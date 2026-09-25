אי אפשר לעבור מה ששדרות עברה ולהישאר אותו דבר. אחרי שנים שבהן עיקר המאמץ הופנה להתמודדות עם אתגרי הביטחון, העיר השתנתה וגם סדרי העדיפויות השתנו. שדרות של היום מבקשת להפנות את המבט קדימה - אל צמיחה, פיתוח ואיכות חיים.

גלריה טקסט השקת קמפוס "רימון" שדרות ( צילום: בני פנחסוב )





מבחינת ראש העירייה אלון דוידי, התקומה לא מסתכמת בשיקום של מה שנפגע, אלא מדובר בהזדמנות לבנות ולבסס עיר גדולה יותר, חזקה יותר ומגוונת יותר, ובעיקר עיר שלא מגדירה את עצמה דרך האתגרים שאיתם התמודדה עד כה. "אם כבר נגזר עלינו לעבור את אחד האירועים הקשים בתולדות המדינה, חובתנו היא לוודא שמתוכו תצמח שדרות חזקה יותר מכפי שהייתה אי פעם", הוא אומר.

"עוסקים היום בעיקר בעתיד"

החזון הזה כבר מתורגם לשורה ארוכה של פרויקטים ומהלכים. אחד הבולטים הוא היכל התרבות ומרכז הקונגרסים חדש, שהקמתו צפויה להסתיים בתחילת 2027. עבור דוידי, מדובר בהרבה יותר ממבנה ציבור חדש. "אם יש פרויקט אחד שמסמל בעיניי את ההתקדמות של שדרות כמה צעדים קדימה, זהו היכל התרבות ומרכז הקונגרסים", הוא מציין. "לכאורה מדובר במתחם הופעות וכנסים חדש, אבל מבחינתנו הוא מסמל את הבחירה להשקיע לא רק במה שחייבים לבנות, אלא גם במה שכדאי לחלום עליו".

צילום: ראובן קפוצ'ינסקי

היכל התרבות ומרכז הקונגרסים מוקמים בהשקעה של כ-150 מיליון שקל, במבנה ממוגן, וצפויים להפוך למוקד תרבות אזורי שיארח הופעות, פסטיבלים, אירועים קהילתיים וטקסים עירוניים. "עיר חזקה לא נמדדת רק בכבישים, במבני ציבור או בשכונות חדשות, אלא גם ביכולתה לייצר תרבות, קהילה, שמחה וחוויות משותפות", מבהיר ראש העיר.

היכל התרבות הוא רק חלק קטן מתמונה רחבה בהרבה. "שדרות נמצאת כיום באחת מתקופות הפיתוח המשמעותיות בתולדותיה. אחרי שנים שבהן עסקנו בעיקר בהתמודדות עם אתגרי הביטחון, אנחנו עוסקים היום בעיקר בעתיד, שכולל שכונות חדשות, הסכם גג ומסלול ותמ"ל, שיאפשרו את הרחבת העיר באמצעות אלפי יחידות דיור חדשות, לצד מוסדות חינוך, שטחי ציבור, פארקים ותשתיות".

הדמיית היכל התרבות ( הדמיה: אדריכל דוד נופר )





במקביל הוא מספר על קידום הקמתו של הנמל היבשתי: מדובר בפרויקט לאומי בעל חשיבות אסטרטגית שצפוי להפוך את שדרות למוקד לוגיסטי ותעסוקתי משמעותי בדרום. הפרויקט ייצור מקומות עבודה איכותיים, ימשוך השקעות חדשות ויחזק את הכלכלה המקומית והאזורית".

הפיתוח לא מסתכם בבטון ובאספלט. לדבריו, לצד תנופת הבנייה, מושקעים משאבים רבים בחיזוק הקהילה, בפיתוח מנהיגות צעירה, במרכזי החוסן, בתרבות, בספורט, בשירותי הרווחה ובמערכת חינוך, שממשיכה להיות מקור לגאווה עירונית.

תפיסה חדשה של חוסן עירוני

השינוי, מבחינת דוידי, אינו רק פיזי, שכן המלחמה חידדה תפיסה חדשה של חוסן עירוני. "המלחמה חידדה עבורנו את ההבנה שכבר לא צריך לדבר על חוסן, אלא על עיר אנטי-שבירה. זו העיר שדרות ב-25 השנים האחרונות. זה מתחיל בתחושת ביטחון של ילד בבית הספר, בהורה שיודע שיש לו מערכת קהילתית תומכת, בבעל עסק שמאמין בעתידו הכלכלי, ובמשפחה שבוחרת להמשיך ולבנות כאן את חייה".

מתוך המשבר נולדו שותפויות חדשות עם הממשלה, הפילנתרופיה, המגזר העסקי, יהדות התפוצות וארגונים מקומיים ובינלאומיים. "האחריות שלנו הייתה לוודא שהמשאבים הללו לא יופנו רק לתיקון נזקי המלחמה, אלא גם ליצירת מנועי צמיחה ארוכי-טווח", אומר ראש העיר ומוסיף כי היעד לשנים הקרובות הוא לבסס את שדרות כמרכז לאומי ובינלאומי בתחומי החוסן, הבריאות והחדשנות, באמצעות האב החדשנות, מרכזי מחקר, חברות טכנולוגיה ושיתופי פעולה מגוונים.

"אני מאמין שהעשור הקרוב יהיה המשמעותי ביותר בתולדות שדרות. אני רואה עיר גדולה יותר, חזקה יותר ומגוונת יותר, שממשיכה לצמוח בקצב מהיר, מושכת משפחות צעירות, יוצרת אלפי מקומות עבודה ומבססת את עצמה כבירת החדשנות, הבריאות והחוסן של הנגב המערבי. אני רוצה שבעוד עשור, כשישאלו מה מסמלת שדרות, התשובה הראשונה כבר לא תהיה 'עיר מאותגרת ביטחונית', אלא העיר שהצליחה להפוך את המשבר הגדול בתולדותיה למנוע של צמיחה, חדשנות ואמונה בעתיד".

טקס ההכרזה על הפקולטה לטכנולוגיה של מכללת ספיר ( צילום: אורי גבאי )





תקווה שנבנית מעשייה

לקראת השנה החדשה, דוידי מבקש להעביר לתושבי שדרות ולציבור הישראלי מסר של תקווה: "ראש השנה הוא תמיד זמן לחשבון נפש, אבל עבור תושבי שדרות הוא גם תזכורת לכוח של קהילה. בשנים האחרונות ראינו את הרגעים הקשים ביותר שיכולה עיר לחוות, אבל ראינו גם את הרוח האנושית במלוא עוצמתה. ראינו תושבים שלא ויתרו, אנשי חינוך שהמשיכו להוביל, בעלי עסקים שבחרו לפתוח מחדש, מתנדבים שהגיעו מכל רחבי הארץ ואזרחי ישראל שחיבקו את שדרות ברגעיה הקשים ביותר.

"אני מבקש להודות לכל אחד ואחת מהם. השנה החדשה היא הזדמנות להמשיך לבחור בתקווה; לא תקווה נאיבית, אלא תקווה שנבנית מעשייה, מאחריות ומהאמונה שאנחנו מסוגלים לעצב את המציאות שלנו. אני מזמין את כל אזרחי ישראל להגיע לשדרות ולראות עיר שמסתכלת קדימה, שבונה, מחדשת, יוזמת ומאמינה בעתידה.