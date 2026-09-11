מאות אלפי הנהגים הנוסעים מדי יום בכביש 6 בסמוך למחלף שוהם חולפים בדרכם על פני מבנה ענק שקשה להתעלם ממנו: המרכז הלוגיסטי הענקי של סלא (SLE) מקבוצת טבע. עבור הנהג הממוצע, מדובר בעוד מרכז הפצה אך עבור מערכת הבריאות הישראלית, המתחם הזה הוא הלב הפועם ומרכז מערכת העצבים, שמאפשרים לה להמשיך לתפקד גם ברגעים המאתגרים ביותר.

המרכז הלוגיסטי הייחודי משמש כזרוע הביצועית המרכזית להפצת תרופות וציוד רפואי בישראל. בראש המערכת הזו עומד מנכ"ל החברה, הדר מאמא, שצמח מתוך שורות ענקית התרופות טבע, וכיום מנווט את אחת מספינות הלוגיסטיקה וההפצה המורכבות והחיוניות במשק הישראלי.

כדי להבין את עוצמת ההשפעה של סלא, צריך לחזור אחורה בזמן. שמה של החברה הוא ראשי התיבות של סולומון, לוין ואלשטיין, שלושת המייסדים שהקימו את החברה עוד בשנת 1901. החברה, שצמחה לתוך טבע והפכה לחברת הבת שלה, מנהלת כיום מודל עסקי המורכב משלושה "כובעים" מרכזיים: הראשון הוא הזרוע הביצועית של טבע בישראל, האחראית על כל התפעול והלוגיסטיקה של מפעלי החברה והמכירות בשוק המקומי. השני, שנמצא בצמיחה מתמדת, הוא מתן שירותי הפצה (3PL ו-4PL) ליותר מ-50 חברות פארמה ומכשור רפואי מהמובילות בעולם, בהן ענקיות כמו פייזר, אסטרהזניקה, באייר, AbbVie, ג’ונסון אנד ג’ונסון ועוד. "כיום, כ-70% מהפעילות שלנו היא פעילות שאינה של טבע", מסביר מאמא את השינוי האסטרטגי שעברה החברה. "הסגמנט הזה הולך וגדל, והוא מהווה כיום את ליבת העשייה שלנו".

הדר מאמא ( צילום: עידו לביא )





הכובע השלישי, ואולי הדרמטי ביותר בשנים האחרונות, הוא השותפות האסטרטגית עם הרגולטור - משרד הבריאות. סלא היא הגוף שמתפעל עבור המדינה את מערך הלוגיסטיקה, בשגרה ובחירום. נקודת המפנה המשמעותית ביותר הייתה מגפת הקורונה, אז מצאה עצמה החברה בחזית העולמית של הטיפול בלוגיסטיקה מורכבת. "סלא הייתה מובילה לא רק בישראל, אלא בעולם כולו ביצירת פתרון טיפולי-לוגיסטי למגפה", אומר מאמא בגאווה. "בראש החץ היה הטיפול בחיסוני הקורונה, מערך הבדיקות והאביזרים הנלווים. ברגע שהמוצרים נחתו בנמלים, השרביט עבר אלינו. ניהלנו הכל: החל מאחסון בטמפרטורות קיצון ועד להפצה לנקודות הקצה. למעשה, כתבנו את התורה לאירוע הלוגיסטי המורכב ביותר של המאה האחרונה".

מתקן מהמתקדמים בעולם

מאמא בן ה-46, תושב מושב ניר גלים ואב לארבעה, הוא איש טבע בכל רמ"ח איבריו. את דרכו בחברה החל לפני 18 שנים כסטודנט לתעשייה וניהול, ובמהלך קרוב לשני עשורים טיפס בכל הדרגות המקצועיות בעולמות שרשרת האספקה והלוגיסטיקה. "נכנסתי לחברה במשבצת של מישרת סטודנט זמנית, ומאז עסקתי במגוון תחומים, רובם בעולמות של שרשרת אספקה, לוגיסטיקה, ניהול פרויקטים ורכש".

הניסיון הגלובלי שצבר מאמא, במיוחד בתפקידו האחרון כראש שרשרת האספקה של אשכול מדינות שכלל את ישראל, אוקראינה, טורקיה, דרום אפריקה והמזרח התיכון, הכין אותו לאתגר הגדול שקיבל לידיו לפני כחמש שנים: ניהול חברת הבת סלא.

לב ליבה של הפעילות הוא המרכז הלוגיסטי המשתרע על פני כמעט 80 דונם וכולל מעל 77,000 מ"ר של שטחי אחסון מתקדמים. המתקן, שחגג לא מזמן "בר מצווה", נחשב עד היום לאחד המתקדמים בעולם בזכות רמת האוטומציה והרובוטיקה שבו. הוא מסוגל לאכלס 72,000 משטחים בבקרת טמפרטורה ולחות הדוקה ביותר, קריטי כשמדובר בתרופות מצילות חיים.

מאמא מתאר את האתר כקומפלקס שלם של פתרונות תחת קורת גג אחת: "יש לנו מתחמי קירור של 2-8 מעלות, מתחמי הקפאה עד מינוס 80 מעלות, וכספת ענקית לנרקוטיקה וקנאביס רפואי שיכולה להכיל כ-500 משטחים". המרכז כולל גם מעבדה ייעודית למכשור רפואי, ומנוהל ברובו על ידי מערכות אוטומטיות מלאות המניעות את המשטחים ללא מגע יד אדם.

מעבר לטכנולוגיה, הייחודיות של האתר טמונה ביכולת העמידות שלו. המציאות הישראלית לימדה את המנכ"ל מאמא שארגון חיוני חייב להיות מוכן לכל תרחיש. "השקענו בתשתיות אנרגטיות מטורפות", הוא מספר. "היום אנחנו יכולים לתפקד כ’אי בודד’ למשך תקופה לא קצרה. כלומר, גם אם ינתקו אותנו מחשמל, מים, דלק או סלולר, המרכז ימשיך לעבוד באופן מלא בזכות גנרציה עצמית ומאגרי חירום. היכולת הזו היא שמעניקה למשרד הבריאות ולחברות הגלובליות את הביטחון להפקיד את המלאים שלהם בידי סלא".

מנהיגות בעת משבר

הפילוסופיה הניהולית של מאמא נבחנה בשבעה באוקטובר בצורה הקיצונית ביותר. כמנכ"ל שמוביל חברה שצומחת במהירות, הוא מצא עצמו מתמרן בין האחריות על בריאות הציבור לבין מציאות שבה רבים מעובדי ועובדות סלא קיבלו צווי 8 ויצאו מיידית כדי לשמור על הבית. מאז אותה שבת, גם הוא נקרא לדגל ובילה ימים ארוכים הרחק מכיסא המנכ"ל, תוך שהוא סומך על השדרה הניהולית שבנה. "מנהיגות חשובה יותר מניהול, בטח ברגעי משבר", הוא קובע נחרצות. "בתקופה כל כך מורכבת, כשהשוק חווה תנודתיות גדולה ועובדים רבים מגויסים, העובדה שהחברה הצליחה כמעט להכפיל את היקף פעילותה והכנסותיה היא תמונת ניצחון אדירה לאנשים שלנו".

המציאות הביטחונית המורכבת מחלחלת לעולם הדימויים של מאמא, "דמיינו חטיבות מתמרנות ללא מערך לוגיסטי שיספק מזון ודלק, והכל עוצר. בדיוק כך בבריאות. הרופאים הם הלוחמים בחזית, אבל בלי סלא שתוודא שהציוד יגיע ליחידות טיפול נמרץ, לבתי החולים והמרפאות, הכל עומד מלכת".

ההתמקדות של מאמא כיום היא בחיזוק השלד הארגוני, הכולל בתוכו אנשים, תשתיות ותהליכים. "השקענו בשנתיים הראשונות שלי בתפקיד בביסוס התרבות הארגונית והמדדים", הוא מסביר. "אין דבר גרוע יותר מבינוניות. תהליכים שהיו נכונים לפני שנה לא בהכרח נכונים היום, ולכן אנחנו בוחנים את עצמנו ללא הרף".

למרות ההישגים, מאמא אינו נח על זרי הדפנה ומדבר בלהט על "קללת ההצלחה", ומציין כי הצלחה היא אחריות, לא רק הזדמנות. "ההצלחה של היום אינה מבטיחה את הצלחת המחר. אם לא נמשיך להטעין את עצמנו בצמיחה ובהשקעה, העסק יתגמד בעתיד".

כחלק מקבוצת טבע, סלא רותמת את הטכנולוגיה לטובת העתיד גם דרך תכנית Teva Rise - פרויקט חדשנות גלובלי, שהוקם ופועל מישראל, ויש לו חשיבות אדירה גם לאקוסיסטם החדשנות כחול-לבן. "אנחנו משקיעים בחיפוש אחר אוטומציה מתקדמת, פלטפורמות AI וסטארטאפים ישראליים", מגלה מאמא. "החיבור בין הספינה החזקה של טבע לבין היכולות הטכנולוגיות של חברות ישראליות צעירות הוא משהו שאנחנו מאמינים בו ומובילים אותו".

סדר היום של החברה כולל תרגול מתמיד של תרחישי קיצון ("אם לא תרגלת, ביום פקודה לא תדע מה לעשות"). כחלק מכך, לאחרונה נערך באתר תרגיל ענק שדימה קריסה של מערכות מרכזיות בשיתוף פיקוד העורף וכוחות ההצלה. "עבורי זו אינה משימה נוספת ביומן, אלא חובה מוסרית", הוא מבהיר. "אנחנו קמים כל בוקר עם הבנה של כובד האחריות שמונחת על כתפינו, להבטיח שכל מטופל בישראל יקבל את התרופה שלו בזמן, לא משנה מה קורה בחוץ".