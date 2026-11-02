את המחיר תורידו באמצעות קופונים, אל תקנו בלעדיהם. אם אתם חברי מועדון ELITE של האתר תקבלו עוד 5% הנחה. כיוון שספקים ישראלים החלו למכור באתר יש גם מוצרים עם משלוח מהיר. האתר גם החיל מדיניות מקלה על החזרות שכעת מתאפשרות מבית הלקוח.

את המחיר תורידו באמצעות קופונים, אל תקנו בלעדיהם. אם אתם חברי מועדון ELITE של האתר תקבלו עוד 5% הנחה. כיוון שספקים ישראלים החלו למכור באתר יש גם מוצרים עם משלוח מהיר. האתר גם החיל מדיניות מקלה על החזרות שכעת מתאפשרות מבית הלקוח.

את המחיר תורידו באמצעות קופונים, אל תקנו בלעדיהם. אם אתם חברי מועדון ELITE של האתר תקבלו עוד 5% הנחה. כיוון שספקים ישראלים החלו למכור באתר יש גם מוצרים עם משלוח מהיר. האתר גם החיל מדיניות מקלה על החזרות שכעת מתאפשרות מבית הלקוח.