שנה חדשה - גל התייקרויות חדש? חברת פרונרי ישראל יצרנית גלידות נסטלה לא מתאפקת ומחכה ל-2027 וכבר הודיעה לקמעונאים על התייקרות בגלידות החל מ-1 בדצמבר של 1.4%-6.8%. גם ב-2025 ו-2024 העלתה מחירים בדצמבר בעד 9%, כשב-2024 העלתה מחירים גם במאי. גם המתחרה הגדולה, מגנום, העלתה מחירים לא פעם בשנים האלה כך שמי שרוצה לקנות שלגון לילד נאלץ לשלם יותר ויותר.