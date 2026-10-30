הבורסה בתל אביב פתחה הבוקר (שישי) את המסחר בירידות של יותר מאחוז. מדד ת"א-35 נסחר בירידה של 1.6%, ת"א-125 ירד ב-1.42% ות"א-90 ירד ב-0.83%. בכך הצטברה מאז הבחירות לכנסת ירידה של כ-3% במדד ת"א-35.