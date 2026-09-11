עבור הילה חייט, שמה של החברה שהקימה והיא מובילה, "תכלית פיננסים", הוא תמצית כרטיס הביקור הערכי שלה. "’תכלית’ היא החלק הרוחני, המשמעות; ו’פיננסים’ זה עולם החומר והמספרים", היא מסבירה, "אי אפשר לפעול ברוח ללא אחיזה בקרקע, והתרכזות בכסף בלבד היא מתכון לנפילה. המהות שלנו היא להראות שהחומר והרוח הם אחד".

הדרך שלה לצמרת התחילה בכלל בפקולטה למשפטים. "פניתי ללימודים מתוך שאיפה לעשות צדק", נזכרת חייט, "אך באקדמיה גיליתי שבעולם המשפטים צדק הוא לא תמיד אחד מהאלמנטים. שם כבר הבנתי שלא אהיה עורכת דין מן המניין, אלא אקח את הידע המשפטי שספגתי כדי להושיט יד באפיק אפקטיבי בהרבה. הכלים נשארו איתי, רק כיוון ההשפעה השתנה".

חייט חישבה מסלול מחדש ונכנסה לעולמות ההשקעות והנדל"ן, אך מהר מאוד זיהתה שמציאת הנכס היא רק נקודת הזינוק. "האתגר המורכב הוא פיצוח האסטרטגיה הפיננסית שמממנת אותו. לפני כ-15 שנים נכנסתי לעולם ייעוץ המשכנתאות והייתי מהחלוצות בשוק, כשעוד לא הבינו למה נדרש ליווי מקצועי מול הבנקים. את הניסיון בעסקאות מורכבות יצקתי כבסיס משמעותי ל’תכלית פיננסים’".

הילה חייט ( צילום: יאיר סגרון )





בוסים יש בשפע, מנהיגות היא זן נדיר

עקרונות המנהיגות של חייט מיושמים מול הצוות שלה, שאותו היא מגדירה כמשפחה מבחירה. "העיקרון הבסיסי במנהיגות הוא דוגמה אישית, בבחינת נאה דורש נאה מקיים", היא מציינת, "בשוק לא חסרים ‘בוסים’, אך מנהיגות דורשת אומץ להבין שאתה לא יודע הכל, ועליך לגשת לכל תפקיד בענווה. גם המנהל הבכיר ביותר יכול לטעות; החוכמה היא לקחת אחריות, ללמוד מהטעות ולצמוח ממנה, אם זה מול הצוות, הלקוחות או המשפחה".

החברה פועלת מתוך הבנה שמשפחה המתמודדת עם מועקה כלכלית מתקשה להתפנות לצמיחה ולהגשמה. חייט: "הלחץ הכלכלי משתק. השאיפה שלנו היא להחזיר למשפחות את השליטה והאוויר לנשימה, כדי שיוכלו לחיות חיים מכובדים. לחיות ברווחה ובשקט אלו לא מותרות, זו זכות אלמנטרית וכבוד יסודי שכל אדם זכאי להם, בטח בתקופות מורכבות".

מה מבדיל אתכם מחברות ייעוץ פיננסי אחרות?

"אנחנו לא חברת ייעוץ, אנחנו אופרציה ביצועית. חברות רבות ייתנו עצות יפות, אך ישאירו אתכם לבד מול הבירוקרטיה. אנחנו עושים את העבודה השחורה דרך תוכנית הדגל ‘מסודרים+’. פיתחנו מערכת סנכרון שבוחנת את התמונה המלאה של משק הבית: משכנתה, הלוואות, ביטוחים, פנסיות, חשבונות עו"ש וכל כלי פיננסי שקיים למשפחה. בשוק קיים כשל מובנה שנקרא ‘מלכודת הפיצול הפיננסי’ - כל איש מקצוע רואה רק חלקיק קטן מהעוגה הפיננסית השלמה. המודל שהבאנו הוא ‘כלכלה מסנכרנת’ – חיבור מוחלט של כל זירות הכסף שלכם למערכת הפעלה אחת, המנוהלת על ידי צוות מומחים בשש מחלקות שונות".

בין לקוחותיה של חייט נמנים אנשי עסקים, קצינים ומפורסמים מובילים, המנוהלים בדיסקרטיות מוחלטת. לצד זאת, המעטפת פותחה כמענה למעמד הביניים והגבוה כאחד: החל מהייטקיסטים ומנהלים שמרוויחים עשרות אלפים בחודש אך מוצאים עצמם בחנק תזרימי עמוק, ועד למשפחות שרוצות לשבור את הלופ ולהחזיר את השליטה לעו"ש.

"הניסיון מוכיח שרמת הכנסה גבוהה היא לא תעודת ביטוח מפני בורות כלכליים, וברגע שאין מערכת מנהלת - כולם עלולים למצוא עצמם באותו המלכוד. תוכנית ‘מסודרים+’ נולדה בדיוק כדי לייצר פתרונות מחוץ לקופסה בזכות יצירתיות פיננסית וניסיון רב בשטח".

כדוגמה, מציגה חייט זוג הייטקיסטים שהגיעו לייעוץ לאחר שנקלעו לקריסה תזרימית ושקלו למכור את ביתם. "האג’נדה שלי ברורה: בית קרקע לא מוכרים. קרקע היא משאב נדיר", מבהירה חייט, "לאחר מיפוי ההתחייבויות, הבאנו פתרון יצירתי: פיצול פנימי ובניית שתי יחידות דיור מניבות. גייסנו עבור הזוג אשראי לבנייה ותוך חודשים היחידות אוכלסו". עבורה, זה המשל המושלם לשיטה: "זה מוכיח את חוק הברזל שלנו: כשיש בלגן וכאוס, אי אפשר לראות את הפתרון. אבל ברגע שעושים סדר וממפים את הנתונים, מקבלים שליטה על המצב, ומתוך השליטה הזו נולדת היצירתיות לייצר פתרונות מנצחים".

ההון האנושי כנכס אסטרטגי

כשנשאלת חייט כיצד היא משמרת את ההון האנושי, היא מחזירה את הפוקוס לאינטגריטי: "התשתית של ארגון מצליח נשענת על תקשורת בגובה העיניים. ההון האנושי הוא הנכס האסטרטגי החשוב ביותר שלנו. בעידן שבו ה-AI משנה את חוקי המשחק, המרכיב האנושי הופך למבדל העיקרי. טכנולוגיה אינה תחליף לאמפתיה, חמלה והקשבה. לכן האחריות שלי כמנהיגה היא לייצר עבורם עוגן ומשפחה שכולנו בוחרים בה בכל יום מחדש.

"אני מגדירה את משפחת תכלית כ’שרשרת פנינים’- כולנו קשורים זה בזה, כל הדרגים ובכל התפקידים, והחוזק שלנו נמדד בחיבור שבין כולנו. מי שמצטרף אלינו מביא תודעת שליחות עמוקה. זה פשוט: האנשים שמובילים את הלקוחות לחוף מבטחים חייבים להיות אנשים שאוהבים אנשים".

חייט מבהירה כי פגישות האבחון רחוקות מלהיות טכניות בלבד. "המספרים הם רק כלי משני לעבודה המנטלית העמוקה. אנחנו בונים את התשתית המדויקת ביותר, אך היישום דורש את מחויבות הלקוח. הבהירות שאנחנו מייצרים בפגישה מדליקה את האור בחדר, ומתוך המודעות הזו נולדים הכוחות להתקדם. מודעות היא הצעד הראשון בכל תהליך של שינוי".

חסינות מנטלית בתנאי קיצון

מנהיגותה של הילה חייט עמדה למבחן בצמתי קיצון לאומיים, מהקורונה ועד שבעה באוקטובר. כמי שמובילה את החברה מתוך תפיסת עולם הוליסטית, היא פועלת מתוך משנה סדורה: מנהיג חייב לקחת אחריות מוחלטת על המציאות שלו ולסרב להתמסר לעמדת הקורבן. "כדי להישאר שפויה אני מחויבת ל’תחזוקה מנטלית’ גבוהה בעצמי. כדי להמשיך להוביל אחרים, אני מקפידה על עבודה תודעתית עמוקה ועקבית גם בהיבט האישי. זה המפתח לשחרור לחצים ולבהירות ניהולית.

"גם בקורונה וגם במלחמת חרבות ברזל העמדנו מערך מלא של פעילות מרחוק. עבדנו מסביב לשעון מתוך אחריות מלאה לתיקי הלקוחות, שלא נעצרו ליום אחד. ככל שהמלחמה נמשכה ואנשים נתקלו במציאות מורכבת, עבדנו מהר, ביעילות ובדיוק מקסימלי. התקופות האלו הן שיעור בהתמודדות עם מצבי קיצון, והגמישות שלנו הוכיחה את עצמה בשטח. כשקשה, לא מחפשים תירוצים - אלא לוחצים עוד יותר חזק על הגז".