השוד התרחש בלילה שבין שבת לראשון במתקן של החברה סמוך לקורטונה. לפי מנכ"ל החברה רנצו קוטארלה, לפחות שבעה גנבים היו מעורבים במבצע. הם נטרלו את מערכת האזעקה ואת מצלמות האבטחה, הגיעו למקום עם שתי משאיות גדולות והשתמשו במלגזות של היקב עצמו כדי להעמיס את הבקבוקים.

השוד התרחש בלילה שבין שבת לראשון במתקן של החברה סמוך לקורטונה. לפי מנכ"ל החברה רנצו קוטארלה, לפחות שבעה גנבים היו מעורבים במבצע. הם נטרלו את מערכת האזעקה ואת מצלמות האבטחה, הגיעו למקום עם שתי משאיות גדולות והשתמשו במלגזות של היקב עצמו כדי להעמיס את הבקבוקים.

השוד התרחש בלילה שבין שבת לראשון במתקן של החברה סמוך לקורטונה. לפי מנכ"ל החברה רנצו קוטארלה, לפחות שבעה גנבים היו מעורבים במבצע. הם נטרלו את מערכת האזעקה ואת מצלמות האבטחה, הגיעו למקום עם שתי משאיות גדולות והשתמשו במלגזות של היקב עצמו כדי להעמיס את הבקבוקים.