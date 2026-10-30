הבורסה בתל אביב פתחה הבוקר (שישי) את המסחר בירידות של יותר מאחוז. מדד ת"א-35 נסחר בירידה של 1.6%, ת"א-125 ירד ב-1.42% ות"א-90 ירד ב-0.83%. בכך הצטברה מאז הבחירות לכנסת ירידה של כ-3% במדד ת"א-35.
מדד הטכנולוגיה הוביל את הירידות עם 2.53%, ואחריו מדד הביטוח שירד ב-2.56% ומדד הפיננסים שירד ב-1.51%. מדד הבנקים ירד ב-0.65%, ומדד הנדל"ן ב-1.09%.
בקרב המניות הגדולות נרשמו ירידות חדות בנובה, שירדה ב-7.11%, ובטאואר, שירדה ב-7%. גם קמטק ירדה ב-6.91%. מניות הביטוח נסחרו בירידות: כלל ביטוח ירדה ב-1.71%, הראל ב-1.4% והפניקס ב-1.15%.
הירידות של היום באות אחרי יומיים של מסחר תנודתי. ביום המסחר הראשון אחרי הבחירות, ביום רביעי, ירד מדד ת"א-35 ב-1.81%. הירידות היו חריפות עוד יותר במדדים הרחבים: ת"א-125 ירד ב-2.46% ות"א-90 ב-4.47%. מדד הבנייה צנח ב-8.77%, מדד הנדל"ן ב-6.3%, מדד הביטוח ב-5.24% ומדד הבנקים ב-4.98%.
אתמול נרשם תיקון חלקי. ת"א-35 עלה ב-0.34%, ות"א-125 עלה ב-0.1%. מדד הבנקים עלה ב-0.72%, מדד הנפט והגז ב-1.1% ומדד הביטחוניות ב-0.66%, ואלביט מערכות זינקה ב-3.03%. לעומתם המשיך מדד הביטוח לרדת, ב-2.36%: מנורה מבטחים ירדה ב-2.97%, הפניקס ב-2.73% והראל ב-2.06%. ת"א-90 ירד ב-0.59%.