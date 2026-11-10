מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה באוקטובר ב-0.4%, כך פרסמה היום (שלישי) הלשכה האמריקנית לסטטיסטיקה. הנתון גבוה מתחזית הכלכלנים לעלייה של 0.3%, אם כי הוא מתון יותר מהזינוק של 0.6% בספטמבר. מדד הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-0.3%, לעומת תחזית של 0.2%. זה החודש השלישי ברציפות שבו מדד הליבה עולה ב-0.3%.
החודש לא פורסם שיעור האינפלציה השנתי, משום שבאוקטובר 2025 לא נאספו נתוני מחירים בגלל השבתת הממשל האמריקני. בבנק אוף אמריקה העריכו לפני הפרסום כי האינפלציה השנתית עומדת על כ-3.8%, ואינפלציית הליבה על כ-2.7%, הרבה מעל יעד של 2% של הפדרל ריזרב. בספטמבר עמדה האינפלציה השנתית על 3.7%.
סעיף הדיור עלה ב-0.3% והיה אחראי ליותר משליש מהעלייה במדד. מחירי המזון עלו ב-0.5%, אחרי שנותרו ללא שינוי בספטמבר, ומחירי הבשר עלו ב-0.9%. מדד האנרגיה עלה ב-0.7%, אחרי זינוק של 5.2% בחודש הקודם, ומחירי הבנזין עלו ב-1% אחרי קפיצה של 9.1% בספטמבר. בעלייה נרשמו גם סעיפי הפנאי (0.8%), ביטוח הרכב (0.7%) ושירותי בתי החולים (0.8%), בעוד שמחירי המכוניות המשומשות ירדו ב-1.2%.
הנתונים מחזקים את ההערכות שהפד יעלה את הריבית בהחלטה הבאה שלו בדצמבר. הבנק המרכזי השאיר את הריבית ללא שינוי בישיבת אוקטובר, אך גורמים בו מזהירים שהאינפלציה, שהואצה בעקבות המכסים של הנשיא טראמפ והמלחמה באיראן, מתגלה כעיקשת מהצפוי. חבר מועצת הנגידים כריסטופר וולר אמר היום, שעות לפני הפרסום, כי יתמוך בהעלאה של 0.25% בדצמבר גם אם האינפלציה תתמתן. לדבריו, אם מדד הליבה יעלה ב-0.3% או יותר, "ייתכן שיידרש צעד חזק יותר", ויש לשקול העלאה של 0.5%. "העלאה של 0.25% בלבד תסכן את האמינות שלנו, וזה סיכון שאני לא להוט לקחת", אמר.
נשיא הפד של שיקגו, אוסטן גולסבי, אמר אתמול כי "הבעיה הגדולה היא כולה בצד האינפלציה", וכי בכל מקום שואלים אותו על יוקר המחיה. עוד לפני הפרסום עלו התשואות על אגרות החוב של ממשלת ארה"ב: התשואה לשנתיים, הרגישה ביותר לציפיות לריבית, עלתה ל-4.62%, והתשואה לעשר שנים ל-4.89%. החלטת הריבית הבאה של הפד צפויה ב-8 וב-9 בדצמבר.