מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה באוקטובר ב-0.4%, כך פרסמה היום (שלישי) הלשכה האמריקנית לסטטיסטיקה. הנתון גבוה מתחזית הכלכלנים לעלייה של 0.3%, אם כי הוא מתון יותר מהזינוק של 0.6% בספטמבר. מדד הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-0.3%, לעומת תחזית של 0.2%. זה החודש השלישי ברציפות שבו מדד הליבה עולה ב-0.3%.

מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה באוקטובר ב-0.4%, כך פרסמה היום (שלישי) הלשכה האמריקנית לסטטיסטיקה. הנתון גבוה מתחזית הכלכלנים לעלייה של 0.3%, אם כי הוא מתון יותר מהזינוק של 0.6% בספטמבר. מדד הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-0.3%, לעומת תחזית של 0.2%. זה החודש השלישי ברציפות שבו מדד הליבה עולה ב-0.3%.

מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה באוקטובר ב-0.4%, כך פרסמה היום (שלישי) הלשכה האמריקנית לסטטיסטיקה. הנתון גבוה מתחזית הכלכלנים לעלייה של 0.3%, אם כי הוא מתון יותר מהזינוק של 0.6% בספטמבר. מדד הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-0.3%, לעומת תחזית של 0.2%. זה החודש השלישי ברציפות שבו מדד הליבה עולה ב-0.3%.

החודש לא פורסם שיעור האינפלציה השנתי, משום שבאוקטובר 2025 לא נאספו נתוני מחירים בגלל השבתת הממשל האמריקני. בבנק אוף אמריקה העריכו לפני הפרסום כי האינפלציה השנתית עומדת על כ-3.8%, ואינפלציית הליבה על כ-2.7%, הרבה מעל יעד של 2% של הפדרל ריזרב. בספטמבר עמדה האינפלציה השנתית על 3.7%.

החודש לא פורסם שיעור האינפלציה השנתי, משום שבאוקטובר 2025 לא נאספו נתוני מחירים בגלל השבתת הממשל האמריקני. בבנק אוף אמריקה העריכו לפני הפרסום כי האינפלציה השנתית עומדת על כ-3.8%, ואינפלציית הליבה על כ-2.7%, הרבה מעל יעד של 2% של הפדרל ריזרב. בספטמבר עמדה האינפלציה השנתית על 3.7%.

החודש לא פורסם שיעור האינפלציה השנתי, משום שבאוקטובר 2025 לא נאספו נתוני מחירים בגלל השבתת הממשל האמריקני. בבנק אוף אמריקה העריכו לפני הפרסום כי האינפלציה השנתית עומדת על כ-3.8%, ואינפלציית הליבה על כ-2.7%, הרבה מעל יעד של 2% של הפדרל ריזרב. בספטמבר עמדה האינפלציה השנתית על 3.7%.