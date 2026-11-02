עומר אדם נכנס כשותף ברשת מועדוני זאפה. אדם, יחד עם חברת המוזיקה ארומה מיוזיק (לשעבר הד ארצי), שהאמרגן בני מנשה שותף בה, רכשו 40.05% מהרשת מידי דלק ישראל.

דלק ישראל הגדילה לפני חודש וחצי את אחזקותיה בזאפה, כשרכשה את חלקה של ענקית הבידור הגרמנית אוונטים (Eventim) תמורת 20 מיליון שקל. משפחת אדם וארומה מיוזיק ייקחו על עצמן את ניהול הרשת ואת פיתוחה.

גלריה עומר אדם. המטרה היא להרחיב את הפעילות ( צילום: משה נחומוביץ )

לאחר העסקה תחזיק דלק ישראל ב-40.05% מזאפה, והיתרה, 19%, תהיה בידי איש העסקים גולן עינת. לזאפה יש כיום שישה אולמות מופעים: שוני בבנימינה, מיני ישראל בלטרון, תל אביב, חיפה, הרצליה וירושלים.

מדובר בשותפות אסטרטגית, שכן בני מנשה מייצג באמצעות ארומה מיוזיק אמנים כמו עידן עמדי, שלומי שבת, עדן בן זקן ואחרים. מנשה ויניב אדם, אביו של עומר אדם, משתפים פעולה בתחום המוזיקה, בהפקת מופעים, בייצוג אמנים ובהשקעות. את העסקה הובילו מטעם דלק ישראל המנכ"ל יורם אייל והמשנה למנכ"ל קרן קופרמינץ.

דלק ישראל נמצאת בשליטת להב אל.אר, אורי מנצור, יצחק תשובה ולאומי פרטנרס. לפני שלוש שנים רכשה דלק לראשונה 10% מזאפה מידי איש העסקים גולן עינת, ולאחר מכן הגדילה את אחזקתה עד ל-81% ערב העסקה הנוכחית. מטרת העסקה היא להפוך את זאפה לבית לאמני ישראל, שיחזרו להופיע בה, להרחיב את מגוון האמנים ולפתוח מועדונים נוספים בניהול מקצועי.

מועדון זאפה ( צילום: חיים הורנשטיין )

דלק ישראל מביאה עמה לעסקה גב פיננסי ו-2 מיליון מנויים של חברת הכבלים הוט, שבה היא שותפה ב-40%. עוד בבעלותה רשת בורגר קינג ורשת תחנות הדלק, עם מיליון מנויים.