יסמין קורן, מנכ"לית Aon ישראל, ברוקר הביטוח הבינלאומי מהמובילים בעולם, יודעת שצריך להתאים את השירות לרוח הזמן. מבחינתה, מה שנכון היה לפני שנים אינו רלוונטי כיום, גם ברמת הביטוח וגם ברמת הסיכונים לעסק, שלעתים אמור להיערך למשבר הבא גם בעתות של שקט לכאורה. "האתגר האמיתי הוא כשכל הסיכונים מתרחשים במקביל. אירוע ביטחוני יכול להפוך בתוך שעות למשבר תפעולי, פיננסי, משפטי ותדמיתי. לכן, ניהול סיכונים הפך לחלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית ונמצא היום בלב הדיונים של ההנהלה ומשפיע ישירות על המשכיות עסקית ועל יכולת הצמיחה של החברה", היא עונה כששואלים אותה על הבדלי הסיכון לעסק כיום אל מול הסיכונים לפני שלוש שנים.

האם קיים פער בין האופן שבו הנהלות תופסות סיכון לבין האופן שבו הוא נראה בפועל?

"בהחלט. הנזק המשמעותי ביותר נוצר דווקא כאשר הסיכונים מתרחשים במקביל. האתגר הגדול כיום הוא לזהות את ‘נקודות העיוורון’ - אותם אזורים שבהם הארגון אינו מבין שהוא חשוף. במקרים רבים, דווקא שם מתחילים המשברים הגדולים".

יסמין קורן ( צילום: קרן רפאלי )





ישראל נתפסת כיום כמדינה בסיכון גבוה יותר מבחינת מבטחים ומשקיעים בינלאומיים. האם אתם רואים שינוי ממשי בתמחור הסיכון?

"המציאות הביטחונית שינתה את האופן שבו שוקי הביטוח הגלובליים מסתכלים על ישראל. מבטחים בינלאומיים כבר לא מסתכלים רק על המדינה שבה החברה פועלת, אלא בעיקר על איכות ניהול הסיכונים שלה. התפקיד שלנו הוא לתרגם את המציאות הישראלית לשפה שהשווקים הבינלאומיים יודעים להבין באמצעות נתונים, אנליטיקה והצגה מקצועית של הסיכונים".

כיצד Aon ישראל מצליחה לגשר בין דרישות החברות המקומיות לבין הקשחת התנאים מצד מבטחי המשנה?

"אנחנו נהנים מיתרון משמעותי בכך שאנחנו חלק מהרשת הגלובלית של Aon, הפועלת ביותר מ-120 מדינות. אנחנו לא מביאים רק גישה לשווקי הביטוח, אלא גם ידע שנצבר מאלפי פרויקטים ברחבי העולם. השילוב בין ההיכרות העמוקה שלנו עם המציאות הישראלית לבין העוצמה הגלובלית מאפשר לנו לגבש פתרונות, שגם עונים על הצרכים של החברות בישראל וגם עומדים בסטנדרטים של שוק הביטוח הבינלאומי".

החוסן העסקי הפך למושג מפתח. אילו כלים חדשים מפעילה Aon בעקבות השינוי?

"פעם חוסן עסקי נמדד ביכולת להתאושש ממשבר. היום הוא נמדד ביכולת לזהות אותו לפני שהוא מתרחש, להיערך אליו מראש ולקבל החלטות מהירות כשהוא מתפתח. אנחנו משלבים אנליטיקה מתקדמת כדי לספק למנהלים תמונת מצב רחבה ומבוססת נתונים, כזו שמאפשרת להנהלה לראות את הסיכון בהקשר העסקי הרחב שלו. המטרה היא להפוך מידע להחלטות עסקיות טובות יותר - בזמן הנכון, ברמת הדיוק הנכונה ובאופן שמחזק את החוסן והצמיחה של הארגון".

ניהול סיכונים כאסטרטגיה

ליסמין קורן יש ניסיון של מעל שני עשורים בתחום הביטוח. לפני תפקידה הנוכחי שימשה כמשנה למנכ"ל ו-COO (Chief Commercial Officer) וכמנהלת מחלקת עסקים גדולים ופיתוח עסקי בחברת מגדל, שכלל ניהול צוותי תעשיה ופיתוח עסקי, תוכניות רב לאומיות וסיכונים מיוחדים תוך התקשרות עם מבטחי משנה גלובליים. היא בעלת תואר ראשון בהצטיינות יתרה בביטוח מהמכללה האקדמית נתניה.

"אנחנו רוצים להוביל שינוי תפיסתי בשוק הישראלי - משוק שרואה בביטוח מוצר תגובתי לשוק שמבין שניהול סיכונים הוא כלי ניהולי ואסטרטגי לצמיחה", היא מסבירה את בסיס המהפכה. "המטרה היא לעבור מתפיסה של רכישת ביטוח לתפיסה של ניהול סיכונים כחלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית. אנחנו ממשיכים להשקיע בתחומים הצומחים ביותר ולהביא לישראל את הידע, הקשרים והיכולות של הרשת הגלובלית שלנו. השאיפה שלנו היא להיות שותף אסטרטגי של הנהלות, הרבה לפני שהמשבר הראשון מגיע - ולסייע להן לעצב ארגונים חזקים, גמישים ותחרותיים יותר בעולם שבו אי-הוודאות הפכה לחלק קבוע מהמציאות העסקית".

היכן עובר היום הגבול בין חברת ביטוח, יועץ אסטרטגי וחברת דאטה?

"ביטוח הוא רק שכבה אחת בתוך מערך רחב יותר של ניהול סיכונים, קבלת החלטות והגנה על ערך עסקי. הלקוחות מצפים מאיתנו להבין את האסטרטגיה העסקית שלהם, את השווקים והגיאו-פוליטיקה. הערך האמיתי כבר לא נמצא רק בפוליסה, אלא ביכולת לחבר בין דאטה, מומחיות עסקית וניסיון גלובלי כדי לעזור למנהלים לקבל החלטות טובות יותר, לזהות מוקדם נקודות חולשה וליצור ארגון שמסוגל להתמודד עם אי-ודאות לאורך זמן".

אילו פתרונות נדרשים כיום לחברות טכנולוגיה?

"חברות טכנולוגיה פועלות כיום בסביבה מורכבת מאי פעם, שבה קצב הצמיחה, התלות בדאטה והחשיפה הגלובלית מייצרים פרופיל סיכון דינמי במיוחד. הן צריכות להגן על הקניין הרוחני שלהן, לעמוד בדרישות רגולציה, להתמודד עם סיכוני AI וסייבר, ולהמשיך לצמוח בשווקים בינלאומיים. לכן, גם פתרונות ניהול הסיכונים השתנו. כבר לא מדובר בפוליסה אחת, אלא במעטפת שלמה שמלווה את החברה לאורך כל מחזור החיים שלה".

כיצד סביבת הריבית משפיעה על ניהול הסיכונים?

"בתקופות של אי-ודאות יש נטייה טבעית לקצץ בהוצאות שנראות ‘לא דחופות’, אבל המציאות מלמדת שדווקא בתקופות כאלה אסור לוותר על השקעה בחוסן הארגוני. חברות שממשיכות להשקיע בניהול סיכונים ובמוכנות למשברים הן גם אלה שמתאוששות מהר יותר, שומרות על יציבות ומצליחות לנצל הזדמנויות כשהשווקים משתנים".

כיצד ה-AI משנה את עולם ניהול הסיכונים?

"ה-AI מייצר שכבת סיכון חדשה ובמקביל פותח יכולות ניהול, חיזוי ובקרה שלא היו זמינות בעבר. הוא יוצר איומים חדשים, אך גם מעניק לנו יכולות שלא היו קיימות בעבר: לנתח כמויות עצומות של מידע, לזהות מגמות מוקדם יותר ולשפר את איכות קבלת ההחלטות. בסוף, AI לא מחליף את שיקול הדעת האנושי. הוא מאפשר לו להיות טוב ומדויק יותר, בתנאי שהארגון יודע לשלב בין טכנולוגיה, ממשל נתונים, אתיקה וניסיון ניהולי".

הסיכונים שדורשים טיפול

קורן מצביעה על שלושה סיכונים שעדיין לא מקבלים את תשומת הלב הנכונה ועלולים להשפיע על כל עסק. "האחד, הוא התלות ההולכת וגוברת בדאטה סנטרים ובתשתיות דיגיטליות. השני, שרשראות האספקה שהפכו לרגישות הרבה יותר בעקבות אירועים גיאופוליטיים ושינויי רגולציה. והשלישי, ההון האנושי. מחסור בטאלנטים ושחיקה של עובדים הם סיכון עסקי של ממש שמשפיע על חדשנות ויכולת ביצוע של האסטרטגיה".

אחד היתרונות המשמעותיים של Aon הוא היכולת לחבר בין השוק הישראלי לבין הנהגת Aon העולמית ורשת בינלאומית הפועלת ביותר מ-120 מדינות. "אנחנו לא רק נעזרים בידע גלובלי, אנחנו חלק בלתי נפרד מהשיח המקצועי והאסטרטגי של הקבוצה", אומרת קורן. "אנחנו עובדים באופן יומיומי עם מומחים מכל העולם בתחומים רבים, וכך הלקוחות בישראל נהנים גם מהיכרות עמוקה עם המציאות המקומית וגם מגישה ישירה לידע, לניסיון ולשווקים המובילים בעולם. בצורה זו, אנו יכולים לתרגם יכולות גלובליות לתובנות ולפתרונות שמייצרים ערך ממשי עבור הנהלות ודירקטוריונים בישראל".

מה העיקרון הניהולי שמלווה אותך?

"אני מאמינה שמנהיגות מתחילה באנשים. בעולם שמשתנה במהירות, מנהלים נדרשים לקבל החלטות גם כשהתמונה עדיין אינה שלמה - אבל לעשות זאת על בסיס מידע איכותי, מקצועיות, אחריות ואומץ ניהולי. היכולת להסתגל מהר, ללמוד תוך כדי תנועה ולשמור על כיוון ברור גם בתנאי אי-ודאות היא אחד היתרונות התחרותיים החשובים ביותר של כל ארגון".

את גם מאמינה שחוסן עסקי הפך מהגנה ליתרון עסקי.