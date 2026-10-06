במטבח מסחרי ליד ראלי שבצפון קרוליינה מורח ניקולס הונס חומר כחול-ירקרק לתוך תבנית. התוצאה ‏תהיה אחד ממוצרי הדגל של החברה שלו: סוכריות גומי חזקות המכילות ‏THC‏, החומר הפסיכואקטיבי ‏העיקרי בקנאביס. אלא שבעוד כמה חודשים ייתכן שהעסק הזה כבר לא יהיה חוקי.‏

השוק האמריקני ל"מוצרי המפ" כולל כיום סוכריות, משקאות, שמנים לאידוי ואפילו פרחי קנאביס ‏לעישון. מוצרים כאלה נמכרים גם במדינות שבהן מריחואנה לשימוש פנאי אינה חוקית, ולעיתים בתחנות ‏דלק ובחנויות נוחות. לפי ‏AP‏, האיסור החדש עשוי לחסל חלק ניכר מהענף.‏

גלריה ניקולס הונס וסוכריות ה-THC שלו ( צילום: AP Photo/Allen G. Breed )

שורשי הסיפור נמצאים בחוק החקלאות הפדרלי מ-2018. הסנאטור הרפובליקני מיץ' מקונל מקנטקי היה ‏אחד הדוחפים המרכזיים להכשרת ההמפ התעשייתי, בין היתר כדי להעניק לחקלאים גידול מסחרי חדש. ‏מריחואנה והמפ הם למעשה אותו צמח – קנאביס – אך המפ מכיל באופן מסורתי מעט ‏THC,‏ והוא מגודל בעיקר ‏עבור סיבים, מזון ומוצרי בריאות.‏

חומר תמים לכאורה עם השפעה פסיכואקטיבית

אלא שנוסח החוק קבע כי המפ חוקי כל עוד הוא מכיל פחות מ-0.3% מהחומר ‏delta-9 THC‎‏ לפי משקל. ‏ההגדרה הזאת פתחה פרצה משמעותית: משקה, חטיף או סוכרייה יכולים לעמוד ברף של 0.3% ועדיין ‏להכיל כמות ‏THC‏ שמספיקה כדי לגרום להשפעה פסיכואקטיבית.‏

בתוך שנים צמח שוק גדול של מוצרים שלא עברו בהכרח את אותם מסלולי בדיקה, מיסוי ורגולציה שחלים ‏על מריחואנה חוקית במדינות שאישרו אותה. חלק מהחברות אף מכרו פרחי קנאביס תחת הטענה שהם ‏מכילים בעיקר ‏THC-A‏, חומר שהופך ל-‏delta-9 THC‎‏ המשכר רק לאחר חימום או שריפה.‏

עשרות מדינות כבר הגיבו בהגבלות או באיסורים משלהן. בסוף השנה שעברה היה זה דווקא מקונל שסייע ‏לסגור את הפרצה שהוא עצמו עזר ליצור: סעיף שנכלל בחקיקה פדרלית קבע כי מוצרי המפ יוגבלו ל-0.4 ‏מיליגרם ‏THC‏ בלבד למיכל. תחילת האיסור נדחתה לאחרונה ל-11 בדצמבר, וכעת נותר לתעשייה חלון זמן ‏קצר בניסיון לשנותו.‏

מתנגדי המוצרים טוענים כי הפרצה יצרה שוק של מוצרים ללא פיקוח מספק, ואף אפשרה ‏גישה לבני נוער. גם חברות שפועלות בשוק המריחואנה החוקי תומכות בסגירת הפרצה, בטענה שמתחרות ‏ההמפ נהנות מיתרון לא הוגן משום שאינן כפופות לאותם מיסים וכללים.‏

לפי דוח של ‏Whitney Economics‏ שפורסם בחודש שעבר, האיסור מאיים למחוק הכנסות קמעונאיות של ‏‏28.3 מיליארד דולר, לפגוע בכ-225 אלף משרות ולהפחית ב-2.1 מיליארד דולר את פוטנציאל ההכנסות ‏של המדינות ממסי מכירה.‏

נציגי התעשייה מציעים פשרה: להגביל את מכירת המוצרים לבני 21 ומעלה, לקבוע תקרה ‏לכמות ה-‏THC‏ בכל אריזה ולאסור שימוש בתרכובות קנאביס מיובאות. בעלי חברת ‏Cornbread Hemp‏ ‏מקנטקי, שמעסיקה 105 עובדים ומוכרת משקאות המפ ב-18 מדינות, אומרים כי יסכימו גם להגבלה של 5 ‏מיליגרם ‏THC‏ למוצר אם הדבר יאפשר את המשך פעילותם.‏ אבל תקרה של 0.4 מיליגרם, הם אומרים, תחסל את העסק. לדברי איגוד ‏U.S. Hemp Roundtable‏, הרף נמוך עד כדי כך שהוא עלול לאסור גם מוצרי ‏CBD‏ ‏שאינם משכרים, ובהם קרמים לשימוש חיצוני.‏

הונס עצמו נכנס לענף לאחר שאיבד את עבודתו כמאמן אישי בתקופת הקורונה. צפון קרוליינה אינה מתירה ‏שימוש במריחואנה רפואית או לצורכי פנאי, אך חלק מהמוצרים שהוא מייצר חזקים יותר ממוצרים ‏שנמכרים במדינות שבהן קנאביס חוקי.‏

פרסומת למוצרי קנאביס בצפון קרוליינה ( צילום: AP Photo/Allen G. Breed )

כבר בתחילת דרכו העריך שהפרצה לא תישאר פתוחה לאורך זמן, ולכן נמנע מהשקעות הון גדולות. אם ‏האיסור ייכנס לתוקף הוא שוקל לעבור לייצור מוצרים אחרים, כמו סוכריות קריאטין. יצרנים אחרים כבר ‏נערכים לגרוע מכל: חברת משקאות הקנאביס ‏Drinkin' Buds‏ מוויסקונסין הקפיאה את הייצור, ואחד ‏ממייסדיה הפסיק למשוך משכורת והחל לחפש עבודה.‏

לתעשייה יש גם בעלי ברית מפתיעים. קמעונאיות אלכוהול, ובהן ‏Total Wine & More‏, תומכות בשימור ‏השוק, בין היתר משום שמכירות משקאות קנאביס מסייעות להן לפצות על ירידה במכירות אלכוהול.‏

מנגד, מתנגדי המוצרים טוענים כי הפרצה יצרה שוק של מוצרים ללא פיקוח מספק, ואף אפשרה ‏גישה לבני נוער. גם חברות שפועלות בשוק המריחואנה החוקי תומכות בסגירת הפרצה, בטענה שמתחרות ‏ההמפ נהנות מיתרון לא הוגן משום שאינן כפופות לאותם מיסים וכללים.‏