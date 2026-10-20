עיריית ירושלים בולמת את תוכנית הבנייה הענקית במתחם האימונים של בית"ר ירושלים בית וגן. רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקדמת את התוכנית, שנקראת "עמק ציון" וחולשת על שטח של 194 דונם, ובין היתר תאפשר בניית 1,650 דירות בארבעה מגדלים של 50 קומות, ומגדל נוסף שבו 40 קומות. על כ-30 דונם משטח התוכנית יש כיום שלושה מגרשי כדורגל שמשמשים לאימונים את כל מחלקות בית"ר ירושלים ומשרתות אלפי שחקנים.
התוכנית של רמ"י מותירה רק שני מגרשי כדורגל לבית"ר, וממקמת אותם במרחק חצי קילומטר זה מזה, כאשר אחד מהם יבנה על גג מרכז מסחרי ולא יהיה תקני למשחקים. לעמדת העירייה, אגודת כדורגל בסדר הגודל של בית"ר לא יכולה לתפקד תחת פיצול כזה, משום שהוא ימנע עבודה רציפה של המאמנים, יחייב כפילות בציוד, ידרוש חדר כושר נפרד לכל מתחם וימנע פעילויות משותפות של הקבוצות השונות.
רמ"י מקדמת את התוכנית כבר זמן רב, בינואר השנה הוגשו מסמכים לבדיקה של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים. אף על פי כן רק ביום חמישי האחרון רמ"י הציגה לעירייה את הפתרון שלה למגרשים. בישיבה השתתפו אנשי מחלקת מינהל תכנון ותשתיות של העירייה, ונציגים ממחלקת הספורט. בעקבות הישיבה העירייה החליטה להתנגד לתוכנית ולמנוע את אישורה. היום הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים הייתה אמורה לדון בהפקדת התוכנית לקראת אישור סופי שלה, אולם לדרישת העירייה הדיון בוטל.
רמ"י מחפשת חלופות
בירושלים דורשים כי לפחות שני מגרשים יישארו מחוברים באופן שיספק מענה לצרכי האגודה, ובין היתר יאפשר הקמת חדר כושר וחדרי הלבשה. בגלל הטופוגרפיה ההררית בבירה קשה לאתר שטח גדול מספיק המתאים למועדון הכדורגל, אולם לדרישת העירייה רמ"י מחפשת פתרונות חלופיים. אחת ההצעות שנבחנות היא הארכת קירוי כביש 16 שעובר בסמוך לשטח התוכנית, באופן שיאפשר להשתמש באזור כמשטח להקמת מגרש. פתרון נוסף שנבחן גם בעבר הוא איתור עתודת קרקע מתאימה באזור אחר.
שטח התוכנית כולה הוא כאמור 194 דונם שמשתרעים דרומית לבית החולים שערי צדק ורחוב שחראי, צפונית לדרך בגין, מערבית לרחוב שמואל הנס בייט וכביש 16, מזרחית למוסדות מכון לב ושלווה. הבעלות על המגרשים במתחם הענק מתחלקת בין אנשים פרטיים, חברות, ומוסדות המדינה בהם רמ"י, קרן קיימת לישראל (קק"ל) ורשות הפיתוח. השטחים הסחירים בתוכנית כוללים כאמור חמישה מגדלי מגורים, כ-100 אלף מטר רבוע לתעסוקה, ו-13 אלף מ"ר של מסחר.
התוכנית חיונית לירושלים כי היא מחברת בין שכונות, סמוכה לשני קווי הרכבת הקלה וכוללת 19 דונם שהמדינה מתכננת להקצות להרחבת בית החולים שערי צדק - תוכנית שתמומש בעזרת 200 מיליון הדולר שתרם במאי השנה מייסד וואטסאפ יאן קום. בנוסף, התוכנית תאפשר להרחיב את מתחם ארגון שלווה שמקדם שילוב של אנשים עם מוגבלויות. ההרחבה תאפשר להקים מרכז חירום לאומי לשיקום פצועים שיפעל בסינרגיה עם בית החולים שערי צדק.
משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, מסר לכלכליסט: "פיתוח ירושלים מבורך וחשוב, אך לעולם לא ייעשה על חשבון מתחם אימונים המשמש לפעילות ילדים ונוער מכל העיר, ועלול לפגוע בעתידה של אגודת ספורט מפוארת וסמל ירושלמי כמו בית"ר ירושלים. לא ניתן יד לפגיעה באלפי ילדים, בני נוער וספורטאים. אנו קוראים לרמ"י להציג חלופה ראויה ופתרון מקצועי ואמיתי למגרשי האימונים, שיבטיח את המשך פעילותה של האגודה".
מרמ"י נמסר: "תוכנית עמק ציון המקודמת בצוותא עם עיריית ירושלים מהווה חלק מהותי מרובע החדשנות. היא מציעה פיתוח עירוני לצד מענה לצרכים כלל עירוניים ובתוכם הרחבת בית החולים שערי צדק והרחבת מרכז שלווה. רמ"י והעירייה משתפות פעולה לאיתור אתרים חלופיים למגרשי בית"ר".
שנים של מאבק משפטי
מגרשי האימונים של בית״ר בבית וגן היו במשך שנים מוקד למאבק משפטי ועסקי, על רקע האפשרות להסב אותם לבנייה למגורים ולגרוף מאות מיליוני שקלים. ב-1999 בית"ר נקלעה למצוקה כספית ומכרה את זכויותיה במגרשים לחברת נאות בית וגן תמורת 6.5 מיליון דולר, שבאותה עת היו שווים כ-27 מיליון שקל. בעלי המניות אז היו מאיר פניג'ל, האחים מאיר לוי וששון לוי, וששון שם טוב. ב-2005 ארקדי גאידמק שהיה אז בעלי בית"ר, ניסה לרכוש גם את מתחם האימונים אך העסקה נפלה בגלל התנגדות מנהל מקרקעי ישראל לבנייה.
במשך שנים רמ״י התנגדה להעברת הזכויות על המגרשים לנאות בית וגן, אך ב-2019 הושג הסדר שאפשר את הסדרת החכירה בכפוף לתשלומים לרשות. בית"ר בבעלות משה חוגג המשיכה להתאמן במתחם. בהמשך התנהל מאבק עסקי על רכישת נאות בית וגן. בינואר 2022 הדס קפיטל, שבשליטת הלל זוריבין ואשר סבג, רכשה את נאות בית וגן על פי פרסומים בתקשורת תמורת כ-120 מיליון שקל.