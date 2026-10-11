גנבים שדדו כ-30 אלף בקבוקי יין מהיקרים והמבוקשים באיטליה, בשווי מוערך של 5 מיליון אירו, מיקב בטוסקנה. לפי היצרנית, Marchesi Antinori, מדובר בשוד היין הגדול ביותר שנרשם אי פעם במדינה.
השוד התרחש בלילה שבין שבת לראשון במתקן של החברה סמוך לקורטונה. לפי מנכ"ל החברה רנצו קוטארלה, לפחות שבעה גנבים היו מעורבים במבצע. הם נטרלו את מערכת האזעקה ואת מצלמות האבטחה, הגיעו למקום עם שתי משאיות גדולות והשתמשו במלגזות של היקב עצמו כדי להעמיס את הבקבוקים.
השוד התגלה כבר ביום שני בשבוע שעבר, אך החברה המתינה עד יום שישי לפני שפרסמה את דבר האירוע, כדי לא לפגוע בחקירה. בין השלל היו בקבוקים של כמה מהיינות האיטלקיים המבוקשים בעולם, ובהם Solaia, Tignanello ו-Guado al Tasso. כל הבקבוקים שנגנבו היו מבציר 2023, והם נמכרים בדרך כלל במחירים של 150 עד 500 אירו לבקבוק. קוטארלה ציין כי 2023 הייתה שנת בציר יוצאת דופן, עובדה שעשויה להעלות עוד יותר את ערכם של הבקבוקים בעתיד.
"מדובר ללא ספק בכנופיה שהתכוננה היטב", אמר קוטארלה. לדבריו, ייתכן שמדובר באותה קבוצה שפגעה בחודשים האחרונים גם ביקבים אחרים באיטליה. "גניבה בסדר גודל ובשווי כזה מעולם לא התרחשה באיטליה".
אנטינורי היא אחת ממשפחות היין הוותיקות והידועות באיטליה. החברה, שנוסדה ב-1385, מנוהלת כיום בידי הדור ה-26 של המשפחה. בעקבות השוד החלה החברה להתריע בפני לקוחות ומפיצים ברחבי העולם מפני הצעות למכירת יינות שלה מחוץ לערוצים הרשמיים.
המשטרה חוקרת כיצד הגנבים מתכוונים למכור את השלל, ובוחנת תיעוד ממצלמות אבטחה וראיות נוספות. קוטארלה העריך כי יהיה קשה להעלים שתי משאיות מלאות ביין בלי למשוך תשומת לב, ולכן הוא מאמין שניתן יהיה לאתר לפחות חלק מהבקבוקים.
השוד הנוכחי עולה בהרבה על מקרי גניבת יין קודמים באיטליה. כך למשל, ב-2017 נגנבו ממחסן סמוך לעיירת הנופש צ'רוויה שלחוף הים האדריאטי כ-2,000 בקבוקי יין נדירים, בשווי של כ-750 אלף אירו.