שנה חדשה - גל התייקרויות חדש? חברת פרונרי ישראל יצרנית גלידות נסטלה לא מתאפקת ומחכה ל-2027 וכבר הודיעה לקמעונאים על התייקרות בגלידות החל מ-1 בדצמבר של 1.4%-6.8%. גם ב-2025 ו-2024 העלתה מחירים בדצמבר בעד 9%, כשב-2024 העלתה מחירים גם במאי. גם המתחרה הגדולה, מגנום, העלתה מחירים לא פעם בשנים האלה כך שמי שרוצה לקנות שלגון לילד נאלץ לשלם יותר ויותר.
לפי פרונרי, היא מייקרת את מוצריה "בעקבות עלייה נמשכת במחירי התשומות, עלויות השילוח והגידול בעלויות הייצור". לפי החברה מדובר "בעדכון המחירון לקמעונאי של חלק ממוצרינו באופן מידתי, בשיעור ממוצע של 2.8% וכזה שמפצה באופן חלקי בלבד על ההתייקרויות".
סנדוויץ' אוריאו יתייקר ב-6%
ההתייקרות הגדולה ביותר שהחברה תשית על הקמעונאים ברשתות השיווק וחנויות הגלידה היא במותג אקסטרים: מאגדות אקסטרים יתייקרו ב-6.8%. פיינט אוריאו מילקה יתייקר ב-6.3%, סנדוויץ' אוריאו יתייקר ב-6% ומאגדת מצופים ב-5.6%.
עוד בהתייקרויות: סדרת הגלידות המשפחתיות לה קרמריה תתייקר ב-4.9%, סדרת שלגוני קראנץ' הפופולרית תתייקר ב-3.8%, סדרת שלגוני מילקה תתייקר ב-1.3%, מאגדת גומיגם יתייקר ב-2.3%, חמשושים יתייקרו ב-3.1% ומאגדת מיני קראנץ' תתייקר ב-3%.
שלגונים כבר נמכרים ב-16 שקל, מאגדות ב-30 שקל ומעלה
מחירי הגלידות עלו מאוד בשנים האחרונות וקשה למצוא ארטיק שאינו קרחון בפחות מ-10 שקלים. פיצוציות וחנויות גלידה מוכרות שלגונים ב-18-11 שקל.
ברשתות השיווק אפשר למצוא מבצעים כמו 9 יחידות קראנץ' ב-30 שקל ברמי לוי ובחנויות גלידה, כשבפיצוציות ובאטרקציות לילדים המחיר מגיע ל-18-16 שקל. סנדוויץ' אוריאו נמכר במחסני השוק ב-9.90 שקלים וב-yellow ב-16 שקל. אחרי ההתייקרות המחיר של חטיף הגלידה הזה יזנק בחצי שקל-שקל לפחות.
מחירים טובים אפשר למצוא לפעמים במגזר החרדי: שלגון גומיגם נמכר ברשתות במגזר ב-4.90 שקלים ובמגזר הכללי מ-8 שקלים עד 14 שקל.
גלידות משפחתיות מומלץ לקנות רק במבצעים. למשל לה קרמריה 1.4 ליטר נמכרת ב-29-22 שקל ללא מבצע ובמבצע: פחות מ-20 שקל.
גם מאגדות שאמורות להוות מארז חיסכון, שוברות כיום את הכיס: מאגדת 5 מיני קראנץ' אלפחורס נמכרת ברשתות השיווק ב-37-30 שקל. ומדובר בשלגון מיני ולא בשלגון בגודל מלא. מי שחייב לקנות, עדיף שירכוש במבצעים: ברשת מחסני השוק הפריט נמכר במבצע: 14.90 שקל.