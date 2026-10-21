בבנק דיסקונט נדהמו מהיקף העניין שעוררה מכירת כאל מהרגע שהעסקה עם ג'ורג' חורש והראל נפלה. "לא ציפינו לגל כזה", הודו בבנק אתמול לנוכח שטף המתעניינים הגדול יחסית. לכלכליסט נודע על שני גורמים נוספים שבוחנים את הרכישה: אסף רפפורט ומייסדי וויז האחרים, שכלכליסט חשף שהם מתקרבים לקבל את זיכיון מקדונלד'ס בישראל,מאמר קניות וקבוצת ביטוח ישיר של מוקי ודורון שנידמן.

גורמים מטעמם של שני הגופים שוחחו עם נציגים בכירים של דיסקונט הקשורים למכירה ובדקו את האפשרויות לרכישה, לצד בקשה לקבל חומר על החברה. מצד מייסדי וויז, סביר להניח כי יבדקו אפשרות להצטרף לגוף גדול בעסקה, שהוא יהיה זה שיעבור את בדיקות בנק ישראל.

גלריה אסף רפפורט ( צילום: עומר הכהן )

הבנק לא מקיים פגישות עם רוכשים חדשים עד לסיום המועד הסופי להשלמת העסקה עם ג'ורג' חורש והראל. כאל היתה אמורה להימכר לשניים תמורת 4-3.75 מיליארד שקל, אבל רשות התחרות עצרה את העסקה כשהתנתה את מתן האישור במכירת החזקותיו של חורש בסופר־פארם, המתחרה של רשת בתי המרקחת של שופרסל. לשופרסל מועדון לקוחות שמנפיק כרטיסי אשראי בכאל.

חורש לא מוותר

אתמול נחשף בכלכליסט כי דלק רכב של גיל אגמו בוחנת גם היא את הרכישה של כאל, כשמדובר ב־55%-50% ממניות החברה. גם קרן סנטרברידג' צפויה להגיש הצעה, וייתכן שגם צבי ברק וחברת איילון. מתעניין נוסף הוא בנק ירושלים, שבשליטת משפחת שובל.

קרן גלטין רוצה גם היא את העסקה. גלטין, שהחזיקה בעבר בשליטה בפניקס יחד עם קרן סנטרברידג', קיימה מגעים עם חורש והראל, אבל לכלכליסט נודע כי נציגיה נפגשו לאחרונה עם גיל אגמון, ויש אפשרות מעשית כי יגישו הצעה משותפת בגובה של כ־3.4 מיליארד שקל. צעידה משותפת של אגמון וגלטין הופכת אותם למובילים במרוץ עוד לפני שהוא החל. דלק רכב אישרה אתמול את חשיפת כלכליסט על רצונה לרכוש.

בינתיים, חורש לא מוותר על העסקה ומוכן לרדת בה להחזקות מיעוט לצד גורם זר או ישראלי שייטול את ההובלה והשליטה, יחד עם הראל, שגם ככה מצויה במיעוט, ובלבד שיצליח לרכוש. חורש והראל גם מחויבים בקנס של 187 מיליון שקל אם העסקה עמם לא תצא לפועל, ומהבחינה הזו יש להם יתרון מסוים בגמישות לגבי המחיר מול האחרים.

איש העסקים ג'ורג' חורש ( צילום: אוראל כהן )

המועד האחרון לעמידה בתנאים המתלים עבור חורש והראל הוא 1 בנובמבר. דיסקונט לא מנהל מגעים עד אז, אבל כן נערך לקיום מכרז חדש. בבנק יש שני קולות: אחד שמצדד בסגירת עסקה מהירה עם חורש, וצד שני שחושב שיש לצאת למכרז מהיר ואולי לקבל מחיר טוב יותר ממשא ומתן עם גורם אחד, גם אם הוא מכיר את כאל ו"חרש" אותה בבדיקת נאותות.

השאלה שכן מרחפת באוויר היא מה גורם לעניין הרב עכשיו, כשרק לפני שנה וחצי–שנתיים, במכרז הקודם, חיפש הבנק בנרות מתמודדים? מה גורם למתעניינים להגיע אף שבשנה האחרונה חטפה כאל מכה אחר מכה, ובראשן המעבר של המועדון הגדול שלה, פליי קארד, לישראכרט המתחרה, מה שגרם להערכות כי חורש והראל יקבלו הנחה במחיר המקורי של העסקה. יש מספר כיוונים אפשריים. תחילה, ההבנה הסובייקטיבית שניתן לרכוש את החברה במחיר נמוך יותר מזה שחורש והראל חתמו עליו. זאת בשל עזיבת פליי קארד וסימן השאלה לגבי המועדון עם שופרסל. מניע נוסף הוא הטיימינג: המועד הקודם היה קרוב מדי ל־7 באוקטובר, ולמתמודדים זרים ולחלק מהישראלים היו סימני שאלה לגבי התאוששות המשק הישראלי מהמכה ומהמלחמות שבאו אחריה. וגם: התשתיות הטכנולוגיות של כאל, שנחשבות למתקדמות ביותר מבין שלוש חברות כרטיסי האשראי.