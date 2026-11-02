עומר אדם נכנס כשותף ברשת מועדוני זאפה. אדם, יחד עם חברת המוזיקה ארומה מיוזיק (לשעבר הד ארצי), שהאמרגן בני מנשה שותף בה, רכשו 40.05% מהרשת מידי דלק ישראל.
דלק ישראל הגדילה לפני חודש וחצי את אחזקותיה בזאפה, כשרכשה את חלקה של ענקית הבידור הגרמנית אוונטים (Eventim) תמורת 20 מיליון שקל. משפחת אדם וארומה מיוזיק ייקחו על עצמן את ניהול הרשת ואת פיתוחה.
לאחר העסקה תחזיק דלק ישראל ב-40.05% מזאפה, והיתרה, 19%, תהיה בידי איש העסקים גולן עינת. לזאפה יש כיום שישה אולמות מופעים: שוני בבנימינה, מיני ישראל בלטרון, תל אביב, חיפה, הרצליה וירושלים.
מדובר בשותפות אסטרטגית, שכן בני מנשה מייצג באמצעות ארומה מיוזיק אמנים כמו עידן עמדי, שלומי שבת, עדן בן זקן ואחרים. מנשה ויניב אדם, אביו של עומר אדם, משתפים פעולה בתחום המוזיקה, בהפקת מופעים, בייצוג אמנים ובהשקעות. את העסקה הובילו מטעם דלק ישראל המנכ"ל יורם אייל והמשנה למנכ"ל קרן קופרמינץ.
דלק ישראל נמצאת בשליטת להב אל.אר, אורי מנצור, יצחק תשובה ולאומי פרטנרס. לפני שלוש שנים רכשה דלק לראשונה 10% מזאפה מידי איש העסקים גולן עינת, ולאחר מכן הגדילה את אחזקתה עד ל-81% ערב העסקה הנוכחית. מטרת העסקה היא להפוך את זאפה לבית לאמני ישראל, שיחזרו להופיע בה, להרחיב את מגוון האמנים ולפתוח מועדונים נוספים בניהול מקצועי.
דלק ישראל מביאה עמה לעסקה גב פיננסי ו-2 מיליון מנויים של חברת הכבלים הוט, שבה היא שותפה ב-40%. עוד בבעלותה רשת בורגר קינג ורשת תחנות הדלק, עם מיליון מנויים.
יורם אייל מסר: "אנחנו נרגשים לצאת לדרך משותפת ולפתוח פרק חדש ומשמעותי בתולדות זאפה ובתעשיית הבידור בישראל. מדובר בשותפות אסטרטגית המבוססת על חזון משותף, המחבר בין אנשים, תוכן ויכולות עסקיות. השילוב בין הניסיון והיכולות של קבוצת ארומה מיוזיק ומשפחת אדם לבין העוצמה והסינרגיות של דלק ישראל יאפשר לנו להרחיב את פעילות זאפה, להציע לקהל חוויות בילוי ותוכן חדשות ולבסס את מעמדה כבית מרכזי למוזיקה ולבידור בישראל. זהו צעד ראשון במהלך שייצר הזדמנויות חדשות לאמנים, לקהל ולשותפים העסקיים בשנים הבאות".