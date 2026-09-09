אחרי חודשים ספורים בתפקיד, שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, זימן היום (רביעי) את יהודה אליהו, מ"מ מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הארגון שחולש על כ-92% מקרקעות המדינה, לשימוע לפני פיטורים. נזכיר כי לפני כחודשיים מינתה הממשלה את אליהו לממלא מקום לתקופה של שלושה חודשים או עד שיוחלט על זהות המנהל הקבוע, לאחר שבג"ץ ביטל את מינויו של אליהו כמנהל הרשות.

בג"ץ קבע אז כי מתקיימת זיקה ברמה גבוהה מאוד בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לאליהו. סמוטריץ' הוא אחד משלושה שחותמים על מינוי מנהל הרשות, יחד עם שר השיכון כץ וראש הממשלה בנימין נתניהו. החוק מאפשר למנות אדם עם זיקה לשר הממנה, רק אם הוכח כי הממונה בעל כישורים מיוחדים. הכלל הזה נקבע כדי למנוע מינוי מקורבים ולאפשר בחירה של מועמדים לפי איכות הכישורים שלהם. אולם לא הוכח כי לאליהו כישורים מיוחדים שמצדיקים את העדפתו אל פני מועמדים אחרים.

יהודה אליהו ( צילום: דוברות בנימין )

לכן, גם המינוי של אליהו כממלא מקום עורר תהיות ושאלות משפטיות. כך או כך, היחסים בין אליהו לכץ כבר היו עכורים בחודשים האחרונים. גורמים המעורים בנושא אומרים כי הסיבה לכך נעוצה, בין היתר, בתלונות על יחסי אנוש והתנהלותו המקצועית מטעם העובדים וחוסר שיתוף פעולה עם לשכת השר. כך, למשל, היום שלח ועד עובדי רמ"י מכתב לשר כץ בבקשה להתערבות דחופה בהתנהלותו של אליהו, ואף לבחון את התאמתו והמשך כהונתו.

יו"ר הוועד, שלי ירמיהו, וסגניתה עו"ד לילך גוטרמן, המייצגות כ-800 עובדים, טענו במכתב כי מאז כניסתו לתפקיד הצטברו בתוך זמן קצר אירועים המעידים, לטענתן, על דפוס ניהולי בעייתי. בין היתר ציינו את ביטול אירוע העובדים בעקבות התנגדות למופע שכלל שירת נשים, מהלך שלטענתן גרר פיצוי של קרוב ל-200 אלף שקל לחברה שזכתה במכרז, וכן שורה של תפקידי מפתח שבהם לא נבחרו עובדים מתוך הרשות והתפקידים נפתחו לגיוס חיצוני.

האירוע התרחש לפני פחות מחודש, לאחר שהנהלת רמ"י החליטה לבטל את המחזמר "בגלל הרוח", שהיה אמור להתקיים באירוע לכלל עובדי רמ"י לקראת ראש השנה, כאמור צעד תמוה שעורר שאלות בקרב עובדי הארגון. גורמים בארגון טענו, כאמור, כי ביטול המופע קשור לסוגיית היעדר צניעות מספקת ושירת נשים.