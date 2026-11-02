חודש נובמבר מוריד את מחירי עלי אקספרס ובחלק מהמותגים הסיניים המוכרים, המחירים נחתכים לחצי ואפילו לשליש מחיר מהארץ.
את המחיר תורידו באמצעות קופונים, אל תקנו בלעדיהם. אם אתם חברי מועדון ELITE של האתר תקבלו עוד 5% הנחה. כיוון שספקים ישראלים החלו למכור באתר יש גם מוצרים עם משלוח מהיר. האתר גם החיל מדיניות מקלה על החזרות שכעת מתאפשרות מבית הלקוח.
ממה כדאי להיזהר? מתמונות מטעות של מוצרים שמציגות אותם בגודל מרשים יותר, בצבעים שונים ובאיכות גבוהה מהאיכות האמיתית שלהם. לכן אם זה לא מותג מוכר: קראו ביקורות. מסקווישי זולים מדי שעלולים להיות לא בטיחותיים, ממוצרים שכתוב לגביהם "זארה" בשורת החיפוש כשאין קשר בינם לבין הרשת, מבגדים, נעליים, כלים לבית וצעצועים באיכות נמוכה (שוב מומלץ לקרוא ביקורות) ומקנייה בה חרגתם מ-75 דולר כי עליה תשלמו מע"מ.
שימו לב שלפעמים קופונים אוזלים, לכן מומלץ לחכות שמעדכנים אותם ולא לקנות ללא קופון אם כי יש סכנה שהפריט עצמו יאזל במלאי.
מה כדאי לקנות? מצלמות, מדי חום, תאורה חכמה, אוזניות ורמקולים של מותגי אלקטרוניקה סיניים. מוצרי שיאומי של היבואן הישראלי המילטון שהחל למכור באתר וגם: צעצועים, כלים לבית, מוצרי יצירה, פריטים לימי הולדת, בגדים, נעליים, ותכשיטים כולל פריטים בעיצוב אישי.
אם תשקיעו בקריאת המלצות תוכלו למצוא בעליאקספרס מציאות מכל תחום, כולל כאלה שייראו כאילו שילמתם עליהם כסף רב ועלו גרושים. אפשר להצטרף גם לקבוצות בוואטסאפ, טלגרם ופייסבוק שממליצות על ציוד טיולים ויצירה שאפשר לקנות בעלי אקספרס, אמאזון ו-Temu. וזה כמובן הזמן הטוב ביותר להצטייד בכבלים ומטענים מסין, רק שימו לב לאורך הכבל (שלא תיפלו על כבל קצר מדי), ליצרן (שיהיה מוכר) ולמתח.
בסין הרבה יותר זול
הנה דוגמאות לפערי מחיר בין עלי לישראל. בקבוצת Alibuy בטלגרם ובפייסבוק ממליצים על אופניים חשמליים ג'אגר דורף 26 אינץ' שנמכרים בעלי אקספרס ב-3,558 שקל בלבד עם קופון SUPERIL2, כולל מס ומשלוח עד הבית, מספק ישראלי. עם מועדון ELITE המחיר יורד ל-3,233.81 שקל. בארץ הדגם הזה נמכר ב-6,400-5,999 שקל.
אוזניות קשת inspire xh1 sound by bose עם ביטול רעשים, נמכרות בעלי אקספרס ב-62.83 דולר, כ-196 שקל. הזינו קופונים של קבוצת "כזה אני רוצה i need it" כדי להוריד כך את המחיר: ILAE103 פלוס Ineedit20. בארץ מחירן: 699 שקל, פי 3.5.
דגם האוזניות האלחוטיות inspire xp1 truewireless בשיתוף Bose נמכר ב-54.35 דולר ובהזנת הקופונים ALIBUY24 ובנוסף ILAFF16 תשלמו כ-172 שקל בלבד ומשלוח חינם. בארץ הדגם נמכר ב-519 שקל.
שואב אבק נייד ונטען לניקוי רכב כולל פינות צרות של בזוס, Baseus A5 16000Pa, במשקל 710 גרם, נמכר בסייל ב-59.07 דולר. בקבוצת "רעות תקני לי" ממליצים להשתמש בקופון חנות ILNOV002 שיוריד 10 דולר מהמחיר וקופון REUTN03 שיוריד עוד 10 דולר מהמחיר סך הכל 39.07 דולר כ 123 שקל. המחיר בארץ? החל מ-299-289 שקל, יותר מפי 2.
רמקול אלחוטי Soundcore boom 3i של Anker. נמכר בעלי ב-55.98 דולר. הזינו קופון ALIBUYD5100 ובנוסף IL04 והמחיר הסופי יהיה כ-176 שקל. המשלוח חינם. המחיר בארץ? 369 שקל יותר מפי 2.
ערכת שתי מצלמות אבטחה חוץ BASEUS security S1 PRO OUTDOOR 3k 16GB עם טעינה סולארית ואפשרות הרחבת נפח לעד 16T, נמכרת בארץ ב-1,199 שקל ובמבצע בעלי אקספרס ב-248.78 דולר, 778.68 שקל. עם קופונים NOV1149 פלוס ILAFFN06 המחיר יורד ל-71.51 דולר, 223 שקל בלבד.
ובערוץ הטלגרם דילים שווים מאמזון מצאנו המלצה על סיר טיגון אוויר לבן של Xiaomi Essential בנפח 6 ליטר, דגם MAF13 ממוכר ישראלי שעם קוד הקופון IL05 או ZUZU16 או ILAFF16 מחירו יורד ל-232 שקל. בארץ: 289-329 שקל.
מטען שולחני עם מסך 100W GaN של UGREEN עם תצוגה חכמה, 3 יציאות USB-C ויציאת USB-A, מטעין גם לפטופים מתחמם פחות, 111 שקל עם קופון: NOVUG04 פלוס Ineedit08. בארץ: כ-300 שקל.
בתחום סוללות הגיבוי יש מבחר ענק באתר, כשלא תמיד מדובר בפריט שנמכר בארץ. למשל סוללת גיבוי UGREEN 55W עם כבל TYPE-C מובנה מתומחרת ב-25 דולר. הוסיפו קופונים: ALIBUY011 ובנוסף: ILAFF05 והיא תעלה כ- 79 שקל בלבד ומשלוח חינם.