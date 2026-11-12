הסתערות באושר עד: הרשת מכרה בסניפים מארז סקווישי ב-19.90 שקל, שהכיל סקווישי בצורת קטשופ ובמבה של אסם, נוזל כלים פיירי, מרכך הכביסה קול של סנו מקסימה, וכן דגם של סורק הפריטים של הרשת. לפי אושר עד, אלפי יחידות נמכרו והמלאי כולו אזל כבר ביום הראשון להשקה. נכון לעכשיו טרם הוחלט אם יוזמן מלאי נוסף.

ברשת טוענים כי הדבר נעשה בשיתוף היצרניות והיבואניות, אך חלקן טוענות שלא ידעו על המהלך ועל השימוש במותגים שלהן, וכי הוא נעשה לכאורה ללא אישורן, ללא שיתוף פעולה איתן וללא מתן תמלוגים כלשהם. חברה אחת טוענת כי הדבר לא נעשה בשיתוף איתה, אך בחברה "מכירים את המהלך".

גלריה מארז "סקווישי" באושר עד ( צילום: מירב קריסטל )

טרנד הסקווישי (Squishy) הוא אחד הטרנדים הבולטים של השנים האחרונות בתחום הצעצועים. הוא צמח מתוך עולם הפידג'טס – צעצועים להפגת מתח – והפך לתופעה צרכנית, אספנית וויראלית בקרב ילדים ובני נוער.

סקווישי הוא צעצוע רך, גמיש ומעיך, העשוי לרוב מקצף פוליאוריטן, או מסיליקון ג'לי כשמדובר בטאבה סקווישי, ונעים מאוד למגע. הוא בעל תכונת "עלייה איטית": כשמוחצים אותו ביד הוא מתכווץ, ואז חוזר לצורתו המקורית בהדרגה ובאיטיות.

סקווישי ( צילום: מירב קריסטל )

באזז למוצר שעלול להיות בעייתי

אושר עד השיגה כאן באזז, כי סקווישי הוא כלי שיווקי אידיאלי כרגע: מדובר במרצ'נדייז ממותג שקל לייצר, ועלות הייצור שלו נמוכה יחסית, הוא יפה ואהוב, מצטלם מצוין לסטורי ולטיקטוק, ולכאורה הוא מסייע לרשת למשוך משפחות לסניפים.

עם זאת, יש כאן גם סוגיה בטיחותית: הפיכת מוצרי ניקוי כמו נוזל כלים ומרכך כביסה לצעצועים מעיכים ונעימים למגע עלולה להיות בעייתית, משום שילדים קטנים עלולים להתקשות להבחין בין הבובה לבין הבקבוק האמיתי שליד הכיור או מכונת הכביסה. הדבר עלול לטשטש גבולות ולהגביר סיכון לבליעה או לחשיפה לחומרי ניקוי.

בנוסף, החומר שממנו עשוי הסקווישי אינו מתכלה, נוטה להיקרע ולהתבלות במהירות, ובשנים האחרונות פורסמו גם דיווחים על חששות בריאותיים הנוגעים לחלק מהצעצועים מהסוג הזה. כל זה מתעצם לנוכח העובדה שיש כאן יצרניות ויבואניות שלטענתן לא פיקחו על ייצור ושיווק המוצר.