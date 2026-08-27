לאס וגאס מנסה למזער נזקים: על רקע ירידה חדה במספר התיירים מקנדה שמגיעים לעיר ההימורים היא יוצאת במהלך שיווקי מיוחד שמיועד רק למבקרים מהמדינה השכנה.
העיר נפגעה קשות מהמתיחות הכלכלית-פוליטית של ממשל טראמפ עם קנדה. "אנחנו לא צריכים את קנדה, הם צריכים אותנו", כתב בתחילת השבוע כתב הנשיא דונלד טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. ההצהרה הגיעה על רקע משבר ממושך ביחסים שבין שתי המדינות, שהחל עוד ב-2025 עם הטלת מכסים והצהרות חוזרות ונשנות של טראמפ על רצון לספח את קנדה ולהפוך אותה למדינה ה-51 של ארה"ב. הדברים עוררו בקנדה קריאות ציבוריות להחרים נסיעות לארצות הברית, וקנדים רבים אכן צמצמו את הביקורים שלהם מעבר לגבול.
לאס וגאס נחשבת לאחד היעדים הפגיעים ביותר למגמה הזו, מכיוון שהתיירים מקנדה הם באופן היסטורי מהבולטים בעיר. בשנת 2025 נרשמה ירידה של כ-18% במספר המבקרים הקנדים בהשוואה לשנה הקודמת - ירידה של כ-250 אלף איש. הפגיעה בתיירות הקנדית תרמה לירידה בהכנסות מהוצאות תיירים ומהימורים כאחד: הכנסות ההימורים במלונות ה"סטריפ" צנחו בכ-4% בשנת הכספים 2025, כך לפי נתוני רשות הפיקוח על ההימורים של נבאדה. עם זאת, ב-2026 נרשמה התאוששות מתונה, בין היתר הודות לעלייה בנסיעות עסקים, כנסים ואירועים גדולים בעיר. כך פורסם באתר business insider.
במטרה לבלום את המגמה ולנצל את ההתאוששות החלקית, יצאה רשות הכנסים והתיירות של לאס וגאס (LVCVA) באמצע אוגוסט למסע מכירות במערב קנדה, ובמסגרתו נפגשו נציגיה עם כמאה סוכני נסיעות קנדים בוונקובר, בקלגרי ובאדמונטון.
באירוע הפתיחה מסר מנכ"ל הרשות, סטיב היל, מסר ברור לסוכני הנסיעות: "אנחנו כאן כדי לוודא שאתם יודעים שאכפת לנו מקנדה. אנחנו יודעים שקנדה אוהבת את לאס וגאס - ואנחנו אוהבים את קנדה בחזרה!", כך לפי דיווח כלי התקשורת הקנדי לענף התיירות OpenJaw. היל ציין כי שוק הנסיעות היוקרתי דווקא שומר על יציבות, אך הירידה הכוללת במספר המבקרים הובילה מלונות וגופי תיירות בעיר לנקוט צעדים יצירתיים כדי למשוך בחזרה את הקהל הקנדי.
קבוצת המלונות Circa Hospitality, הכוללת את בתי המלון Circa, The D Las Vegas ו-Golden Gate בדאון-טאון לאס וגאס, מציעה מאז ינואר 2026 מבצע בשם "Vegas At Par". במסגרת המבצע, במקום שער החליפין הנוכחי העומד על כ-0.72 דולר אמריקאי לדולר קנדי אחד, מציעים בתי המלון שער חליפין מועדף של דולר אמריקאי אחד תמורת דולר קנדי אחד.
לדברי המלונות, המבצע, שבתוקף עד ה-31 באוגוסט, משך עד כה למעלה מ-75 אלף תיירים קנדים והניב 15 מיליון דולר בהימורי מכונות מזל. במקביל מציעה הקבוצה לאורחים קנדים גם סיור מסוק מוזל מעל הסטריפ במחיר של 75 דולר, בשיתוף חברת Papillon Helicopters - לעומת המחיר הרגיל של 129 דולר.
גם רשת המלונות MGM Resorts International מנסה למשוך תיירים באמצעות מבצעים: מלונות Luxor ו-Excalibur, לדוגמה, מציעים חבילת "הכול כלול" לשני אנשים במחיר של 330 דולר, הכוללת ארוחות ובידור.
מנכ"ל ונשיא MGM Resorts, ביל הורנבאקל, אמר לסוכני הנסיעות, לפי OpenJaw: "אנחנו רוצים להזכיר לחברינו בקנדה שאנחנו עדיין כאן, ואנחנו מבינים את החששות שיש להם, אבל אנחנו ממשיכים לשפר את העיר בכל יום. אנחנו רוצים לקבל את פניהם בברכה ברגע שיהיו מוכנים לחזור".
גם חברת התעופה Air Canada מצטרפת למאמץ למשוך תיירים קנדים, ומציעה חבילות טיסה ומלון מוזלות ללאס וגאס - הנחה של עד 35% על חבילות נבחרות, בתוקף עד ה-28 בספטמבר. ההנחות תקפות ב-35 בתי מלון, ובהם The Venetian, Caesars Palace ו-Bellagio.