עיריית ירושלים בולמת את תוכנית הבנייה הענקית במתחם האימונים של בית"ר ירושלים ‏בית וגן. רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקדמת את התוכנית, שנקראת "עמק ציון" וחולשת על ‏שטח של 194 דונם, ובין היתר תאפשר בניית 1,650 דירות בארבעה מגדלים של 50 קומות, ‏ומגדל נוסף שבו 40 קומות. על כ-30 דונם משטח התוכנית יש כיום שלושה מגרשי כדורגל ‏שמשמשים לאימונים את כל מחלקות בית"ר ירושלים ומשרתות אלפי שחקנים. ‏

התוכנית של רמ"י מותירה רק שני מגרשי כדורגל לבית"ר, וממקמת אותם במרחק חצי ‏קילומטר זה מזה, כאשר אחד מהם יבנה על גג מרכז מסחרי ולא יהיה תקני למשחקים. ‏לעמדת העירייה, אגודת כדורגל בסדר הגודל של בית"ר לא יכולה לתפקד תחת פיצול כזה, ‏משום שהוא ימנע עבודה רציפה של המאמנים, יחייב כפילות בציוד, ידרוש חדר כושר נפרד ‏לכל מתחם וימנע פעילויות משותפות של הקבוצות השונות.‏

מתחם בית וגן ( צילום: אלכס קולומויסקי )

רמ"י מקדמת את התוכנית כבר זמן רב, בינואר השנה הוגשו מסמכים לבדיקה של הוועדה ‏המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים. אף על פי כן רק ביום חמישי האחרון רמ"י הציגה לעירייה ‏את הפתרון שלה למגרשים. בישיבה השתתפו אנשי מחלקת מינהל תכנון ותשתיות של ‏העירייה, ונציגים ממחלקת הספורט. בעקבות הישיבה העירייה החליטה להתנגד לתוכנית ‏ולמנוע את אישורה. היום הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים הייתה אמורה לדון ‏בהפקדת התוכנית לקראת אישור סופי שלה, אולם לדרישת העירייה הדיון בוטל.‏

רמ"י מחפשת חלופות

בירושלים דורשים כי לפחות שני מגרשים יישארו מחוברים באופן שיספק מענה לצרכי ‏האגודה, ובין היתר יאפשר הקמת חדר כושר וחדרי הלבשה. בגלל הטופוגרפיה ההררית ‏בבירה קשה לאתר שטח גדול מספיק המתאים למועדון הכדורגל, אולם לדרישת העירייה רמ"י ‏מחפשת פתרונות חלופיים. אחת ההצעות שנבחנות היא הארכת קירוי כביש 16 שעובר ‏בסמוך לשטח התוכנית, באופן שיאפשר להשתמש באזור כמשטח להקמת מגרש. פתרון נוסף ‏שנבחן גם בעבר הוא איתור עתודת קרקע מתאימה באזור אחר.‏

שטח התוכנית כולה הוא כאמור 194 דונם שמשתרעים דרומית לבית החולים שערי צדק ‏ורחוב שחראי, צפונית לדרך בגין, מערבית לרחוב שמואל הנס בייט וכביש 16, מזרחית ‏למוסדות מכון לב ושלווה. הבעלות על המגרשים במתחם הענק מתחלקת בין אנשים פרטיים, ‏חברות, ומוסדות המדינה בהם רמ"י, קרן קיימת לישראל (קק"ל) ורשות הפיתוח. השטחים ‏הסחירים בתוכנית כוללים כאמור חמישה מגדלי מגורים, כ-100 אלף מטר רבוע לתעסוקה, ו-‏‏13 אלף מ"ר של מסחר. ‏

התוכנית חיונית לירושלים כי היא מחברת בין שכונות, סמוכה לשני קווי הרכבת הקלה וכוללת ‏‏19 דונם שהמדינה מתכננת להקצות להרחבת בית החולים שערי צדק - תוכנית שתמומש ‏בעזרת 200 מיליון הדולר שתרם במאי השנה מייסד וואטסאפ יאן קום. בנוסף, התוכנית ‏תאפשר להרחיב את מתחם ארגון שלווה שמקדם שילוב של אנשים עם מוגבלויות. ההרחבה ‏תאפשר להקים מרכז חירום לאומי לשיקום פצועים שיפעל בסינרגיה עם בית החולים שערי ‏צדק. ‏

משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, מסר לכלכליסט: "פיתוח ירושלים מבורך וחשוב, אך לעולם ‏לא ייעשה על חשבון מתחם אימונים המשמש לפעילות ילדים ונוער מכל העיר, ועלול לפגוע ‏בעתידה של אגודת ספורט מפוארת וסמל ירושלמי כמו בית"ר ירושלים. לא ניתן יד לפגיעה ‏באלפי ילדים, בני נוער וספורטאים. אנו קוראים לרמ"י להציג חלופה ראויה ופתרון מקצועי ‏ואמיתי למגרשי האימונים, שיבטיח את המשך פעילותה של האגודה".‏

מרמ"י נמסר: "תוכנית עמק ציון המקודמת בצוותא עם עיריית ירושלים מהווה חלק מהותי ‏מרובע החדשנות. היא מציעה פיתוח עירוני לצד מענה לצרכים כלל עירוניים ובתוכם הרחבת ‏בית החולים שערי צדק והרחבת מרכז שלווה. רמ"י והעירייה משתפות פעולה לאיתור אתרים ‏חלופיים למגרשי בית"ר".‏

שנים של מאבק משפטי

מגרשי האימונים של בית״ר בבית וגן היו במשך שנים מוקד למאבק משפטי ועסקי, על רקע ‏האפשרות להסב אותם לבנייה למגורים ולגרוף מאות מיליוני שקלים. ב-1999 בית"ר נקלעה ‏למצוקה כספית ומכרה את זכויותיה במגרשים לחברת נאות בית וגן תמורת 6.5 מיליון דולר, ‏שבאותה עת היו שווים כ-27 מיליון שקל. בעלי המניות אז היו מאיר פניג'ל, האחים מאיר לוי ‏וששון לוי, וששון שם טוב. ב-2005 ארקדי גאידמק שהיה אז בעלי בית"ר, ניסה לרכוש גם את ‏מתחם האימונים אך העסקה נפלה בגלל התנגדות מנהל מקרקעי ישראל לבנייה.‏