המנהלת את מחלקת המהימנות בחברה מזה כ-25 שנים, כאשר המשפחה כולה מתגוררת בצפון הארץ. למרות ההתפתחות הטכנולוגית המהירה הכוללת שימוש ברחפנים ובבינה מלאכותית, הוא מאמין אדוק שלצד השימוש באמצעים טכנולוגים מתקדמים יש לדבוק בשיטת ה"יומינט" (מודיעין אנושי) ובקשר ישיר עם אנשים.