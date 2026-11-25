פלייסטיישן בסופר: מחסני השוק אילת ורשת ויקטורי החלו למכור קונסולת Sony PlayStation 5 Slim בסניפים.

מחסני השוק מוכרת את הדגם הדיגיטלי ב-1,990 שקל בסניף אילת הספן. ויקטורי מוכרת שני דגמים עם כונן או דיגיטלי ב-1,999 שקל למחזיקי כרטיס האשראי ויקטורי MAX ו-2,350 שקל לכלל הלקוחות, בסניפים נבחרים של רשת ויקטורי. המלאי לא ברור שכן ויקטורי פרסמה שיש מינימום יחידה אחת בסניף ולא ציינה באלו סניפים הקונסולה נמכרת אם כי נראה שנמכרה בין היתר בבת ים ואיילון.

גלריה פלייסטיישן בויקטורי ( צילום: מעמוד הפייסבוק של אייל רביד )





ויקטורי מסרה שהיא מוכרת את קונסולת PlayStation 5 Slim 1TB עם כונן דיסקים (דגם 2116-CFI) וכן את הדגם הדיגיטלי ללא כונן דיסקים בנפח 850GB, ביבוא מקביל, כולל אחריות לשנה על ידי דינמיקה.

כיוון שדגם הדיסקים (בלו ריי) יקר משמעותית בשוק מהדגם הדיגיטלי, התמחור הזהה הופך את ההוזלה על הדגם הדיגיטלי לפחות אטרקטיבית אבל עדיין משתלמת מאוד.

בשבועות האחרונים נרשם מחסור באספקת הקונסולה שהביקוש לה עלה בעקבות השקת המהדורה החדשה של משחק הפעולה וההרפתקאות GTA 6. גם מי שקונה בחנויות מארז פיזי של GTA 6 מקבל בקופסה קוד להורדה דיגיטלית בלבד ללא דיסק פיזי, כך שלצורך המשחק הספציפי הזה אין יתרון לרכישת קונסולה עם כונן דיסקים.

פלייסטיישן בויקטורי ( צילום: מעמוד הפייסבוק של אייל רביד )

עשרות אחוזי הוזלה

כמה הוזלה מחסני השוק וויקטורי מציעים לעומת השוק? הדגם עם כונן דיסקים (1TB Blu-ray Edition) נמכר לפי זאפ בהחל מ-3,249 שקל בחנויות פרטיות. ברשת אייבורי: 3,745 שקל ובאייבורי אילת - 3,173 שקל. כלומר ויקטורי זולה ב-25.9%-37.2% ו-1,395-823 שקל למי שאינו חבר מועדון. מי שחבר מועדון או קונה באילת במחסני השוק חוסך 37%-46.6% ו-1,746-1,174 שקל.

הדגם הדיגיטלי (ללא כונן דיסקים 825GB / 1TB Digital Edition) נמכר לפי זאפ בהחל מ-3,600 שקל לגרסת ה-1TB (ובגרסאות 825GB עם משחקים מצורפים המחירים סביב 3,699 שקל). מחירו ברשת אייבורי: 3,375 שקל. מדובר בחיסכון של 30%-40% ו-1,700-1,025 שקל. נזכיר שבאייבורי וברשתות אחרות מוכרים יבוא רשמי של ישפאר.

הדגם היקר והחזק ביותר של פלייסטיישן הוא בכלל פלייסטיישן פרו (PlayStation 5 Pro) עם נפח אחסון של 2TB וללא כונן דיסקים מובנה.

​המחיר שלו בישראל זינק דרמטית בעקבות העלאת מחירים עולמית של היצרנית סוני (באפריל 2026) ומחסור במלאי. מחיר המחירון הרשמי של דגם הפרו עמד על כ-3,299–3,465 שקל, אך כמעט בכל הרשתות הגדולות המלאי אזל לחלוטין.

​מחיר השוק בפועל היום זינק ל-5,895 שקל ובחבילה עם משחק FC 26 המחיר מגיע ל-6,749 שקל. באילת מחירו בזאפ מתחיל ב-3,999 שקל.