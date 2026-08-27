העיר נפגעה קשות מהמתיחות הכלכלית-פוליטית של ממשל טראמפ עם קנדה. "אנחנו לא צריכים את קנדה, הם צריכים אותנו", כתב בתחילת השבוע כתב הנשיא דונלד טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. ההצהרה הגיעה על רקע משבר ממושך ביחסים שבין שתי המדינות, שהחל עוד ב-2025 עם הטלת מכסים והצהרות חוזרות ונשנות של טראמפ על רצון לספח את קנדה ולהפוך אותה למדינה ה-51 של ארה"ב. הדברים עוררו בקנדה קריאות ציבוריות להחרים נסיעות לארצות הברית, וקנדים רבים אכן צמצמו את הביקורים שלהם מעבר לגבול.